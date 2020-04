Situación estable en la residencia de Valderrobres que pide nuevos test y serologías para volver a la normalidad

Vuelve, poco a poco, la tranquilidad a la residencia de mayores de Valderrobres. La situación se encuentra estable y poco a poco se ha ido recobrando la normalidad tras el brote de coronavirus aparecido hace ahora algo más de un mes. La buena noticia es que desde que se conociesen el 9 de abril los resultados de las PCR que llevó a cabo el Ayuntamiento de Valderrobres sigue sin detectarse ningún caso de enfermedad por coronavirus, tanto en residentes como en personal sanitario.

Actualmente no hay ningún residente que presente síntomas graves de la enfermedad y en los últimos días han sido ya dados de alta la mayoría de los residentes con coronavirus que fueron derivados a las residencias de Alfambra y Miralbueno y que ascienden a 18. Tan solo se encuentra en Alfambra un residente que, previsiblemente, podría ser dado de alta durante el fin de semana. Todo ello después de que, sin embargo, la residencia haya sumado 13 fallecimientos por coronavirus en el último mes, 5 de ellos se produjeron en la residencia de Alfambra. Las dos últimas muertes tuvieron lugar el lunes en la citada residencia.

Además a lo largo de esta semana se han incorporado 9 de los 19 trabajadores y personal sanitario de la residencia que dieron positivo por la enfermedad al dar negativo en los últimos test que llevó a cabo el Gobierno de Aragón el pasado viernes. Dichas pruebas se hicieron a todo el personal que llevaba, al menos, 3 días sin presentar síntomas. Por todo ello y tras valorarlo con la dirección de la residencia, el alcalde de Valderrobres y enfermero de profesión, Carlos Boné dejó el turno de 12 horas diarias como sanitario. “Hemos podido recuperar ya a bastante personal y por ello el miércoles fue el último día que fue necesario que me quedase. No obstante seguiré pendiente por si se necesita alguna actuación concreta”, explicó el primer edil. Desde el consistorio piden ahora más pruebas, tanto PCR como serologías porque cree, que solo de esa manera, podrá volverse a la total normalidad en el centro.

Actualmente los residentes que dieron positivo en las pruebas que hizo el consistorio, pero que dieron negativo días después en los test de DGA continúan en situación de aislamiento pese a no presentar síntomas. Por ello y para descartar nuevas situaciones de riesgo piden que se les hagan nuevos test, algo que sin embargo, parece poco probable ya que DGA los consideró automáticamente libres del virus y no cuentan en sus estadísticas, por lo que a efectos de Sanidad, no son personas susceptibles de hacerles seguimiento.

Asimismo y tras el rifirrafe que tuvo lugar este miércoles en las Cortes de Aragón entre la portavoz del PP, Pilar Marín que preguntó a la consejera de sanidad, Pilar Ventura, si “iba a pedir disculpas a Boné” y ante la respuesta negativa de Ventura, Boné manifestó que lo que le preocupa es que hiciesen nuevamente test. “A mí que no me pida disculpas no me importa y tampoco lo necesito. Lo que realmente me importa es que se hagan test y serologías tanto a los sanitarios como a los trabajadores de las residencias, así como a la población en general, para que podamos empezar a salir con garantías. Cosa que no se está haciendo”, añadió Boné.

Desde el centro relataron el caso de un residente que había dado positivo en las PCR del consistorio y dio negativo en las pruebas que días después llevó a cabo DGA. Transcurrido el tiempo la salud de dicho paciente fue agravándose hasta que fue necesario su ingreso hospitalario y allí se le detectaron anticuerpos de covid-19. «Que no me hayan llamado ya no me parece relevante. Lo que me pareció gravísimo es que la consejera Pérez dudase de nuestros test y calificase los casos de coronavirus que detectamos como ‘falsos positivos’, añadió Boné.

Lo cierto es que los PCR detectan fragmentos de código genético, en este caso ARN del coronavirus. Por todo ello los expertos han asegurado en las últimas semanas que existe la posibilidad de que pueda darse lo que se denomina un falso negativo, al no encontrar el reactivo del PCR suficiente muestra de código genético del virus. Sin embargo, de igual modo, son muy poco probables los ‘falsos positivos’ ya que el reactivo del test PCR reacciona ante el ARN del virus, por lo que es poco probable un resultado positivo erróneo.