Todas las acusaciones solicitan la prisión permanente revisable para Norbert Feher

Los letrados de las siete acusaciones, cinco de las familias y dos populares (las organizaciones profesionales UAGA y AUGC) insistieron este lunes a su llegada a la Audiencia en que lo primero es demostrar ante el jurado popular los hechos para condenar al asesino a la máxima pena, la prisión permanente revisable; tan necesaria para «ayudar a pasar el duelo». «Tenemos un conglomerado de pruebas pero hay que hacérselo ver al jurado: las pistolas que llevaba encima cuando lo detienen, las pruebas de ADN tanto en la pickup de Iranzo como en las armas, el ADN encontrado en el mas del Zumino y en el Saso o los informes de balística, forenses o criminalísticos», precisó Enrique Trebolle, abogado de la familia Iranzo.

Precisamente, Pablo Martínez, el abogado de la organización profesional de la que formaba parte el ganadero (UAGA), incidió en que aunque esta semana solo se enjuician los asesinatos, no se pueden separar de lo que ocurrió los días anteriores. «Feher no apareció a las seis de la tarde del día 14. Ya estuvo la tarde de antes en el Saso e Iranzo puso una denuncia esa misma mañana diciendo que sospechaba del pájaro de Albalate», apuntó Martínez.

Por su parte, Mariano Tafalla, letrado de la viuda de Víctor Caballero y de los padres y hermanos de Víctor Romero, también insistió en que el objetivo principal del juicio es condenar a Feher pero puso sobre la mesa que los familiares se encuentran «desamparados» por el Estado. «Todavía no han recibido ningún consuelo del Gobierno ni de los mandos de la Guardia Civil, tan solo el apoyo de la sociedad civil pero eso no les ayuda a pasar el duelo. La condena es importante también para que las conductas de Feher puedan paliarse con arreglo a las reparaciones del daño que causan», dijo Tafalla, quien recordó que tener que seguir el juicio por internet, del que él reclamó sin recibir una respuesta favorable, tampoco ayuda a pasar el duelo. Las familias se reúnen estos días en Teruel para seguir juntas las sesiones. «Ver este juicio desde casa no son formas de pasar un procedimiento de este calibre», comentó.