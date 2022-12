Sanidad ve una mala «interpretación» en las quejas por las ambulancias

Sanidad pide un voto de confianza a los sindicatos y profesionales médicos e insiste en las «mejoras sustanciales» del nuevo contrato de transporte sanitario urgente. Tras la campaña de quejas formales iniciada por los facultativos del Hospital de Alcañiz por la desactivación de la UVI móvil, por las noches, los fines de semana y festivos, las gerentes del 061 y sector de Teruel, Amparo García Castelar y Perla Borao, acudieron este lunes a una reunión de la Junta de Personal con los representantes sindicales del sector bajoaragonés (UGT, CC.OO, CSIF, FTSP-USO y CEMS), para «responder a todas las preguntas y aclarar las dudas». Desde hace semanas se llevan sucediendo duras críticas en cuento a las condiciones del nuevo contrato, tanto por parte de los agentes sociales como en el ámbito político.

Infografía sobre la situación de la UVI Móvil de Alcañiz realizada por SCS Transporte Sanitario Urgente./SCS

Tras una intensa reunión que comenzaba en torno a las 10.40 y que duró más de hora y media, la gerente del 061, antigua directora de instituciones sanitarias del sector de Alcañiz, achacó la polémica por el recorte de horas en el servicio a un problema de «interpretación» del nuevo contrato, que se dio a conocer a la opinión pública el pasado mes de mayo. «No creo que sea un problema de lectura comprensiva, sino de interpretación, de pensar que se están perdiendo recursos cuando sucede todo lo contrario. El problema es que tienen un concepto del transporte sanitario que no responde a la realidad», dijo García Castelar, al término de la reunión.

A su vez los representantes de la Junta de Personal mostraron su postura crítica ante lo que consideran un servicio deficiente por el recorte de las horas de presencialidad, principalmente de la UVI móvil de Alcañiz, pero también de algunos Soportes Vitales Básicos que operarán 12 horas al día en varias localidades como Híjar, Muniesa, Alcorisa y Maella y estarán desactivadas por las noches. Ante esto Sanidad contestó que se apoyarán en sus zonas adyacentes. «Reclamamos tener un servicio adecuado, adaptado a nuestras circunstancias especiales. No somos ciudadanos de segunda. Todas las personas que conformamos la Junta de personal vivimos en el territorio y queremos tener garantías de poder quedarnos», recalcó Pilar Borraz, coordinadora del centro de Salud de Mas de las Matas y presidenta de la Junta de Personal, presente en la reunión.

Las UVI móviles son unas ambulancias de asistencia avanzada cuyo equipo lo conforma un técnico de emergencias sanitarias, un enfermero/a y un médico/a. Estas ambulancias dan servicio en este momento (y desde hace más de 20 años) 24 horas los 365 días al año.

Con la entrada en vigor del nuevo contrato, previsiblemente a principios de 2023, estas unidades van a sufrir un recorte de las horas de servicio y además la falta de personal de medicina, según horarios todos los días del año en todas ellas. En concreto, en el caso de la UVI Móvil de Alcañiz, además de las horas sin servicio por las noches, se sustituye durante ciertas horas el personal médico por personal de enfermería, dejando una UVI como SVAE (Soporte Vital Avanzado con enfermería). Esto pasa en horario de día los fines de semana, por lo que aunque el recurso sea presencial. no contará con médico.

Desde gerencia defendieron que el nuevo modelo de trabajo se basa en la «complementariedad» de los recursos de acuerdo con la demanda real del servicio. «La UVI Móvil es un recurso que se utiliza para determinadas patologías y se va a seguir teniendo en esas patologías. No vamos a tener una UVI parada ni dependiendo de que se active dentro de tres, cuatro o cinco días», recalcó la gerente del 061, asegurando que en el momento en que se necesite un traslado con médico y enfermero, «irá el recurso más adecuado». «Nadie está diciendo que se sustituye un recurso por otro, se están complementando. En el momento en que se necesite un recurso completo de médico y enfermero se tendrá, venga de donde venga», insistió

Sin embargo, desde los sindicatos no comparten la eficacia del nuevo sistema y defendieron que las isócronas «no se cumplen» en muchas ocasiones en el territorio (según DGA los nuevos pliegos aseguran una respuesta máxima de 30 minutos). «La situación es especial en esta zona. Nosotros como trabajadores del sector estamos día a día con los pacientes y lo comprobamos. Hay que estudiar cada caso en concreto de forma individualizada», recalcaron.

