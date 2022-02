Teruel Existe pide a DGA reconvertir las ambulancias convencionales en SVB para garantizar la atención en un máximo de 30 minutos

El Movimiento ciudadano Teruel Existe ha realizado un análisis de la situación actual del transporte sanitario en la provincia de Teruel este viernes ante la “alarma, contestación y críticas” surgida en la sociedad turolense, movimientos ciudadanos, colectivos sindicales, partidos políticos y ayuntamientos, por el anuncio previo de un nuevo contrato de servicio transporte sanitario y terrestre para el transporte urgente de pacientes en la comunidad por parte del Gobierno de Aragón que recorta las prestaciones actuales.

El transporte sanitario es una reivindicación que está el origen de Teruel Existe. Amado Goded ha comenzado recordando que Teruel Existe se inició a partir de la reivindicación de varias plataformas, una de ellas relativa al tema sanitario, porque la provincia se encontraba en una situación crítica dado que no existía más transporte sanitario que la Cruz Roja y se consiguió poner en funcionamiento el transporte sanitario de emergencias y un helicóptero medicalizado.

Manolo Gimeno ha denunciado que “el principal problema de la atención sanitaria en el medio rural es la poca atención que se presta a la Atención Primaria, y la falta de médicos en la actividad asistencial”. Considera que lo más urgente es “que el médico llegue a atender al paciente lo antes posible e indique el medio más eficiente a utilizar en el traslado” en función de la emergencia.

Partiendo de esta base, desde Teruel Existe han analizado la situación del transporte sanitario en la provincia, de la que aseguran que “es difícil encontrar la información”, para poder valorar “con conocimiento y criterio técnico” la propuesta del contrato de las ambulancias anunciado. Como conclusión, valoran que “es difícil de explicar, y más de entender, que suprimiendo ocho ambulancias se incremente la calidad del servicio de manera exponencial y se trate mejor y no peor a la gente del medio rural, como aseguraba el presidente Javier Lambán”.

Reconvertir ambulancias convencionales en Soporte Vital Básico

Gimeno ha definido los tipos de ambulancias, con los recursos materiales y de personal que conlleva cada cual y el servicio que aportan al ciudadano. Ha detallado que las ambulancias convencionales que el nuevo contrato propone suprimir son “ambulancias no asistenciales, es decir, un vehículo con un conductor, que es técnico en transporte sanitario pero que no es obligatorio que sea técnico en emergencias sanitarias, en el que se introduce al paciente pero no hay posibilidad de realizar ningún tipo de actividad sanitaria durante su traslado”.

Ha especificado que el anuncio previo del nuevo contrato propone la desaparición de las ocho ambulancias convencionales no asistenciales de la provincia, que la ambulancia de Soporte Vital Básico ubicada en Mosqueruela pasaría a ubicarse en Valderrobres, y que el personal de las siete ambulancias SVB tendrían un servicio presencial todo el año, mientras que las otras tres SVB pasan al sistema de doce horas presencial y doce localizadas. En Aragón, de 88 vehículos se reducirán a 75.

Para el Movimiento ciudadano, la propuesta evidencia un “claro agravio comparativo de la provincia de Teruel en relación con Huesca, donde desaparecen tres de las siete ambulancias convencionales y cuatro se reconvierten en Soporte Vital Básico, y con Zaragoza, donde desaparecen cuatro ambulancias convencionales y las tres restantes se convierten en Soporte Vital Básico, añadiendo además un VIR, Vehículo de Intervención Rápida, y un SVAE, Soporte Vital Avanzado de Enfermería.

Teruel Existe considera necesaria la reconversión de buena parte de las ambulancias convencionales en ambulancias de Soporte Vital Básico, para que la provincia pueda contar con una atención adecuada al territorio y el tiempo de respuesta quede dentro de un ratio de isocronas de 30 minutos.

Insisten en que las condiciones de la orografía y de la red de carreteras condicionan esos desplazamientos, por lo que debe ser un factor a tener en cuenta en la planificación del servicio, así como las particularidades de las estaciones en el medio rural turolense, con la climatología del invierno y el incremento poblacional de la estación estival. Además de las ambulancias que deben cubrir esas isocronas de atención en 30 minutos, plantean la necesidad de un Soporte Vital Básico en reserva operativa que pueda adelantarse a cubrir actuaciones en las que se prevé que la atención se va a demorar.

