Teresa Ribera: «El convenio de Transición Justa será un documento de acciones, no de intenciones»

El convenio de Transición Justa para la cuenca minera de Andorra será un «documento de acciones, no de intenciones, que recogerá los proyectos identificados como dinamizadores de actividad económica, los apoyos y las líneas de financiación específicas para cada uno de ellos». Así lo ha detallado la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, este martes por la tarde al senador de Teruel Existe, Joaquín Egea, ante una interpelación urgente al Gobierno sobre «la necesidad de llevar a cabo una Transición Justa y real en las comarcas del norte de Teruel afectadas por el cierre de la central térmica de Andorra».

Ribera, que no ha hablado de plazos, ha asegurado que en la cuenca minera de Teruel se han identificado ya 99 iniciativas gracias al trabajo de agentes sociales, económicos, políticos y empresas del territorio «de toda índole». Ha reconocido también que los calendarios «de cierre claros» no han servido para desarrollar medidas de apoyo suficientes en los últimos años pero ha subrayado el «compromiso» de su Gobierno con la zona de crear, al menos, 504 puestos de trabajo directo, que serían los mismos que se han perdido con los cierres de la Central y las explotaciones mineras de forma directa.

Ha especificado que la Transición Justa no comprende una serie de acciones puntuales de una legislatura sino un proceso largo, de diálogo y complejo con el que se espera reactivar la actividad económica de un territorio «que ha contribuido enorme y generosamente al desarrollo de nuestro país».

Además, la ministra ha repasado las ayudas concedidas hasta ahora a la zona, 43,3 millones de euros divididos en prejubilaciones, bajas incentivadas y formación (12,4 millones de euros); restauración de minas (18 millones de euros); y ayudas a infraestructuras municipales del Plan Miner 2013-2018 (13 millones de euros).

También se ha referido a la publicación de las ayudas a proyectos empresariales y minimís, cuya convocatoria se espera este mes. Ha valorado que para el área geográfica se concedieran 518.000 euros en grandes proyectos y 460.000 euros para pequeños proyectos. Estos datos son de la última convocatoria, no de la que hay pendiente.

A nivel general, la Ministra ha destacado que a propuesta de MITECO, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia contempla 300 millones de euros adicionales en ayudas específicas para las zonas en transición energética. En concreto, desarrolla una nueva línea de trabajo que incluye una financiación de 100 Millones durante tres años para infraestructuras municipales, sociales y ambientales.

El senador Joaquín Egea ha repasado la historia de la Central Térmica de Andorra y subrayado su valor cultural, patrimonial e histórico, recordando la propuesta de Teruel Existe de mantener la infraestructura y no proceder a su demolición. En su exposición, ha criticado que desde que la Ministra prometiera en Andorra una Transición Justa en diciembre de 2018 no se ha avanzado ni se ha materializado ninguna iniciativa. «Aseguró que no autorizaría el cierre sin alternativas. Los afectados, más de 400 trabajadores directos y mas de 2000 indirectos, siguen esperando promesas que no han llegado. Además la población ha descendido un 12%», ha lamentado Egea.

«No nos conformamos con recolocar a los trabajadores, sino que lo que pretendemos es abrir caminos a nuevos proyectos de desarrollo«, ha especificado.