Sólo el desmantelamiento de la Central Térmica de Andorra crea empleo en la comarca un año después de su cierre

La Central Térmica de Andorra cerró definitivamente su actividad hace ahora un año. Pese a los compromisos, promesas y deseos de reindustrialización de la cuenca minera de Teruel y de todas las administraciones, sólo la actividad que genera el desmantelamiento de la planta desde febrero está hoy supliendo el empleo perdido en la zona. “La situación es preocupante. No podemos estar satisfechos ni tranquilos porque lo que es inexorable es el paso del tiempo”, recalca el alcalde de Andorra, Antonio Amador, que, aunque asegura que “se está trabajando” en otros proyectos, el único motor generador de empleo actualmente son las labores de desmontaje que promueve Endesa a través de la UTE Moncobra-Rebilita.

El territorio sigue a la espera de un convenio de Transición Justa que acumula más de un año de retraso y para el que todavía no existe ni financiación ni detalles. Eso sí, el Ministerio de Transición se empeña en subrayar que hay más de 140 iniciativas de agentes sociales, políticos y empresariales del territorio que se podrán poner en marcha para, al menos, recuperar el medio millar de empleos que generaba el sector del carbón en Andorra Sierra de Arcos hace escasamente dos años.

Entre tanto muchos de los trabajadores -sobre todo de subcontratas-, que han ido perdiendo su empleo, han optado ya por abandonar la localidad y buscar suerte en otros territorios y ciudades cercanas como Zaragoza o Barcelona. Otros, esperan entrar a trabajar en el desmantelamiento después de haber terminado los cursos de formación que para ello han impartido en Andorra Endesa y el INAEM en colaboración con el Ayuntamiento. Por el momento, se ha formado a 200 personas en Prevención de Riesgos Laborales vinculados a labores de desmontaje y quedan por delante varias formaciones relacionadas con el montaje de placas solares en parques fotovoltaicos, en las que está previsto que participen 600 alumnos en 12 convocatorias.

No obstante, la realización de estos cursos no garantizan el empleo, y muchos de los estudiantes han manifestando sus quejas porque no pasan a una bolsa directa tras realizar los cursos, sino que tienen que apuntarse en la oficina del INAEM cada vez que se publica un puesto acorde a su formación. “Está habiendo quejas y malos entendidos que tratamos en reuniones periódicas que tenemos con Endesa para hacer seguimiento de que sus compromisos se cumplan”, detalla el primer edil. En ese sentido, el contrato de desmantelamiento de la Central incluye un compromiso de la adjudicataria a que el 70% de los trabajadores que participan en las labores de desmantelamiento sean de la comarca.

Por el momento, las cifras se están cumpliendo pero no deja de ser una realidad que ahora mismo hay unas 70 personas de la zona trabajando en el desmontaje cuando, hace apenas un año, ya con la persiana casi bajada, “el número de empleos en la Térmica era del doble contando con las auxiliares”, explica el presidente del comité de Empresa de la Central Térmica de Andorra, Alejo Galve.

El nudo de la Térmica

Tanto Ayuntamiento como Gobierno de Aragón confían también en el concurso del nudo de evacuación de la Central que el Ministerio presentó en Andorra el pasado mes de mayo para salir de la “situación agónica” en la que está inmersa la localidad. El acceso a los 1,3 Gigawatios de potencia energética que dejó libres la planta está en información pública y se adjudicará por concurrencia competitiva a aquellas empresas que presenten proyectos renovables acompañados de iniciativas empresariales que generen empleo. En ese sentido, el vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Industria, Arturo Aliaga, confía en las empresas turolenses. “Vamos a seguir confiando y sobre todo contar con este tejido empresarial al que necesitamos para trazar ese futuro que se merecen los habitantes de esta querida provincia y de esta querida comarca”, resaltó el martes en los premios Empresa Teruel celebrados en Andorra.