Teruel Existe reclama en el Congreso que las energías renovables aporten al desarrollo territorial

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, reclamó que las energías renovables aporten desarrollo territorial y no se limiten a un objetivo meramente extractivo, durante el debate para convalidar los decretos ley de medidas para superar los efectos de la pandemia de covid-19, que se celebró el miércoles en el Congreso.

Guitarte intervino, en concreto, en relación con el Real Decreto Ley 23/2020, con el que el Gobierno pretende acelerar la implantación de las energías renovables y clarificar los calendarios de las autorizaciones administrativas mediante medidas sobre el proceso de implantación de parques eólicos y centrales fotovoltaicas.

El diputado señaló importantes objeciones a este proceso de cambio energético relacionadas con el «preocupante retraso» en la firma del convenio de transición justa en Andorra, y el olvido del impacto ambiental y socioeconómico que estas instalaciones van a provocar en Teruel, en Aragón y en otras provincias que sufren problemas de despoblación.

Guitarte recordó que hace 15 días cerró definitivamente la central térmica de Andorra, en Teruel, sin que se haya llevado a cabo un convenio de transición justa que recupere el empleo perdido, que recupere cerca del 10% del PIB perdido en la provincia, e insistió en que “debe haber una transición justa que recupere una comarca que necesita un futuro nuevo y alentador”. Desde la Agrupación de electores siempre reclaman que dicho convenio debe abordar un cambio de sistema productivo, y no solo mantener los empleos directos actuales.

El diputado transmitió la preocupación de Teruel Existe por el enfoque exclusivamente extractivo que el proceso de autorización adopta en las instalaciones de energías renovables. “No podemos consentir que en estos territorios se vea la implantación de la solar y la eólica como un elemento extractivo, igual que sucedió con el carbón, el hierro o con otras materias primas”, destacó.

Tomás Guitarte planteó que deben crearse una serie de medidas que hagan asimilar esta nueva actividad a otras actividades que generan economía en el mercado. «Para nosotros no basta que una compañía o un inversor se ponga de acuerdo con el dueño del suelo para poder crear un proyecto eólico o solar, aquí no solo estamos hablando del valor del suelo porque hay una serie de valores sociales públicos como son la insolación, el viento, como es el patrimonio natural, que son patrimonio de todos, y eso se debe valorar, creemos que se está actuando de una forma excesivamente simplificada”, dijo.

El diputado de Teruel Existe defendió “un concepto muy similar al que se practica en urbanismo cuando hay una transformación del uso de suelo, es un concepto técnico jurídico que regula cuales son los aprovechamientos objetivos y cuáles son los subjetivos de los que puede apropiarse el inversor y los que deben quedar para el territorio”. Recordó que en otros países de la Unión Europea donde se instalan las centrales de energías renovables se repercute en los territorios el 25% o el 33% del beneficio, porcentajes mucho mayores que en España.

“Creemos que se debe caminar en ese sentido, definiendo medidas y coordinando políticas para que de verdad sea un procedimiento de transformación energética que de oportunidades de desarrollo a los territorios donde se implantan, porque si no estaremos repitiendo el mismo vicio que ha sucedido hasta ahora, estaremos implantando en el medio rural actividades que no quieren las ciudades y destinadas exclusivamente a suministrarles energía, y eso no puede ser así, hemos de aprovechar esta ocasión para generar desarrollo competitivo en todo el territorio”, concluyó Guitarte.