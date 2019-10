Teruel Existe lleva su mensaje por la provincia con ‘Hablando con los Turolenses’

Teruel Existe está realizando charlas por las comarcas de la provincia para informar a los turolenses de las razones por las que han decidido dar el gran paso de presentarse a las elecciones como Agrupación Electoral y escuchar de los ciudadanos sus inquietudes.

Estas charlas, que han llamado ‘Hablando con los Turolenses’, comenzaron el pasado domingo en el Bajo Martín en La Puebla de Híjar, y han realizado ocho charlas en esta semana recorriendo muchas Comarcas . Este jueves realizaron la primera en el Bajo Aragón, en la localidad de Valdealgorfa, a la que asistieron más de veinte personas.



Joaquín Egea, candidato al Senado, explicó los motivos de por qué Teruel Existe ha dado este «salto de gigante» desde el movimiento reivindicativo hasta la primera línea de la política. Presentó una candidatura en la que se han implicado personas sencillas de muchas partes de la provincia, con edades diferentes y con el único objetivo de luchar por ser la voz de los turolenses en el Congreso y el Senado, además de presionar para que se cumplan tantas y tantas promesas incumplidas que han hecho los partidos, muchas de ellas incluso publicadas en el BOE.

Joaquín Egea contó su experiencia personal que le hecho vivir en media provincia, nació en una comarca, vivió en otra y luego estudió en otra, solo le faltaban unas pocas que casualmente ahora recorre por su trabajo en el Hospital de Alcañiz. Explicó que cuando haces tantos kilómetros eres más consciente de las carencias injustas de esta provincia que han limitado su desarrollo y que no se merecen sus ciudadanos.

Continuó explicando un ejercicio que últimamente se auto-impone de pensar en comarcas y sobre todo de no pensar en los nombres de los pueblos, y le está ayudando a ver todo de otra forma porque siente que nos han engañado cuando nos dicen que somos de pueblos diferentes, lanzando al público la pregunta “¿Cómo puede ser que gente que vive a 50 minutos unos de otros digan ambos que son de Madrid y nosotros que vivimos a 9 minutos del pueblo de al lado digamos que somos de otro pueblo?, ¿otro pueblo? ¿Pero si está como a dos paradas de metro? alguien nos ha vendido un truco tan viejo que era de Julio César, divide y vencerás.” Después de esta reflexión destacó un mensaje a los asistentes, «Pensad en comarcas. Cada comarca es un barrio y cada pueblo solo son calles de ese barrio». Si le va bien a la calle de al lado, me irá bien a mí.”

Charla de Valdealgorfa con Joaquín Egea a la cabeza. / Teruel Existe



Como en todas las charlas que están realizando se abrió al debate y a que a todos los asistentes pudiesen realizar preguntas, una de ella que surge en todas las charlas es si son un partido político, y la respuesta de Joaquín fue muy precisa. «Político sí, pero partido no. Desde el momento en que te preocupas de una comunidad de vecinos ya estás haciendo política. Pero lo que no somos es partido. Es un mandato directo de gente que nos ha apoyado y si no conseguimos entrar la Agrupación de Electores se disuelve automáticamente.» Otra de las preguntas recurrentes es de qué ideología son, a la que el candidato al Senado contestó, «estamos trabajando un equipo de turolenses de distintas sensibilidades y de hecho ni preguntas, ya imaginas que quien colabora y se quita horas de sueño tendrá su ideología y sobre todo, un bagaje, pero cuando se tiene una motivación común, ni te preocupas en preguntar». Y ha terminado valorando que no se puede querer juzgar a un Movimiento Ciudadano como a un Partido, cuando se lleva 20 años trabajando voluntariamente por su provincia y por el futuro de todos los que viven en ella.

Alcorisa, Calanda, Andorra y Cantavieja, próximas paradas

Durante este fin de semana continúan visitando la Comarca del Jiloca (el domingo en Fuentes Claras y Báguena), la semana próxima tienen más charlas y otras pendientes de concretar, en el Bajo Aragón estarán en Alcorisa el lunes 28 y en Calanda el martes 29, en el Maestrazgo estarán en Cantavieja el martes 29, el miércoles 30 en Andorra, y el jueves 31 en la Comunidad de Teruel en la localidad de Santa Eulalia. La información detallada del lugar y el horario de estos eventos se encuentra en su web.