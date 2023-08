«Todavía no se sabe», la frase más repetida en la sección de ciencia de los medios

Escribir e informar sobre ciencia presentan en gran cantidad de ocasiones incógnitas difíciles de responder. La variabilidad de las cuestiones científicas, acompañada por una cambiante forma de abordar los temas, hace que muchas veces sea complicado poder dar respuestas firmes.

Patricia Fernández de Lis, redactora jefa de Ciencia de El País y directora de ‘Materia’ y Mario Viciosa, periodista de Newtral, han dialogado sobre las dificultades de la comunicación en pandemia y de cómo sobrevivir a la «tiranía del algoritmo». Todo ello dentro de la ponencia ‘La comunicación científica ante los retos del futuro. ¿Qué cabe en la sección de ciencia y cómo contarlo?’ moderada por Eva Defior y enmarcada en el V Curso de Periodismo Especializado de Alcañiz.

Ambos ponentes han presentado ante los alumnos varios ejemplos de comunicación durante la pandemia. A través de ellos, han explicado como fue comunicar e informar en un momento en el que «las preguntas surgían prácticamente en directo». En ambos casos la conclusión ha sido la misma, los nuevos formatos derivados de la comunicación pandémica llegaron acompañados de formatos novedosos que se han quedado en la forma de contar del periodismo.

En el caso de Viciosa, las animaciones y los videos explicativos con los que suplía la falta de imágenes derivadas del confinamiento son ahora un apoyo con los que ilustrar informaciones de todo tipo. «Lo que yo hacía en la pandemia con dibujitos y animaciones solo me lo aceptaban porque no había otra cosa, ahora se plantea como una opción más», ha explicado el periodista que ha achacado a su formación en ciencias audiovisuales como un punto a favor. Aun así, ha recordado que no todos los miembros de una redacción tienen porque tener su misma formación convirtiéndose así la colaboración interdepartamental en un punto clave del funcionamiento de un medio.

Una opinión compartida por Patricia Fernández de Lis. En su caso, la periodista ha destacado que los temas de ciencias llegan a las grandes portadas, en su caso a la del País, impulsadas por dos vertientes. Por un lado, «la participación de los redactores jefes de ciencias en las reuniones de contenidos y contar con un equipo que valora el trabajo del resto», por otra y en línea con las puntualizaciones de Viciosa, Fernández de Lis ha hecho especial hincapié en la colaboración con los compañeros de narrativas audiovisuales. En el caso ‘Un salón, un bar y una clase: así contagia el coronavirus en el aire’ la periodista ha contado que se trata de una colaboración entre un periodista y un experto en infografías. «Fueron más de 60 horas de videollamadas para conseguir un producto que ha ganado el premio Ortega y Gasset, el más prestigioso en español y que se ha traducido a 15 idiomas», ha explicado.

Renunciar al lector paracaídas

En cuanto a la vuelta a un panorama de normalidad sin la pandemia -y por consecuente sin la ciencia- como puntos de referencia, ambos periodistas coinciden en que cada vez son menos los medios y más los algoritmos los que deciden los temas que se llevan a primera plana.

Al dejar a los sistemas de predicción operar de forma independiente se produce la llegada de los lectores paracaídas, es decir, aquellos que aterrizan sin saber muy bien porqué en una determinada información. A este respecto, Fernández de Lis tiene clara su posición: «Para nosotros no son nuestra prioridad porque no son la mayoría, nosotros apostamos por el lector que entiende que para ofrecer un medio de calidad tienen que haber por su parte una colaboración económica».

Por su parte, Mario Viciosa, ha explicado que desde Newtral la filosofía es distinta. «Queremos que los lectores paracaídas puedan aterrizar en un especio seguro. Tenemos que entender que los menores de 20 años ya no buscan en Google, buscan directamente a través del buscador de TikTok y tenemos que trabajar para que sean a nosotros a los que nos encuentren y encuentren información veraz y de calidad», ha subrayado.