Por otra parte, Manolo Gimeno ha explicado que también debe tenerse en cuenta la sensación subjetiva de seguridad que sienten los ciudadano en el medio rural, que con la retirada prevista de ambulancias, así como de otros servicios básicos que han desaparecido, como escuelas, cuarteles de guardia civil o transporte público, se sienten desprotegidos y abandonados.

Helicóptero medicalizado con servicio nocturno

Teruel Existe denuncia que el helicóptero medicalizado que tiene la provincia, con base en Teruel, solo puede movilizarse cuando en el viaje se garantiza la iluminación natural diurna, por lo que “deja de estar operativo durante la noche, y en invierno a partir de las cuatro de la tarde”. Aseguran que los turolenses “deben pelear porque este helicóptero tenga también vuelo nocturno, que su operatividad se extienda las 24 horas, para poder atender las urgencias cuanto antes”. Plantean que en todos los pueblos de la provincia se instalen helisuperficies para su aterrizaje, para poder atender las emergencias graves entre 15 y 30 minutos. También ha aludido a que es una gran ventaja que el aeropuerto de Teruel esté operativo las 24 horas, detallando que ha sido utilizado en 10 ocasiones para servicios en colaboración con la Organización Nacional de Trasplante (ONT).

TIPOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE SANITARIO URGENTE EN TERUEL:

CONVENCIONALES PARA SERVICIOS PROGRAMADOS POR EL SALUD. 28 ambulancias:

Se utilizan para servicios programados del Salud (pacientes que van a rehabilitación, altas hospitalarias del hospital al pueblo, diálisis…) Es un servicio programado con día y hora.

Hay 24 entre Teruel y Alcañiz y otras 4 en Monreal, Mora de Rubielos, Utrillas y Caspe (que lleva pacientes del hospital de Alcañiz)

La empresa adjudicataria es Transalud.

CONVENCIONALES NO ASISTIDAS. 8 ambulancias: (donde se anuncian las supresiones)

Dependientes del 061, sin posibilidad de dar atención sanitaria. Con dos conductores por ambulancia, la mayoría viven en el pueblo. El tiempo de activación a la respuesta es de 15 minutos. Están en Cella, Orihuela, Perales, Sarrión, Muniesa, Alcorisa, Mas matas y Valderrobres.

Realizan en su mayor parte servicios de traslados hospitalarios, caídas, pequeños traumatismos… y con frecuencia traslados de tipo social. (Transalud)

SERVICIO VITAL BÁSICO, 10 ambulancias SVB:

Están en Teruel, Alcañiz, Mosqueruela, Mora de Rubielos, Calamocha, Híjar, Albarracín, Utrillas, Cantavieja y Andorra.

En Mosqueruela, Mora, Calamocha, Híjar y Albarracín: personal localizado y respuesta de activación de 15 minutos.

En Teruel y Alcañiz: 12 horas presenciales (8-20) y 12 localizados (incluídos fines de semana)

Utrillas, Cantavieja y Andorra: 7 horas presenciales (8-15)y resto localizados de lunes a domingo

SOPORTE VITAL AVANZADO, 5 ambulancias SVA:

2 UVI: una en Teruel y otra en Alcañiz, durante doce horas son atendidas por personal sanitario del salud con presencia física, y el resto del tiempo de la semana así como fines de semana y festivos se realiza por personal de la empresa Acciona, que está localizado. y el tiempo de activación del personal es de 15 minutos.

3 UME: Teruel, Alcañiz y Monreal. Personal presencial y del Salud.

ADEMÁS HAY OTROS SERVICIOS:

CRUZ ROJA: 1 SVB en Teruel, 5 furgones mixtos adaptados para transporte social (2 en Teruel y uno en Andorra Orihuela y Alcañiz

TRANSPORTES SANITARIOS DE TERUEL: 10 ambulancias (6 no asistenciales, 2 SVB y 2 UVI)

AMBULANCIAS RUEDA (ALCAÑIZ): 3 ambulancias no asistenciales y 2 UVI

TRANSPORTE AÉREO:

1 HELICÓPTERO MEDICALIZADO EN TERUEL, cubre toda la provincia con isocronas de 30 minutos, pero sólo en horario diurno.