Aunque en principio la UVI Móvil se destina para traslados interhospitalarios de pacientes «estables», se pueden dar ocasiones en las que también este recurso se active para una emergencia ante la cual la UME (presencial 24h) no puede responder porque está ocupada en otro caso. Algo que no sería posible si la UVI no cuenta con médico los fines de semana o directamente está fuera de servicio por las noches. «Nosotros cuando precisamos de una UME y esta está ocupada, la que se nos envía es la UVI secundaria sea de día o sea de noche, sea lunes o sea domingo, sea Semana Santa o Navidad. Nosotros tenemos que estar los 365 días del año preparados. Queremos tener los mismos recursos que en otros sitios».

Es por eso que desde la Junta de Personal pidieron que las ambulancias reconvertidas en Soporte Vital Básico estén las 24 horas presenciales y que la UVI Móvil se mantenga en horario nocturno, fines de semana y festivos. «Queremos que las personas puedan estar seguras de que van a poder disponer de ese recurso en el caso de que lo precisen».

Por parte de Gerencia, garantizaron a los profesionales que los traslados entre hospitales de patologías emergentes seguirán teniendo las Soportes Vitales Avanzados (UVI) «que necesitan en los tiempos adecuados». «Se racionalizan y se gestionan bien los recursos y se duplica su capacidad en toda la Comunidad Autónoma.

Desde la Administración recordaron además que las urgencias en Aragón se resuelven entre tres puntos: los centros de Salud, los hospitales y a través del 061. El Centro de Coordinación de Emergencias tiene una «visión completa» de los transportes que se ejecutan en tiempo real en toda la Comunidad Autónoma. «Los recursos móviles no se fidelizan dependiendo de dónde están. No son de Alcañiz por estar en Alcañiz. Son de todo el territorio y se mueven en función de las necesidades del territorio. Cuando un paciente necesita un recurso, va el más cercano y el más adecuado. En ningún caso se detraer recursos de los aragoneses en el nuevo pliego de condiciones», incidió la gerente del 061. Además, recordó que se desde Sanidad se han establecido varios convenios de colaboración con las Comunidades limítrofes, en materia de transporte sanitario urgente.

En la primera quincena de este mes de diciembre se ejecutará otro concurso de traslados en Primaria, por lo que los recursos con los que cuente la zona serán fundamentales para atraer a los profesionales, además de evitar la marcha de los que trabajan en el territorio. Las gerentes del 061 y Teruel han adelantado una próxima reunión con la junta de personal del hospital de Alcañiz para continuar con el diálogo. Será la semana que viene, presidida por el mismo director gerente del Servicio Aragonés de Salud, José María Arnal.

El Colegio de Médicos se pronuncia

A través de un comunicado el Colegio de Médicos de Teruel solicitó que se «detenga y se modifique» la aplicación del nuevo modelo de Transporte Sanitario Urgente en la provincia de Teruel. La corporación, a través de su presidente, Dr. Ismael Sánchez, mostró su «preocupación por la paulatina sustitución y ausencia de la figura del médico» que está llevando la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, y que se va a «acrecentar» con la entrada en vigor, ya muy cercano, del nuevo pliego de Transporte Sanitario Urgente en Aragón y más en concreto en la provincia de Teruel.

Aunque es cierto que hay más horas presenciales de ambulancias, y que las ambulancias convencionales se convierten en SVB, desde el Colegio de Médicos defienden «la calidad asistencial» y para ello se precisa la presencia de un médico. «El SVAE puede ser complementario, pero no sustitutivo de una UVI», incidieron.

Advierten de que la ausencia de un médico presencial en los traslados de pacientes con patología vital, a hospitales de referencia distantes, merma la calidad asistencial del paciente. Además, el hecho de anular parte del horario de una ambulancia medicalizada tipo UVI, en caso de tener necesidad de realizar un traslado secundario, sería la UME la que lo realizaría, «y ello conlleva que, si surge una emergencia simultanea propia de ser atendida por UME, será atendida con retraso y puede ser vital para el paciente».

Además, si en algunas localidades se desactivan las ambulancias SVB de 21 a 9 h. «difícilmente» se podrán cumplir las isócronas de 30 minutos en esa franja horaria. «Están planteando poner helisuperficies y helicóptero capacitado para vuelo nocturno, para suplir la falta de médico. Situación y solución un tanto lejana en el tiempo. Cuando sea una realidad se pueden replantear los efectivos», señalaron.