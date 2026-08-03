Teruel Existe anima a los pueblos del Matarraña a alegar contra los proyectos eólicos de Green Capital

Teruel Existe anima a vecinos, ayuntamientos, asociaciones y entidades del Matarraña a presentar alegaciones contra los proyectos eólicos de Green Capital y pone a disposición de toda la sociedad los documentos preparados por su grupo de Energía y Medio Ambiente. Los escritos pueden consultarse en la página web teruelexiste.info y buscan frenar una actuación formada inicialmente por cuatro parques y 84 aerogeneradores.

El movimiento ciudadano ya ha registrado sus propias alegaciones ante el regreso de unos proyectos que recibieron una declaración de impacto ambiental desfavorable el 8 de julio de 2025. Su portavoz, Ernesto Romeo, considera «sorpresivo e inaceptable» que Green Capital trate de reactivar la propuesta alegando que comparte numerosas posiciones con los parques de Forestalia, que sí obtuvieron autorización ambiental.

Teruel Existe también llama a participar en el trámite de alegaciones contra la modificación de la línea PLATEA-Requena, cuyo plazo permanecerá abierto hasta el 25 de agosto. La organización advierte de que esta infraestructura podría facilitar la instalación de hasta 600 aerogeneradores en la Sierra de Albarracín, Gúdar-Javalambre y la comarca Comunidad de Teruel para transportar electricidad hacia el norte de la Comunidad Valenciana y Madrid.

Romeo ha explicado que la modificación incorpora casi 17 kilómetros nuevos de tendido, pero no incluye un estudio de impacto ambiental, pese a que, según señala, la ley exige este análisis para las líneas eléctricas de más de 15 kilómetros. El resto de las afecciones ambientales del trazado ya fueron alegadas durante la tramitación anterior.

El portavoz del grupo de Energía y Medio Ambiente ha manifestado la preocupación del movimiento porque, a su juicio, las empresas «han vuelto de manera sorpresiva e inaceptable a intentar invadir el Matarraña», después de que se les comunicara que las actuaciones no resultaban factibles por su impacto ambiental y en un contexto en el que, según ha señalado, existen diligencias de la UCO en el juzgado.

Romeo ha recordado que Green Capital sometió a información pública en agosto de 2021 un proyecto compuesto por cuatro parques eólicos y 84 aerogeneradores. Cuatro meses después, Forestalia presentó otra propuesta formada por siete parques y 63 máquinas.

Según ha explicado, más de la mitad de las posiciones previstas por Forestalia coincidían con las planteadas anteriormente por Green Capital. El portavoz ha cuestionado que la evaluación de impacto ambiental del proyecto de Forestalia avanzara con mayor rapidez que la correspondiente a la primera iniciativa.

«La evaluación de impacto ambiental de Forestalia fue mucho más rápida que la que se había presentado primero por Green Capital, pese a destruir toda la provincia del oeste al este, y salió bastante antes», ha subrayado Romeo.

Teruel Existe recuerda que el proyecto de Forestalia fue aprobado por el entonces subdirector de Evaluación Ambiental, Eugenio Domínguez, de quien, según el movimiento ciudadano, la UCOMA reveló un supuesto cobro de más de cinco millones de euros por sus servicios. La organización denunció entonces que «la Administración nunca debería haber permitido que este proyecto se presentase» al existir ya otra propuesta sobre el mismo emplazamiento.

Teruel Existe señala que Repsol ha comprado ahora esos parques, que disponen de una declaración de impacto ambiental favorable, aunque sostiene que están caducados al haber vencido la conexión de la línea. Romeo afirma que la compañía pretende utilizarlos para un supuesto autoconsumo industrial autorizado por lo que denomina «la ley del PPSOE», con el objetivo de abastecer centros de datos.

«Se atreven a comprar proyectos que son presuntamente corruptos y cuyo objetivo era llevar luz a Barcelona, y esto está denegado. Aquí hacen lo que nadie se imaginaría ni se permitiría, como si esto fuera una república bananera en lugar de una democracia», ha manifestado.

Forestalia, un proyecto bajo investigación judicial

Teruel Existe sostiene que tres de los parques eólicos y la línea eléctrica del proyecto de Forestalia ocupan áreas de recuperación de especies amenazadas y zonas consideradas críticas para las aves esteparias. Además, también denuncian que el estudio de avifauna tuvo una duración inferior a un año, pese a que la legislación establece que debe abarcar ese periodo completo.

