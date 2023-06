Estos son los estudiantes bajoaragoneses que obtuvieron las mejores notas de la Evau 2023

En el IES Bajo Aragón de Alcañiz, la nota más alta ha sido la de Blanca De Lafuente Ferrer. La alumna alcañizana obtuvo un 13,409 en la calificación global de todos los exámenes que hizo. La nota final fue «toda una sorpresa» pese a haber salido «tranquila» de cada prueba. Como la mayoría de los estudiantes, descubrió la calificación mientras estaba en Salou. «Cuando me llegó el correo al principio no quería ni mirarlo. Lo primero que hice fue llamar a mi hermana porque estaba nerviosísima. Vimos juntas la nota por una videollamada, no me lo podía creer», recuerda. Durante estos dos últimos años De Lafuente había cursado el Bachillerato Social-con las modalidades de latín, matemáticas y economía-y ahora, pese a haber obtenido la calificación más alta, todavía no tiene claro qué es lo que quiere estudiar. Si pudiera lanzar un mensaje a todos los que tendrán que pasar por estos exámenes el año que viene, por encima de todo, les recomendaría «estar tranquilos». «Si llevas el curso al día el trabajo ya está hecho», concluye.