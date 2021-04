Un territorio lleno de dolor pide la condena firme pero también conocer la verdad

Con mucho dolor por revivir los terribles asesinatos cometidos por Norbert Feher, ganas de que se condene a la máxima pena posible a un criminal que destrozó a tres familias pero también con la esperanza de que se empiecen a responder las numerosas preguntas sin respuesta y que se depuren responsabilidades. Todo el Bajo Aragón histórico y en especial Andorra, Calanda, Alcañiz y Albalate viven desde este lunes con gran expectación el juicio del triple crimen de Andorra.

Con la condena a Norbert Feher comenzará a cerrarse una herida pero hará falta mucho más para que lo haga del todo. Es necesario que se responda a todos los interrogantes y responsabilidades que se han quedado en un cajón en estos más de tres años en los que la justicia no ha querido unir las causas pese a que el doble intento de homicidio de Albalate, los robos de los días posteriores y los asesinatos de José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Caballero son obra de una misma persona. A ello se le suma que la política tampoco ha estado por la labor de levantar alfombras y se han rechazado las sucesivas peticiones de información en la Subdelegación del Gobierno en Teruel y en el Ministerio del Interior.

«Las pérdidas de José Luis Iranzo, Víctor Romero y Víctor Caballero son irreparables pero qué menos que saber la verdad de todo lo que pasó en aquellos fatídicos nueve días. Es lo que quiere todo el mundo si tienen conciencia. Lo que se va a juzgar, con todo lo que ha pasado, se queda corto porque se quedan cuestiones en el aire que no se van a aclarar esta semana en la Audiencia. Se debe saber toda la verdad tal y como reclaman las familias y los amigos. Si lo que se hizo entre el tiroteo de Albalate y los asesinatos fue lo correcto, que se aclare; y si no, también y con más motivo», pide el alcalde de Andorra, Antonio Amador.

El primer edil muestra su malestar porque se hayan separado las causas por vía judicial y porque pese a que el juicio ya supondrá un gran dolor para las familias por volver a revivir los asesinatos, su periplo judicial no termina aquí. Después de la condena a Norbert Feher se deberá retomar el juicio por las polémicas medallas a los responsables del operativo además de la responsbailidad patrimonial del Estado.

Precisamente, el Consistorio de la Villa Minera presentó un recurso contencioso administrativo a la concesión de las polémicas medallas a los mandos del operativo al igual que UAGA y la Comarca Andorra Sierra de Arcos. El juicio se iba a celebrar en febrero y se aplazó hasta que se resuelva el procedimiento por vía penal. En estos momentos las medallas se encuentran «suspendidas» por el mismo ministerio que las concedió, el de Interior, debido a la fuerte presión social. El enfado de familiares y amigos fue mayor después de comprobar que en la instrucción de las condecoraciones se obvió que Iranzo colaboró en la búsqueda del criminal sin protección y en el relato de los hechos no se dice claramente que fue asesinado. Además, se asegura que el capitán de Alcañiz tuvo una «excepcional actuación».

«Son unas medallas manchadas de sangre y vergonzosas porque no se pueden conceder ni aceptar cuando la ciudadanía no tiene la certeza de que son merecidas. Se otorgaron antes de que se juzguen los asesinatos. Si se entregan es porque creen que se hizo todo bien y si es así, ¿por qué no contestan a las preguntas? Insisto, amigos y familia lo único que quieren es que se sepa la verdad para que no se vuelva a repetir», afirma Amador.

Las 87 preguntas que en reiteradas ocasiones han sido entregadas por los Amigos de Iranzo nunca fueron contestadas pese a las reiteradas peticiones, ni al principio con el Partido Popular ni ahora con PSOE-Unidas Podemos.

Ayer una representación de los Amigos de Iranzo estuvo en Teruel desplegando su pancarta de ‘Siempre Iranzo’ (ver página 3) pero los que por motivos laborales o personales no se pudieron desplazar a la capital estuvieron pendientes en Andorra. Gracias a la retransmisión en directo de medios de comunicación como La COMARCA, que continuará durante toda la semana, o a través de las informaciones periodísticas actualizadas al instante. Uno de los miembros de los Amigos de Iranzo que siguió el juicio desde su casa fue Javier Artigas. «Después de tres años y medio estamos impacientes porque no entendemos que hayamos tenido que esperar tanto tiempo», apuntó Artigas.