La organización contrapone este análisis al realizado para el proyecto de Capital Energy, que sí se prolongó durante un año y que, según afirma, demuestra la presencia del águila perdicera en esos espacios. Teruel Existe asegura además que no existe un estudio de repercusiones sobre la Red Natura 2000, pese a que las instalaciones se encuentran a medio kilómetro de la zona de especial protección para las aves Matarraña-Aiguabarreix y a unos 300 metros de la zona especial de conservación Río Matarraña.

Entre las afecciones ambientales advertidas figura también la ocupación de corredores biológicos considerados fundamentales, de los que, según el movimiento ciudadano, solo existen cinco en España. Las instalaciones generarían un impacto sobre la avifauna vinculada a los humedales próximos y que los expedientes no contienen estudios arqueológicos ni paleontológicos.

De los 63 aerogeneradores previstos por Forestalia, 29 se ubicarían sobre superficie forestal. Teruel Existe advierte de que esta localización incrementaría el riesgo de incendios y complicaría las labores de extinción. Igualmente, cuestionan que la evaluación ambiental se realizara parque por parque y no analizara de manera conjunta los siete complejos como una única actuación.

Pese a estas circunstancias, Forestalia obtuvo en junio de 2023 una declaración de impacto ambiental favorable. Romeo sostiene que se trata de «uno de los muchos proyectos con una supuesta evaluación fraudulenta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico». «No lo decimos nosotros, sino la UCO y la UCOMA», ha afirmado el portavoz.

Romeo se ha preguntado cómo una empresa puede adquirir y continuar la tramitación de un proyecto afectado por sospechas de fraude. «¿Cómo puede haber un supuesto fraude y una empresa lo compra y sigue para adelante? ¿Da igual, se puede hacer lo que quieran en este país? ¿No hay respeto ni a la justicia ni al trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado?», ha planteado.

El contraataque de Green Capital

El proyecto de Green Capital obtuvo una declaración de impacto ambiental desfavorable el 8 de julio de 2025. La empresa ha vuelto a presentar ahora la propuesta alegando que numerosas posiciones coinciden con las autorizadas a Forestalia y reclamando el mismo trato administrativo.

El portavoz considera «inaceptable» que una compañía utilice como precedente unas autorizaciones supuestamente irregulares para exigir la aprobación de otro proyecto. «Una empresa consigue autorizaciones con una presunta corrupción y ahora otra exige que también las quiere. Esto es como si algunas personas pudiesen ir por las autovías a 180 kilómetros por hora y a otros nos multan por ir a 130», ha comparado.

En este sentido, Romeo defiende que la Administración debería haber actuado en el sentido contrario. «Si a Green Capital se lo denegaron, tendrían que habérselo denegado también a Forestalia», ha afirmado.

El portavoz ha denunciado además la falta de pronunciamientos políticos ante esta situación. «Ningún político dice nada, no hemos oído al Ministerio», ha indicado. A su juicio, resulta imprescindible que la ciudadanía vuelva a ejercer presión para exigir calidad democrática, garantías judiciales y respeto al trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado.

Alegaciones a la Línea PLATEA - Requena

En relación con la línea PLATEA-Requena, Teruel Existe sostiene que el proyecto serviría «para hacer sangrar a Teruel y a las sierras de Albarracín y Gúdar-Javalambre». Asimismo, advierten de que desde PLATEA podrían llegar a instalarse hasta 600 aerogeneradores en la Sierra de Albarracín, Gúdar-Javalambre y la comarca Comunidad de Teruel para suministrar más energía al norte de la Comunidad Valenciana y a Madrid.

«Tenemos que poner límite a este sacrificio descomunal, y lo primero es presentar las alegaciones, que están disponibles en la web para toda la sociedad», ha reclamado Romeo.

El portavoz ha precisado que se trata de una modificación del proyecto anterior que plantea casi 17 kilómetros nuevos de línea. Sin embargo, denuncia que el expediente no contiene un estudio de impacto ambiental, pese a que la ley lo exige para los tendidos de más de 15 kilómetros.

Teruel Existe recuerda que el resto de las afecciones ambientales de la infraestructura ya fueron alegadas durante la tramitación anterior. La documentación preparada por el movimiento puede consultarse en teruelexiste.info y las alegaciones pueden presentarse hasta el 25 de agosto.