Ángela Pérez y el arte de decirlo todo con una imagen

«¿Cómo me veo en dos o tres años? Sinceramente, ni idea. Me encantan todas las disciplinas artísticas, probar… ¡Hace nada empecé a tatuar!», sonríe. Ángela Pérez (Alcañiz, 1990) estudió Bellas Artes en Teruel y, aunque finalmente se decantó por las artes gráficas, esos años los disfrutó porque le permitieron adentrarse en todas las técnicas. «Y todas me gustaban. Daba igual que fuera pintura que escultura o diseño», apunta.

Se decantó por especializarse en Diseño Gráfico, una formación que completó con un máster en Gestión Cultural y en esta parcela desarrolló varios proyectos en varias partes del país nada más acabar los estudios. Trabajó para una empresa en Huesca en la gestión de diferentes festivales y esto le permitió adquirir un bagaje importante y establecer contactos. «En estos años una cosa me ha llevado a otra, por eso tampoco sé cómo verme en un futuro», reflexiona. Y es que en esa etapa se cruzaron en su camino en diferentes tiempos Alberto Andrés y Carmen Compais, otros dos alcañizanos con los que coincidió trabajando en un festival de cine en Soria que ella se ocupaba de gestionar.

Pensaron unir fuerzas y talento para ofrecer «algo nuevo» en Alcañiz. De esta forma nació Thesseo Estudio Creativo, un nuevo espacio que en febrero de 2020 abrió sus puertas en el centro de la localidad y en cuyas redes sociales se pueden ver los trabajos de la alcañizana. «Un mes después saltó la pandemia pero estamos contentos porque la gente ha estado receptiva y salen propuestas», añade. «Somos tres autónomos que trabajamos juntos pero cada uno en su parcela y nos complementamos, en ese aspecto el funcionamiento es como una especie de coworking», explica desde la oficina en el centro.

Entre los proyectos que lleva a cabo en la actualidad hay dos imágenes corporativas en proceso de creación y las ilustraciones para un poemario de un autor vallisoletano. «No hay fronteras, no. Desde Alcañiz se puede trabajar para quien lo requiera», sonríe. Desde el estudio trabajan en las imágenes corporativas de empresas, particulares, entidades o instituciones. El Ayuntamiento de Alcañiz es una de ellas y la mano de Ángela se ve en la señalética del nuevo Bikeland o en la última campaña del 25-N del Área de Igualdad. Recientemente se conocieron los detalles del Cortometrical Film Fest, un evento que cumplirá su segunda edición y de cuya gestión se ocupa la alcañizana. «El 70% de mi trabajo ahora es gestión cultural y el 30% restante, artístico. Pero tienen en común la creatividad», comenta.

Toma el testigo de esta sección de otro agitador cultural alcañizano como es Toñín LIzana, conocedor de sus trabajos artísticos. El recuerdo que tiene ella de sí misma es dibujando desde muy pequeña. «A mis padres siempre se les ha dado bien dibujar y ahora que pienso, mi abuelo era carpintero y hacía sus diseños, hacía muchas cosas muy novedosas… Igual de ahí también me puede venir, siempre lo he visto. Siempre tuve claro que quería pintar, me encantaba», piensa.

En cuanto terminó la carrera en 2012 se abrió su web e hizo sus primeros encargos. La vida la llevó a vivir un año en Canarias y en las islas le dio un buen empujón a la producción de dibujo, especialmente a la acuarela con grafito, una combinación que se ha convertido en una seña que identifica su obra. Los apasionados de la acuarela la definen como una técnica «compleja pero agradecida». Para Ángela «es ideal para gente nerviosa», sonríe. «Yo lo soy y probé con óleo por ejemplo pero los tiempos de espera que requiere no son para mí», ríe.

La importancia de la imagen corporativa

Toda la inquietud por aprender y evolucionar, su paciencia y profesionalidad la vuelca cada día en ayudar con su trabajo a crear la imagen corporativa de una empresa, entidad o evento. El trabajo que requiere empieza por una labor de conocimiento profundo que pasa por un estudio de mercado, objetivos y valores de la empresa en cuestión, proyectos y un largo etcétera. Luego llegan las pruebas y bocetos hasta que se da con la tecla y se consigue un diseño coherente con todo ello.

«Pueden ser dos semanas de trabajo de ocho horas diarias», apunta. «Se compra con la mirada y si se duda entre dos productos con las mismas prestaciones, nos decantaremos según la imagen. Cuesta pero cada vez las empresas e instituciones son más conscientes de que la imagen es su presentación al mundo», concluye.