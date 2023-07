Teruel Existe se queda fuera del Congreso, el PP logra dos diputados y el PSOE uno

Teruel Existe se ha quedado sin representación en la provincia turolense tan solo tres años después de ser la fuerza más votada en las elecciones de 2019, cuando hizo historia entrando en el Congreso de la mano de Tomás Guitarte y en el Senado con Beatriz Martín y Joaquín Egea. De los tres diputados que reparte la provincia turolense, dos los ha logrado el Partido Popular, que dobla su representación (35,10%); y uno el PSOE (29,21%). El voto «útil» y los pactos tras la elecciones locales y autonómicas han hecho mella en Teruel Existe (14,96%), que ha perdido casi 8.500 votos; respecto a hace tres años (pasa de 19.761 a 11.292). El mensaje de la lucha contra la despoblación tampoco ha calado en las otras nueve provincias en las que la España vaciada se presentaba.

Al alcalde de Calanda, Alberto Herrero, que repite en el Congreso, le acompañará Raquel Clemente (Celadas) al lograr los populares casi 10.000 votos más (de 17.520 a 26.495). Por los socialistas seguirá en la Cámara Baja el primer edil de Mezquita de Jarque, Herminio Sancho, que ha subido en votos de los 18.934 de hace tres años a 22.048). En el Senado, Teruel Existe también se queda sin representación. El PP consigue tres senadores (Emma Buj, Manuel Blasco y Carmen Pobo) y el PSOE vuelve a entrar a la Cámara Alta con Mª José Villalba después de quedarse fuera en 2019.

Vox se mantiene como cuarta fuerza y sube ligeramente un punto (de 9.346 votos a 9.899) y Sumar logra 4.081 sufragios. El PAR ha logrado 706 apoyos.

Comparecencia ante los resultados del 23-J de Diego Loras arropado por sus compañeros de Teruel Existe. / L.C.

La «polarización» merma a Teruel Existe

El resultado de unas elecciones “polarizadas” saca a Teruel Existe del Congreso y del Senado tras haber ostentado en la anterior legislatura un diputado en el Congreso y dos senadores. Es el diagnóstico del candidato al Congreso Diego Loras. “Nos tememos que vayan a reducirse el número de políticas implementadas tanto para Teruel como para la España Vaciada con un gobierno que nace de unas elecciones polarizadas como han sido estas”, ha dicho. Loras ha dicho que la polarización no dejó lugar a proyectos “constructivos y sosegados” como el de Teruel Existe, pero entiende que el resultado se debió a un momento puntual debido al clima político que España atraviesa.

Los tres diputados autonómicos en las Cortes de Aragón, 4 diputados provinciales en Diputación, 20 consejeros comarcales y 111 concejales, según Loras, seguirán trabajando por las políticas del partido. “Esto simplemente son unas elecciones generales con toda la importancia que pueden tener. Teruel Existe es un proyecto mucho más amplio. Entendemos que todas nuestras propuestas las podremos impulsar desde las otras administraciones, aunque no vayamos a estar en Madrid. No nos vamos a retirar, vamos a exigir que todo aquello que está en tramitación y todos nuestros acuerdos de la anterior legislatura se cumplan. Gobierne quien gobierne seguiremos trabajando siempre por el bien de Teruel”, ha destacado.

El PP celebra los resultados de las Generales del 23-J. / L.C.

«Objetivo cumplido» para el PP

“Objetivo conseguido” para Alberto Herrero, diputado electo del Partido Popular por la provincia de Teruel. “Estoy muy contento. En la provincia de Teruel trabajamos muchísimo para conseguir ese segundo diputado y recuperar los tres senadores. Nos hemos recorrido todas las comarcas, hemos estado con todos nuestros alcaldes, afiliados y simpatizantes. A nivel provincial estamos conseguido nuestro objetivo al 100%. Teruel vuelve a ser un baluarte fuerte del PP y recuperamos la fuerza necesaria que hace un tiempo perdimos”, ha explicado.

La desaparición Teruel Existe del Congreso a juicio de Herrero ha sido resultado de las “promesas incumplidas” en los ´últimos cuatro años de legislatura. “Nosotros veníamos en positivo, y hemos transmitido nuestras propuestas. No voy a catalogar lo que han hecho otros partidos, pero los hechos, hechos son. Ha habido cuatro años de legislatura en las que las promesas de Teruel Existe y del Partido Socialista han sido incumplidas, por lo tanto, los turolenses lo han valorado”, ha dicho.

En clave nacional Herrero se mostraba cauto valorando los resultados, aunque adelantaba la “difícil gobernabilidad” de España. “Está muy complicada la gobernabilidad de España. Incluso el VAR va a ser definitivo para que haya o no gobierno en España”, matizó.

Noche electoral del PSOE en Teruel celebrando los resultados. / L.C.

«Un buen resultado» pero el PSOE «quería el segundo diputado»

Por su parte, el diputado electo del PSOE, Herminio Sancho, valora que han obtenido «un buen resultado» pero lamenta no haber alcanzado el segundo representante. «Yo quería más, quería los dos diputados, que Ana Mari Sales estuviera a mi lado, y los tres senadores, y de verdad me lo he creído. Han hecho un muy buen trabajo todos los compañeros, ha sido una campaña muy dura. Estoy contento con el resultado a nivel nacional, se acerca a la encuesta del CIS. Como dije en el cierre de campaña, ya lo puedo decir aquí, nunca he estado en la oposición, ni en mi pueblo, ni en la comarca, ni en las cortes ni en el congreso en la legislatura pasada, y creo que esta tampoco voy a estar», incide.

El también alcalde de Mezquita adelanta que va a «trabajar mucho y con compromiso por Teruel». «Estoy contento a nivel nacional, pero quería más en Teruel, los dos diputados, y creo que lo podríamos haber conseguido, porque el voto útil para garantizar los derechos era el PSOE, y estoy dolido porque esos votos dispersados de la izquierda si se hubiera unido estaríamos halando de 2 diputados y 3 senadores, pero evidentemente estoy contento y estaré a la disposición de todos».