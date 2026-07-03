El Andorra CF refuerza su cantera con un acuerdo que convierte al AC Rozzano en su club filial

El Andorra Club de Fútbol continúa dando pasos para fortalecer su proyecto deportivo de cara a la siguiente temporada 2026/2027. La entidad ha hecho oficial el acuerdo con el AC Rozzano, un convenio ya aprobado por la Federación Aragonesa de Fútbol, que incorpora al conjunto zaragozano del barrio de Casablanca dentro de la estructura deportiva del club minero como su nuevo club filial.

La alianza permitirá crear un escalón intermedio entre el fútbol juvenil y el primer equipo, uno de los principales objetivos que perseguía la dirección deportiva del club. El Rozzano mantendrá su identidad, estructura y funcionamiento diario, aunque ambas entidades compartirán metodología de trabajo y coordinarán la evolución de los futbolistas.

El presidente del Andorra Club de Fútbol, Álex Martínez, ha explicado que el acuerdo nace para solucionar una de las principales dificultades que encuentra actualmente la cantera. "El salto del Juvenil Preferente a Tercera Federación es muy grande. Muchos jugadores necesitan un proceso de adaptación antes de llegar al primer equipo y esta filialidad nos permitirá que puedan curtirse en Regional Preferente durante una o dos temporadas".

Un acuerdo para impulsar la cantera, no reforzar el primer equipo

Martínez ha insistido en que el objetivo no es reforzar al primer equipo con futbolistas del filial cuando las necesidades y el contexto de la temporada lo requieran - aunque las exigencias de la Tercera Federación pueden obligar a estudiar otros escenarios en un futuro -, sino que sirva de puente entre el primer equipo y la cantera de cara a impulsar a los futbolistas que se forman en la entidad minera.

"Queremos que los juveniles de nuestra cantera que destaquen puedan seguir creciendo en el Rozzano y, cuando estén preparados, dar el salto al primer equipo. Nuestra idea es contar con el mayor número posible de jugadores formados en el Juan Antonio Endeiza", ha explicado. Desde ambas entidades consideran que el acuerdo amplía las oportunidades de crecimiento para los futbolistas y refuerza el proyecto deportivo de futuro del club andorrano.

Imagen oficial del Andorra Club de Fútbol para anunciar el acuerdo con el AC Rozzano / Andorra C.F.

El Rozzano, una historia con cuatro ascensos consecutivos

El AC Rozzano se ha convertido en una de las grandes historias del deporte regional tras protagonizar un crecimiento meteórico desde su reciente fundación. Creado en la temporada 2020/2021 por un grupo de amigos bajo un nombre inspirado en un pueblo de la provincia italiana de Cosenza, el conjunto del barrio zaragozano de Casablanca ha logrado enlazar cuatro ascensos consecutivos, pasando de Tercera Regional a Regional Preferente en apenas cinco años, una categoría situada a tan solo un escalón de la Tercera Federación, donde compite el primer equipo andorrano.

Después de quedarse a las puertas del ascenso en su año de debut, el Rozzano ha ido superando categorías temporada tras temporada hasta convertirse en una de las sensaciones del fútbol aragonés. En su último ascenso, esta misma temporada 25/26, certificó el campeonato con varias jornadas de antelación después de sumar 72 puntos y perder tan solo tres partidos en todo el año.

El secreto del éxito del club zaragozano reside en la amistad, el principal motor de un proyecto formado por antiguos compañeros del Club Deportivo Vedruna y futbolistas formados en la cantera de El Olivar. Pese a la notoriedad deportiva lograda en los últimos años, el club mantiene un modelo humilde y participativo. Los propios jugadores forman parte de la junta directiva y compaginan el fútbol con sus profesiones, muchas de ellas relacionadas con la ingeniería.