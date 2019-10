Teruel Existe busca financiación y organiza charlas en todas las comarcas

La agrupación de electores Teruel Existe ha explicado en rueda de prensa este lunes las campañas que ha puesto en marcha para recabar apoyos en la financiación, buscar colaboradores e informar a los ciudadanos por todas las comarcas.

El candidato al Congreso, Manolo Gimeno, ha querido aclarar que Teruel Existe se presenta bajo la fórmula de una agrupación de electores, lo que tiene muchas limitaciones respecto a un partido político, tanto a la hora de financiarse como de aparecer en espacios electorales gratuitos en los medios de comunicación ni en los debates. Por ello, han creado una campaña tanto para recabar ayudas económicas de los ciudadanos como para trasladar su mensaje comarca a comarca mediante charlas en los pueblos.

Gimeno explicado que es una opción recogida en la legislación en la cual un grupo de ciudadanos toman la decisión de juntarse con un objetivo común. Es temporal solo para un legislatura y no puede convertirse en partido ni asociarse a otras agrupaciones o partidos. Sus limitaciones son tanto en su presencia en la campaña como en las vías de financiación, ya que no tienen derecho a percibir adelantos de subvenciones electorales para la campaña como los partidos, y solo podrán recuperar los gastos justificados si sacan algún escaño, no pudiendo superar un gasto de 0,11 euros por habitante de la circunscripción, ni destinar más del 20% de sus recursos a publicidad.

Gimeno ha destacado que “la agrupación no es un partido y aquí tienen cabida todo tipo de ciudadanos, por eso está formada por personas con diferentes ideologías unidas por un objetivo común, ser portavoces de la provincia de Teruel y defender su futuro en el Parlamento; y con esta acción los turolenses estamos dando un ejemplo de tolerancia, dialogo y consenso con un objetivo común, Teruel”

La candidata al Senado, Alba Polo, ha adelantado la campaña que han puesto en marcha para solucionar los problemas de financiación difundiendo a través de las redes sociales y en las aplicaciones de mensajería un cartel explicativo para aquellos que quieran apoyarles con aportaciones económicas en una cuenta bancaria, diferente a la del movimiento ciudadano que continuará con sus acciones.

El número de cuenta y las instrucciones de cómo realizar las donaciones están disponibles en su web www.teruelexiste.info, donde informan que las aportaciones serán reembolsables según los resultados electorales (si obtienen representantes).

Polo ha aclarado que “la campaña está dirigida a todos aquellos turolenses que sienten un vínculo y compromiso con su provincia y con Teruel Existe, estén o no empadronados en ella, esas personas activas que están animando, desde el cariño y el respeto, a secundar esta iniciativa, en parte porque han vivido en su propio cuerpo la falta de oportunidades y la emigración forzada”, y ha expresado su «agradecimiento, la ayuda y, sobre todo, la confianza de los turolenses, tanto los que están viviendo en la provincia como aquellos que se han tenido que marchar, en esta nueva andadura que surge para llevar la voz de los turolenses al Congreso y al Senado, para reivindicar por nuestros derechos desde el lugar donde se toman las decisiones, y esta vez sin intermediarios”.

Para terminar, ha destacado que según el Informe Anual de Indicadores del Ministerio de Agricultura de 2014, el descenso de la población joven del medio rural es progresivo desde los años 70, y en la actualidad, 7 de cada 10 personas viven en áreas urbanas.

Las limitaciones de la agrupación electoral respecto a los partidos también es en la presencia en la campaña electoral, ya que no podrán aparecer en los espacios publicitarios electorales gratuitos de los medios de comunicación ni en los debates. Por ello, han creado “Hablando con los Turolenses” en la que han organizado charlas en todas las comarcas para explicar por qué el movimiento ciudadano da el paso de presentarse a las elecciones generales, cuáles son los objetivos que se pretenden conseguir, y destacar que su activismo va a continuar vivo y reivindicativo. Además, quieren escuchar las inquietudes de los ciudadanos y buscar colaboradores. La información de todas las charlas que van organizando se puede encontrar en sus redes sociales y en su página web.

Respecto a los resultados de las primeras encuestas, que les otorgan un escaño, han destacado que no les dan importancia porque consideran que “tienen muchas sorpresas”, pero han mostrado su satisfacción por que transmitan que pueden ser un voto útil y muestren la confianza de los turolenses.