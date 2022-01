Teruel Existe presenta alegaciones a todas las centrales eólicas que pretenden rodear Alcorisa

En el mes de diciembre pasado, Teruel Existe presentó alegaciones contra el proyecto de 36 aerogeneradores de los parques eólicos de Candela, Hestia, Erebo y Perséfone, en los municipios de Alloza, La Mata de los Olmos, Crivillén, Alcorisa, Los Olmos y Andorra, con evacuación de su energía a la subestación eléctrica de Alcorisa. Ahora, se han presentado nuevas alegaciones contra los 14 aerogeneradores de los parques eólicos de Karen y Templario, en los municipios de Berge, Molinos, Seno, Alcorisa, Castellote y Mas de las Matas y que también evacuarán su energía a la subestación eléctrica de Alcorisa.

El Movimiento Ciudadano Teruel Existe ha presentado alegaciones a ambos proyectos, en torno a Alcorisa, en línea con el intenso trabajo que se desarrolla desde el grupo sectorial de Energía y Medio Ambiente en este ámbito, por el que recientemente se presentaron también a las centrales de renovables previstas en la Comarca de Matarranya y Cuencas Mineras o, previamente, al proyecto del clúster del Maestrazgo y a los parques eólicos de Cabigordo y Agualobos, así como al proyecto y la línea de Muy Alta Tensión entre el Jiloca y Begues.

«La vulneración de directivas europeas y legislación estatal y autonómica» así como las «recurrentes irregularidades y deficiencias» de los estudios que presentan los promotores vuelve a repetirse en el caso de estos seis parques eólicos con 50 aerogeneradores de 200 metros de altura, una subestación eléctrica en Alcorisa, casi 100 kilómetros. de línea de alta tensión y otros tantos de viales de acceso a los aerogeneradores, tal como denuncian desde Teruel Existe.

“No es un proyecto sino un conjunto de proyectos dentro de un Clúster aún mayor”

Desde Teruel Existe denuncian que “nos encontramos, una vez más, ante un conjunto de proyectos, un plan de ámbito mayor, y no ante un proyecto, aunque se presente como tal”, una condición por la que consideran que se debería haber adoptado la forma de “Plan para la instalación de varios parques”, lo cual requiere una evaluación ambiental estratégica.

Consideran que someter este conjunto de instalaciones a información pública englobándolo en un ente denominado “PEOL” constituye “una anomalía y un fraude de ley”, e Inciden en que este proyecto es un subconjunto de instalaciones de un macro conjunto mucho mayor, denominado “Clúster Garraf”.

Valoran que la razón por la que se tramita de este modo responde a “una estratagema o artificio engañoso del promotor para evitar que se puedan evaluar los impactos ambientales sinérgicos entre estos proyectos, atentando contra el objetivo y fines de la propia Ley de evaluación ambiental y pudiendo constituir fraude de ley por tratarse de “actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él”.

Las alegaciones denuncian infinidad de carencias y deficiencias

Los extensos documentos de las alegaciones recogen «infinidad de carencias y deficiencias en los estudios ambientales y paisajísticos planteados«, insisten desde el Movimiento Ciudadano. Entre otros muchos aspectos resaltan que los molinos ocupan zonas críticas de especies de avifauna amenazadas, no se aplican el principio de precaución con las zonas Red Natura 2000; se ocupa el corredor que enlaza dos Zepas; “Desfiladeros del Río Martín” y “Guadalope Maestrazgo”; 32 de los 36 aerogeneradores se proyectan dentro el Geoparque del Maestrazgo, con parques eólicos a menos de dos kilómetros de las “Grutas de Cristal de Molinos”, declaradas monumento natural. Además, una vez más denuncian que “no existe estudio de vientos que justifique la instalación de los molinos y se utilizan líneas de evacuación extraordinariamente largas”, que no deberían considerarse líneas de evacuación sino de transporte de energía.

Definen como “deplorable” el estudio paisajístico presentado y argumentan que se “supedita la protección del suelo forestal al beneficio mercantil del promotor”, sin valorar suficientemente el impacto socioeconómico y sobre una “falsa apreciación acerca de la creación de empleo«.

A la afección medioambiental, resaltan que “se suma el enorme impacto que se produce sobre el patrimonio cultural y arqueológico, sobre el que no se ha realizado ningún estudio de campo para valorarlo.

Alcorisa está en contra

Es importante destacar que el propio Ayuntamiento de Alcorisa se posicionó por unanimidad en contra de estas centrales eólicas, y reprocharon a Forestalia, promotora del proyecto, y a las instituciones aragonesas, que estos megaproyectos se lancen “de espaldas al territorio y sin contar con la voluntad de los vecinos, a veces incluso con la manifiesta opinión contraria de los mismos”.

La localidad acogió a mediados de diciembre una concentración para expresar la oposición ciudadana al proyecto, en la que también estuvieron presentes representantes de Teruel Existe.