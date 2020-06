La Térmica de Andorra quema hasta el viernes las últimas 25.000 toneladas de carbón

La Central Térmica de Andorra ha vuelto a conectarse a la red eléctrica después de más de tres meses parada para quemar las últimas 25.000 toneladas de carbón que tenía reservadas.

En torno a las diez de la mañana se ha puesto en marcha uno de los grupos, que seguirá operativo hasta el viernes. Entonces sí que la chimenea andorrana deje de echar humo para siempre. Lo hará en pleno estado de alarma y sin alternativas. «Este último encendido se vive con tristeza. El corazón de la comarca va a dejar de latir y no tenemos una UCI a la que acudir. Al convenio de transición justa no le hemos visto el pelo. Es deprimente la situación que nos encontramos,», ha lamentado Hilario Mombiela, presidente del comité de empresa.

El próximo 30 de este mes de junio, la Central dejará de cumplir la normativa europea ambiental y finalizará el contrato de la mayoría de los trabajadores de las empresas auxiliares que operan en la planta.

No obstante, el cierre de la planta no será efectivo hasta que el Ministerio lo autorice. Será entonces cuando comenzarían los trabajos de desmantelamiento, una tarea que quieren realizar los trabajadores de las subcontratas pero que, debido al estado de alarma, todavía no han sido formados para ello.