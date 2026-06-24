Teruel Existe convoca una concentración para exigir la paralización del derribo de la central térmica de Escucha

Teruel Existe ha convocado una concentración este domingo, 28 de junio, a las 12.00, frente a la central térmica de Escucha para exigir su protección inmediata y la paralización cautelar de cualquier actuación relacionada con su posible derribo.

El portavoz de la formación, Tomás Guitarte, ha reclamado este miércoles una intervención urgente del Gobierno de Aragón ante lo que considera una "amenaza inminente" para uno de los principales elementos del patrimonio industrial de la provincia. Según ha explicado, los vecinos de Escucha han alertado de la presencia de trabajadores de una empresa subcontratada de derribos que estarían realizando labores previas a la demolición de las instalaciones.

Por ello, Teruel Existe solicita que tanto el Departamento de Educación, Cultura y Deporte como el de Medio Ambiente y Turismo adopten medidas cautelares para impedir cualquier actuación mientras se estudia el futuro de la central. La formación considera que el complejo conserva un importante valor patrimonial y defiende que podría tener una segunda vida vinculada al turismo cultural.

Guitarte ha recordado que el pasado sábado Teruel Existe presentó una solicitud formal ante la Dirección General de Patrimonio para que se suspenda cautelarmente el derribo y se incoe un expediente para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), amparándose en el artículo 17 de la Ley del Patrimonio Cultural Aragonés. Además, el pasado viernes registró una proposición no de ley relacionada con la conservación del patrimonio industrial energético de la provincia.

El portavoz también se ha referido a las recientes declaraciones del director general de Patrimonio, Pedro Olloqui, quien mostró su disposición a estudiar la situación de la central. Sin embargo, ha reclamado una respuesta rápida ante la posibilidad de que los trabajos puedan comenzar en cualquier momento.

“Nos acaban de comunicar desde Escucha que han visto obreros de una subcontrata navarra de derribos y mucho nos tememos que estén llevando ya a cabo los preparativos para la demolición inminente de la central”, ha señalado Guitarte.

Respecto a la concentración convocada para el domingo, el portavoz ha hecho un llamamiento a la participación ciudadana para reclamar la conservación de las instalaciones. “No podemos consentir que pase en Escucha lo que pasó con Andorra. No podemos permitir que se derribe uno de los iconos del patrimonio minero y cultural del siglo XX en la provincia de Teruel”, ha afirmado.

La central térmica de Escucha constituye uno de los elementos más representativos del pasado minero e industrial de las Cuencas Mineras y su futuro ha generado en las últimas semanas un creciente debate sobre la conservación del patrimonio industrial turolense.