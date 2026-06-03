Teatro, música, magia, jotas y mucho más con cachés basados en oliveras llegarán a 19 pueblos del Bajo Aragón

Música, magia, teatro o jotas. Todo esto y más incluye la Campaña Cultural que impulsa la Comarca del Bajo Aragón. Son 21 actuaciones para 19 pueblos que eligen en un catálogo en el que el caché de cada artista se mide en número de oliveras.

Este sistema se implantó el año pasado con el objetivo de que la económica no fuese la única razón a la hora de que un ayuntamiento se decantase por una u otra propuesta. "Las actuaciones las dividimos en una o dos oliveras: dos oliveras es una actuación completa, una olivera es una actuación un poquito más pequeña, pero todos los pueblos tienen derecho a dos. Se trata de que haya oliveras abundantes para todos y que puedan disfrutar de ese esfuerzo en la programación por parte de Daniel Sancet", dice el presidente de la Comarca del Bajo Aragón, José Miguel Celma, que define el programa como "dinamización, vertebración, desarrollo y aprovechamiento de los recursos que tenemos".

La Ginebrosa y Torrecilla de Acañiz ya han disfrutado de sus actuaciones, Valdealgorfa lo hará el sábado 13 con teatro. El calendario se extenderá hasta el 18 de octubre con cierre en Seno. "Creemos que es un programa bastante completo, y participan alcaldes, concejales de cultura, de festejos para elegir en función de lo que más gusta en cada pueblo, porque son estas personas las que más conocen a su vecindario", añade el consejero de Cultura, Pedro Antonio Romero.

Esta programación se incluye en los 26.000 euros que destina la Comarca a la partida de Cultura, en la que se engloban otras acciones, como Bibliocom, entre otras. A la hora de confeccionar las actuaciones, se ha primado a las compañías del territorio, así como también para realizar la imagen visual. En este caso se confió a Ángela Pérez, de Thesseo Estudio Creativo, quien ha hecho la colorida cartelería. Tuvo libertad creativa para plasmar la idea deseada: el concepto de protección de las artes que debe ejercer una institución como la comarcal.