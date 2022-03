Teruel Existe pide inversión y un cambio en la gestión de Motorland y Technopark

Teruel Existe se posicionó este lunes con gran contundencia a favor de Motorland y reclamó al Gobierno de Aragón que renueve el contrato de MotoGP por cinco años como venía haciendo hasta la fecha y como mantienen el resto de circuitos españoles. El partido, que se presentará a las próximas elecciones autonómicas y cuyos diputados se prevén esenciales en el tablero de pactos, fue más allá en la que fue su primera rueda de prensa en Alcañiz. No solo exigió la renovación del contrato a cinco años y no «año a año» como propone DGA sino que pidió que se conciba y se invierta de forma decidida en Motorland entendiendo de verdad el circuito como un proyecto estratégico para Alcañiz y Aragón; que vuelva a existir el apoyo y consenso político que aunó en sus inicios y que reestructure totalmente su gestión.

Su diputado en el Congreso, Tomás Guitarte, alertó también de que si no se garantizan de golpe por contrato un mínimo de tres mundiales en los próximos cinco años en los que comienzan las rotaciones, Motorland «correría el peligro de quedarse fuera» y entonces, «ya sería imposible entrar».

Toda la plana mayor de Teruel Existe en el Congreso y el Senado fue dura con el apoyo del Gobierno de Aragón al proyecto pero también con la gestión que se está realizando desde las gerencias tanto del propio circuito como de Technopark, del que dijeron que «Motorland le tapa las vergüenzas» en alusión a que sus contínuas polémicas ocasionan que nadie analice cuál es su incidencia. El senador alcañizano Joaquín Egea denunció que las dos empresas públicas en vez de trabajar de forma conjunta «se hacen la competencia unas a otras» y no favorecen que la otra trabaje. «Es el momento de decirlo, de denunciarlo. El que tenga que poner las medidas que las ponga para que la situación se mejore», afirmó Egea, quien dijo que no se facilita a las empresas de Technopark rodar en el circuito y que solo hay 15 sociedades en el parque tecnológico de las que cuatro no tienen nada que ver con el motor. Una opinión a la que se sumó la de Guitarte, quien consideró que a los gerentes hay que pedirles resultados y si éstos no llegan se debe exigir su relevo.

Para Teruel Existe Motorland es un «circuito singular» porque lo vincula con un parque tecnológico, Technopark, que se debe reactivar y potenciar por parte de DGA para que toda actividad relacionada con el motor se instale en Alcañiz.

Piden un informe real

El partido también acusó a DGA y a muchos partidos de escudarse y utilizar el informe negativo de la incidencia de la Cámara de Cuentas cuando, en su opinión, se trata de un estudio que no evalúa en su totalidad la incidencia del circuito. «Solo ha evaluado los los aspectos puramente contables de la gestión ordinaria pero no los intangibles. Por ello pedimos a DGA que elabore un estudio que cuantifique todos los beneficios y las inversiones del circuito, tanto los tangibles como los intangibles. ¿Cuánto vale la imagen de Aragón que se traslada al mundo y al resto de España? El circuito valenciano de Cheste dice que recupera 50 millones, con esa cifra, ¿cómo Motorland no va a ser rentable?», se preguntaba ayer el diputado nacional Tomás Guitarte.

Consecuencias

Asimismo, Teruel Existe también alertó de las posibles consecuencias que tendría dejar la firma del contrato año a año y no a cinco como el resto de circuitos españoles que rotan. Un cambio que genera una «seria preocupación en el mundo del motor» según diversas fuentes a las que ha ido consultando la agrupación de electores en este tiempo. «No entendemos cómo con un circuito que en 2009 nace con todos los parabienes nacionales e internacionales ahora somos capaces de perder la potencialidad con la que contamos. Esto no solo consiste en la renovación del Gran Premio sino reestructuracion completa de cómo se está gestionando. Motorland es una joya apreciada en Europa y el mundo, no entendemos como hay gente que no es capaz de ver sus potencialidades», dijo ayer Egea, quien también hizo hincapié en que tampoco se ha renovado para 2023 el mundial de Superbikes (tampoco el de Turismos). De estos cambios el miembro del movimiento ciudadano Antonio Saz reclamó no solo a DGA sino también al Ayuntamiento de Alcañiz a que «se posicionen».

La agrupación de electores hizo hincapié en que se debe recuperar el espíritu de consenso político que logró la creación de Motorland hace más de una década y la llegada del Mundial de MotoGP auspiciados porque Alcañiz lleva ligada al mundo del motor desde 1965. En este sentido, el alcañizano Egea remarcó en la «ventana al mundo» que le ofrece el GP a la comunidad y que también iguala Alcañiz a otras ciudades importantes en el sector del motor como las otras tres citas mundialistas españolas: Jerez, Cheste y Montmeló.

Teruel Existe también incidió en que la concepción de Motorland como «proyecto estratégico» para revitalizar el Bajo Aragón Histórico con la que nació sigue vigente pese a que se ha reducido su apoyo institucional. «Siguen siendo unos objetivos vigentes y válidos, no podemos desprestigiar toda la inversión que se hizo por un problema de gestión que pone en peligro la viabilidad de una iniciativa que es muy brillante y que ha recibido premios a la buena organización», dijo Guitarte.

Una concepción que según la senadora Beatriz Martín también pasó en su nacimiento por convertir Motorland es un acelerador de las comunicaciones de Alcañiz como la A-68, la A-40 hasta Reus o el ramal de tren hasta Samper. «Llevar a cabo estas infraestructuras supondría tener a hora y media cinco aeropuertos como son los de Zaragoza, Lleida, Reus, Teruel y Castellón», apuntó la senadora, quien reclamó a DGA apoyo para que se lleven a cabo las infraestructuras que Teruel Existe lleva años reclamando primero como movimiento ciudadano y ahora en el Congreso y el Senado.

El movimiento ciudadano mostró también su malestar porque mientras que el pago del canon u otras inversiones en Motorland se miran con lupa no se hace lo mismo con otros proyectos como los «restos de la Expo». «Estamos cansados de que haya que defender hasta el más mínimo euro que se dice que se invierte. Nos duele que haya una serie de proyectos que siempre se cuestionen como el de Motorland y en otros se pase prácticamente por encima», sentenció Guitarte.