El Sportcenter La Estanca, nuevo escenario de la 10K. de Alcañiz

El próximo 10 de abril se celebrará en la capital bajoaragonesa la XIV edición de la 10K. de Alcañiz prueba que contará con distancia certificada y corredores guía. El inicio de la prueba está previsto para las 10.00 y la salida se producirá desde la base del centro de entrenamientos y eventos Sportcenter La Estanca lugar elegido en esta ocasión para la disputa de la carrera que toma el relevo al trazado urbano que desde la primera edición ha acogido la prueba.

El recorrido se ha modificado por problemas de tráfico en el entorno de la avenida Aragón, calle Joaquín Repollés, donde hay previstas obras. Asimismo, la cita servirá para dar a conocer la zona de eventos deportivos Sportcenter La Estanca. En función de la respuesta tras esta edición se valorará continuar allí o regresar el trazado urbano.

El circuito que se ha preparado es un trazado mixto de tierra y asfalto, con partes entre pinares y rodeando el embalse con un pequeño desnivel acumulado de 40 metros. La 10K. de Alcañiz está abierta para las categorías general masculina y femenina, senior masculina y femenina, Máster A, B y C masculina y femenina a las que se les une la local masculina y femenina para atletas empadronados en Alcañiz o pertenecientes al Tragamillas.

Además de la carrera hay dispuesta una andada popular que estará abierta a una categoría única y para aquellos menores de edad que deseen participar deberán hacerlo con autorización paterna que se puede descargar en la web del club y que deberá entregarse a la hora de recoge el dorsal. Y como también es tradicional se celebrará XIX Carrera Popular Solidaria Caja Rural de Teruel sobre una distancia de 1 km. abierta para todas las edades. En esta ocasión el dinero que se recoja se destinará a ASAPME Bajo Aragón. Por último indicar que además de los premios en metálico, trofeos y lotes de productos; los ganadores de la categoría general recibirán su peso en Aceite de Oliva Virgen Denominación de Origen Bajo Aragón que un año más está al lado de la organización de la carrera que corre a cargo del Club Tragamillas y la Federación Aragonesa de Atletismo en colaboración con el Ayuntamiento de Alcañiz.

Las inscripciones ya están abiertas hasta el próximo 4 de abril o hasta llegar a los 500 participantes. Se pueden realizar on line en www.tragamillasalcaniz.com o de manera presencial en Lop Sport Alcañiz y en Fartleck Sport. Los precios son de 14 euros tanto para los que corran la prueba como los que realicen la andada hasta el 27 de marzo, una cantidad que aumenta en dos euros para los no federados y de 17 euros para aquellos que se inscriban entre el 28 de marzo y el 4 de abril con un recargo de 2 euros para los no federados.