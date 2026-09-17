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17 SEP 2026|

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El sol atraviesa el túnel del Equinoccio de Valdealgorfa, verjas mediante

VÍDEO Y FOTOGALERÍA. Las nubes han impedido disfrutar del fenómeno este jueves, pero el miércoles sí se vio en todo su esplendor a pesar de las vallas colocadas por el ministerio para impedir el paso por unas obras ahora paralizadas. Ahora sí, el otoño ya está aquí

Momento del sol cruzando el Túnel del Equinoccio de Valdealgorfa este miércoles 16 de septiembre de 2026 a las 7.49. / José Antonio Vivancos
Momento del sol cruzando el Túnel del Equinoccio de Valdealgorfa este miércoles 16 de septiembre de 2026 a las 7.49. / José Antonio Vivancos

Beatriz Severino17 09 2026

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Solo sucede dos veces al año, en primavera y en otoño, y este miércoles volvió a pasar. El sol atravesó por completo los dos kilómetros del Túnel del Equinoccio de Valdealgorfa al amanecer. A las 7.49 comenzó el fenómeno y el sol se presentó ante quienes esperaban del lado de la vieja estación de tren a verlo de frente. Apenas duró dos minutos el momento, un tiempo suficiente para que quedara registrado en cámaras y teléfonos móviles. También en las retinas, porque quien lo presencia asiste a un momento muy singular, y eso que tampoco lo ponen fácil las vallas colocadas por el ministerio a ambos lados para impedir el acceso mientras duran unas obras que no terminan. De hecho, ahora están paralizadas.

La jornada de jueves hubo posibilidad, pero el sol no atravesó el túnel como sí hizo el miércoles. / Andrés Giner
La jornada de jueves hubo posibilidad, pero el sol no atravesó el túnel como sí hizo el miércoles. / Andrés Giner

Tan singular es el momento, que el nombre de Valdealgorfa va unido al sol y a su túnel. No obstante, el hecho de que se vea o no, depende del clima y esta vez las nubes han dado una de cal y otra de arena porque este jueves no se ha dado el fenómeno.

Había posibilidades, incluso más que el miércoles, pero no se ha producido. Eso sí, la decena de personas que se han acercado se han marchado con el cuerpo templado con las pastas y el café ofrecido por el Ayuntamiento.

Café y pastas que ofreció el Ayuntamiento de Valdealgorfa este jueves. / Andrés Giner
Café y pastas que ofreció el Ayuntamiento de Valdealgorfa este jueves. / Andrés Giner

La próxima oportunidad para verlo será en marzo con el solsticio. Los días, horas y minutos exactos se anunciarán según se acerque la fecha y los datos sean más acotados.

El martes, en Alcañiz

El martes 22 a las 8.00 la cita con el sol es en la ermita vieja de Pueyos en Alcañiz. El llamado asoleo de la virgen se producirá cuando salga el sol y se proyecte en la rendija de la puerta del templo iluminando el rostro de la imagen en el equinoccio de otoño. La convocatoria parte del área de Patrimonio del Ayuntamiento de Alcañiz y contarán con el acompañamiento de los Dulzaineros de Valdealgorfa. También se ofrecerán pastas y vino moscatel. En verano se producirá el asoleo de la virgen del santuario con el solsticio.

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