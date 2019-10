Tomás Guitarte: «Ahora toca Teruel y olvidarnos de la preponderancia de las ideologías»

¿Por qué entra en política?

Llevo desde el 2000 trabajando a fondo con Teruel Existe y he experimentado que 20 años de manifestaciones y estudios con argumentos contundentes han servido para muy poco. Las grandes decisiones que necesita la provincia para cambiar su destino no se acometen y nadie nos da explicaciones cuando son totalmente factibles. Es la única acción que no habíamos emprendido hasta el momento, estar donde se toman las decisiones.

¿Qué pueden aportar?

Primero, visibilidad a nuestras problemáticas. Sería la primera vez que un movimiento ciudadano accede al Congreso. En función de la aritmética podríamos forzar a que se cumplieran los compromisos. Tenemos la A-68, la elevación de aguas, la reindustrialización de Andorra, la A-40, el Corredor Cantábrico-Mediterráneo… proyectos prometidos que no se han cumplido.

¿Esperaban recoger 6.781 avales?

Nos ha aportado una gran alegría ya no tanto por el número sino por los comentarios. Que por primera vez tengamos la opción de votar una candidatura puramente territorial ha gustado. Ahora toca Teruel y olvidarnos de la preponderancia de las ideologías.

Y las críticas, ¿las preveían?

Sinceramente, no. No somos políticos profesionales y ese tipo de ataques a los ciudadanos nos avergüenzan. Llamamos a la ciudadanía a que reflexione y valore una oportunidad que no ha tenido en 40 años. Está en su mano que la problemática de Teruel sea atendida en Madrid.

Han sacado del cajón que fue candidato por CHA en 1987 y 1991.

Me ha sorprendido, cuando lo leí pensé que unos pocos años antes tomé la comunión. Todos evolucionamos y aquello lo dejé. Ya me dijeron que los aplausos que nos daban antes se convertirían en cuchilladas. Somos un movimiento transversal en el que caben todas las ideologías, lo que toca es Teruel.

¿Qué les dice a los que les acusan de cargarse el movimiento?

Presentarnos como una agrupación de electores es una acción más aunque de especial trascendencia. Pedimos a los que nos han acompañado en las manifestaciones que ahora vayamos juntos al Congreso y cambiemos lo que no se ha hecho en 40 años.

¿Y a los que dicen que no miran más que a Teruel capital?

Puede que en los inicios hubiera más predominancia de la capital y el Jiloca pero siempre hemos intentado que nuestras reivindicaciones sean provinciales. Una de nuestras primeras acciones fue desatascar las obras de Monroyo e hicimos un acto allí. Ahora estamos personas de toda la provincia y vamos a pelear por todos. No nos dividirán con esto.

¿Y si no obtienen representación?

Sería una experiencia positiva porque el hecho de que la sociedad se persone en la política nacional ya ha tenido un eco en todo el país. Ven que una agrupación de electores puede llegar al Congreso y dar visibilidad no solo a Teruel sino a toda la España despoblada.

¿Por qué votar a Teruel Existe el próximo 10-N?

Porque 40 años de democracia en los que hemos mandado a Madrid al mismo tipo de partidos estatales evidencian que no han contribuido de forma sustancial a reducir las diferencias de Teruel con otras provincias más avanzadas. Si en 40 años no ha dado resultados cambiemos y escojamos a los que no dependan de la disciplina de partido. Es urgente que se acometa ese equilibrio territorial que proponemos mediante un pacto de estado con financiación.

¿Cómo piensan lograrlo?

Por consenso y con argumentos. Son muy sólidos así que entendemos que la mayoría estarán de acuerdo pero el quid de la cuestión es el mecanismo de financiación. Pedimos aportación estatal y europea, una fiscalidad diferenciada como en Canarias, Ceuta y Melilla. El ejemplo es lo que se hizo en Alemania cuando se produjo la reunificación, el 7% de la recaudación de impuestos de la parte occidental fue para la oriental durante 30 años. Es un ejemplo de que un país se toma en serio el reequilibrio y la cohesión. Proponemos que haya un plazo temporal de 20-30 años ya no solo por justicia e igualdad sino porque un país equilibrado territorialmente sería más potente. España ahora funciona a medio gas.

Más allá de Teruel, ¿cómo votarán otras cuestiones en el Congreso?

A lo que vamos es al cumplimiento de lo que toca a Teruel. En discusiones ideológicas, como movimiento transversal hemos acordado guiarnos por el principio de neutralidad ideológica y abstenernos salvo que veamos un gran consenso. Siempre se valorarían en el seno de la coordinadora. Serían pocos asuntos porque la sanidad, la educación, la seguridad rural… eso sí que nos compete y está en el documento de la España vaciada. Nos preocupa la gobernabilidad del país y no vamos a contribuir a lo que hemos criticado estos meses. Apoyaríamos la gobernabilidad pero planteando que se cumplieran las promesas con Teruel.

Si su voto fuera decisivo a izquierda y derecha para formar gobierno, ¿por qué opción se decantarían?