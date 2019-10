Teruel Existe entraría en el Congreso y PP y PSOE revalidarían su escaño

Información de Jorge Alonso

La agrupación de electores Teruel Existe entraría en el Congreso con un representante, Tomás Guitarte, al convertirse en la tercera fuerza más votada en la provincia. PSOE y PP mantendrían sus escaños con Herminio Sancho y Alberto Herrero como sus representantes en Madrid. La irrupción de Teruel Existe dejaría a Ciudadanos fuera de la Cámara Alta y se quedaría a solo tres puntos del PP (22,54%) y a cinco del PSOE (24,17%) según la encuesta de intención de voto de A+M para HERALDO.

La agrupación de electores tendría semejante apoyo en su provincia como para asegurar, de sobras, un escaño: un 19,18% estaría dispuesto a votarle el 10 de noviembre.

El PSOE repetiría cómo el partido más votado, con un 24,71%, aunque a mucha distancia del 32,74% de los votos que obtuvo en los anteriores comicios. El PP se mantendría aunque con una ligera disminución al perder un punto, de 23,78% de abril a un 22,64% el 10-N.

No obstante, el porcentaje de aragoneses que no tienen claro a quién votar, casi un tercio (32,1%), sigue siendo suficientemente alto como dejar abierto el resultado final.

La repetición electoral no le sentará bien ni al PSOE, pese a volver a ganarlas en Aragón, ni a Ciudadanos, que de ser la segunda fuerza hace medio año podría sufrir un descalabro, ver como le adelantan tanto el PP como Vox y quedarse con uno de sus tres parlamentarios nacionales. De hecho, en la nueva cita con las urnas solo le irían bien a estas dos últimas formaciones de la derecha, las únicas que ganan electores en la encuesta de intención de voto de A+M para HERALDO.

El sondeo constata que la hegemonía política lograda por los socialistas el 28-A, con casi un tercio de los votos, sería colchón suficiente para aguantar ahora el desgaste y hartazgo ciudadano. De hecho, volvería a ganar con un 27%, aunque perdería el tercer diputado por Zaragoza que obtuvo en detrimento de Cs por una diferencia de tan solo 301 votos. Y dependerá ahora de confirmar el segundo escaño que se disputaría con Ciudadanos por Huesca para no bajar en representación.

Esta horquilla de 4-5 diputados podría decantarse a la baja si se mantiene la tendencia de voto. De hecho, en la segunda semana del sondeo, elaborado entre el 8 y el 15 de octubre, ha caído la fidelidad de voto del PSOE en siete puntos. Al mismo tiempo, Vox siguió con una tendencia alcista. Esto demostraría que la crisis de Cataluña y su gestión política tendrá consecuencias directas en el electorado.

A+M muestra las mismas tendencias demoscópicas a nivel nacional, ya que apunta el crecimiento del PP y de Vox y el posible batacazo de Ciudadanos y Unidas Podemos. La concurrencia de Más País confirma que la fragmentación de la oferta progresista solo debilita las aspiraciones electorales del bloque de izquierdas: ni sumando aquí candidatura con Chunta lograría un escaño, porque obtendría únicamente un 4,67%. Eso sí, sería suficiente tanto para perjudicar las aspiraciones de PSOE como para seguir hundiendo la intención de voto de Unidas Podemos.

Posible empate de escaños

De hecho, el claro beneficiado de la nueva cita electoral es el Partido Popular. Doblaría representación en Zaragoza, de uno a dos diputados, con el mayor crecimiento de voto, del 18,93% al 23,08%. El PP ganaría casi lo mismo que perdería el PSOE, del que se quedaría a cuatro puntos cuando hace seis meses le triplicaba, lo que podría provocar que empataran con cuatro escaños. En este ascenso ayuda la recuperación del voto joven, que volvería a ser conservador. En la franja entre los 18-24 años sería, con diferencia, la opción ganadora con un 30,5%. Y repite entre los que tienen 35-44 años y los que superan los 65. En el caso de los jubilados, arrasa con el 46%.

Todo lo contrario le ocurre a Ciudadanos, que solo logra porcentajes de dos dígitos, y modestos, entre los que tienen 18 y 44 años. Si la formación naranja despuntó el 28-A al superar al PP, ahora no solo le cedería el puesto de segunda fuerza en Aragón al sufrir la mayor caída electoral, del 20,54% al 15,15%, sino que podría superarle Vox, que pasaría a cosechar un 13,19%. No solo sería el gran perdedor de la concurrencia de Teruel Existe, al que le cedería su escaño, sino que podría perderlo en Huesca y quedarse solo con el de Zaragoza. Yes que su fidelidad de voto se desploma al 12,72%, lo que nunca le había ocurrido a un partido en Aragón.

El que podría respirar tranquilo es Pablo Echenique, dado que se mantendría con holgura como único representante de Unidas Podemos pese a bajar a quinta fuerza (10,44%). El problema es que tanto su coalición como la de Albert Rivera cosechan un porcentaje récord de indecisos, de hasta un 45%, lo que podría desequilibrar su resultado. En el peor escenario, perderían la mitad de las papeletas.

Ficha técnica

Ambito: Aragón

Universo: Mayores de 18 años

Muestra: 1.540 unidades

Método: Entrevista telefónica

Muestreo: Aleatorio simple con cuotas de sexo y edad

Nivel de confianza: 94,5 (para dos sigmas p=q=50%)

Margen de error: +/- 2,54 %

Trabajo de campo: Del 8 al 15 de octubre de 2019

Direccion tecnica: A+M