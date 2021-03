Soro pide unidad para evitar el recorte de trenes y la oposición le acusa de desvertebrar

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, ha hecho un llamamiento a la unidad de todos los partidos para exigir al Gobierno central que asuma todos los trenes regionales deficitarios, pero la oposición le ha acusado de “desvertebrar” Aragón con su decisión “unilateral” de dejar de subvencionarlos.

Soro ha instado a un frente común político e institucional en el pleno de las Cortes de Aragón, donde ha comparecido este jueves a petición del PP para dar explicaciones por su determinación de no prolongar el pago de los 4 millones anuales que cuesta mantener servicios ferroviarios en las líneas de Lérida, Caspe y Teruel. El dirigente nacionalista ha insistido en que la competencia es estatal y ha mostrado su confianza en la vía de negociación abierta por el Ministerio de Transportes tras su ultimátum. “Mi decisión no es fruto de un calentón, sino de un ejercicio de realismo”, ha dicho al señalar que necesita el dinero para llevar el servicio de bus a todos los núcleos de más de diez habitantes.

Sus explicaciones han servido de poco a los partidos de la oposición, que le han recriminado por “vender humo” con sus directrices contra la despoblación porque, al mismo tiempo, recorta un servicio imprescindible como es el transporte.

El portavoz popular, Joaquín Juste, ha subrayado que la gente de los pueblos no tiene la culpa de que los gobiernos no se pongan de acuerdo sobre quién paga los trenes deficitarios y ha defendido que el Ejecutivo de Rudi sí decidió mantenerlos. “Si se cierran los trenes, no me venga a hablar de despoblación, cohesión y vertebración territorial. No sigan vendiendo humo”, ha criticado tras conminarle a marcharse “si la mejor solución que se le ocurre es quitar trenes”.

Su homólogo de Ciudadanos, Carlos Ortas, ha compartido con Soro y el resto de grupos que el Gobierno central debería asumir la factura, pero ha censurado “la ocurrencia” de dejar de pagar cuando afecta a la vida de los usuarios. Ante la negociación ahora abierta, que ha llevado a la DGA a prorrogar hasta mayo la subvención que iba a cancelar a finales de mes, ha invitado al consejero a “utilizar a sus socios” para que en Madrid reconozcan los trenes en peligro como obligación de servicio público.

El portavoz de Vox, Santiago Morón, ha reprochado la “decisión unilateral” y ha advertido de que a los viajeros que se les deja “en el limbo” no les importa de quién es la competencia. Y ha aprovechado para cuestionar que el Gobierno aragonés dedique 6,5 millones a cooperación internacional cuando tampoco es una competencia autonómica.

En las críticas ha sido especialmente incisivo el diputado de IU, Álvaro Sanz, quien ha lamentado que el anuncio de la DGA supone “un paso más en el abandono y desmantelamiento del medio rural” y ha reprendido a Soro por quitar trenes mientras subvenciona líneas aéreas. De la misma forma, ha subrayado que los servicios públicos deben estar al margen de la rentabilidad económica.

Como era esperable, los socios del cuatripartito han cerrado filas, aunque con matizaciones por parte de la diputada de Podemos Vanesa Carbonell, que ha señalado que la supresión de regionales “fomenta la España vaciada”. Al igual que Fernado Sabés (PSOE), Joaquín Palacín (CHA) y Jesús Guerrero (PAR), ha confiado en el “balón de oxígeno” de la prórroga de la subvención para llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes. De la misma forma, Sabés y Palacín han hecho piña con Soro a la hora de criticar al PP por ser “parte del problema” por su decisión adoptada en 2012 de solo mantener los regionales con más de un 15% de ocupación.