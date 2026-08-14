‘Teté’ vuelve a parar: El capitán del Andorra C.F. abandona temporalmente el fútbol por las secuelas de su lesión

José Cubero Alquézar, conocido futbolísticamente como ‘Teté’, ha decidido poner nuevamente en pausa su carrera deportiva. El capitán del Andorra Club de Fútbol ha comunicado al club su decisión de abandonar temporalmente el fútbol debido a los problemas derivados de la grave lesión de rodilla que sufrió hace un año y medio. Una decisión especialmente dolorosa después de que el lateral izquierdo hubiera conseguido regresar a los terrenos de juego tras casi un año alejado de la competición.

El conjunto minero ha querido despedir a uno de sus referentes con un mensaje de agradecimiento hacia un futbolista que ha sido protagonista de algunas de las etapas más importantes de la entidad. «Siempre ha sido un jugador importantísimo y se le va a recordar como un gran capitán, que ha estado en las mejores y peores etapas del club, siempre defendiendo a su pueblo», ha señalado el Andorra C.F. en el comunicado publicado en sus redes sociales.

Una lesión que ha marcado su última etapa

Teté sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el 26 de enero de 2025, durante un partido frente al Binéfar. Una lesión que le obligó a afrontar un largo proceso de recuperación, tanto físico como mental, que terminó prolongándose durante prácticamente un año.

Su regreso se produjo después de meses de trabajo y sacrificio. El lateral volvió a competir con el Andorra C.F. en el encuentro disputado en Los Rosales frente al Club Deportivo Caspe, donde recibió una calurosa bienvenida por parte de sus compañeros, cuerpo técnico y aficionados rivales. «Sientes una emoción que te supera», explicaba entonces el futbolista, reconociendo que el recibimiento había sido un momento que «no olvidará nunca».

En aquella reaparición, Teté afrontaba el regreso con ilusión y con la intención de recuperar progresivamente minutos y confianza. «Mi objetivo es volver mejor que antes», aseguraba, después de un proceso de rehabilitación que calificaba como «muy duro», pero que había afrontado con la intención de volver a disfrutar del fútbol. Ahora, sin embargo, los problemas derivados de aquella lesión han llevado al jugador a tomar la decisión de apartarse temporalmente de la competición.

El Andorra C.F. pierde así a uno de sus grandes referentes dentro y fuera del terreno de juego, un futbolista estrechamente vinculado al club y a la localidad. «Lo único que tenemos son palabras de agradecimiento, se marcha una leyenda del club», ha destacado la entidad minera en su despedida. El mensaje del Andorra termina con unas palabras que resumen el sentimiento hacia uno de sus capitanes más reconocibles: «Mucho Honor, Teté».