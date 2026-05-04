Toma de posesión del nuevo Gobierno de Aragón: «Nuestra obligación es hacer que las cosas funcionen»

Los nuevos consejeros del Gobierno de Aragón han tomado posesión de su cargo este lunes en un acto institucional celebrado en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli. Azcón conserva a cuatro de sus consejeros: Mar Vaquero será vicepresidenta de Presidencia, Justicia y Cultura y portavoz; Roberto Bermúdez de Castro repite en Hacienda, Interior y Administración Pública; y Octavio López asume, de nuevo, Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial. Carmen Susín cambia Bienestar Social por Educación, mientras que Eva Valle (Economía) y Ángel Sanz Barea (Sanidad) se estrenan.

En Vox repite Alejandro Nolasco, que ya fue vicepresidente en el primer Gobierno de coalición que se rompió a los once meses por la gestión de los menores migrantes no acompañados, y se incorporan Arancha Simón en Agricultura y Ganadería y Luis Biendicho en Medio Ambiente y Turismo. Cabe remarcar que Nolasco es el único miembro turolense del Ejecutivo. No hay presencia bajoaragonesa. Queda por determinar los nombres de las direcciones generales. Por el momento, ya se puede confirmar que el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), hasta ahora gestionado por el departamento de Medio Ambiente y Turismo, pasará a depender al departamento de Presidencia, Justicia y Cultura, liderado por la vicepresidenta segunda Mar Vaquero.

Azcón ha recordado que está en manos del nuevo Ejecutivo "volver con diligencia a esa labor común para seguir andando el mismo camino con un objetivo que ha de estar por encima de todo: mejorar la vida de los aragoneses. Es nuestra obligación hacer que las cosas funcionen, centrarnos desde el primer día en resolver los problemas de los ciudadanos, y destinar a esa noble tarea todo el esfuerzo necesario".

En ese sentido, el presidente ha defendido que el nuevo Ejecutivo "no llega al Pignatelli con un libro por escribir, sino que cuenta con una hoja de ruta afianzada en los pasos, medidas y avances adoptados en la Legislatura anterior". "Pasos, medidas y avances en su mayor parte enraizados en un pacto suscrito en 2023 por las dos formaciones que volvemos ahora, con un nuevo acuerdo, a asumir la responsabilidad conjunta de dirigir la Comunidad Autónoma de Aragón. El balance de esa experiencia previa es más que razonable. Juntos fuimos capaces de impulsar y gestionar proyectos que han mejorado sensiblemente los principales parámetros sociales y económicos, como demuestran las cifras y los datos objetivos", ha apuntado.

El presidente se ha dirigido a los consejeros, a los que ha indicado que "para llevar a cabo bien vuestra tarea, es necesario también que sintáis y aprovechéis el cargo como la singular oportunidad que os brinda, a cada uno desde vuestras competencias, para mejorar la vida de los aragoneses". "Ese y no otro debe ser nuestro horizonte como gobierno: que cada medida y cada acción persiga un avance y un crecimiento social y económico, que cada medida y acción resuelva un problema, que cada medida y acción piense en aumentar el bienestar de las familias y en ofrecer más oportunidades a las personas en un Aragón más libre, más justo y más solidario", ha agregado.

Ángel Sanz Barea: Sanidad

Ángel Sanz Barea es el nuevo consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, aunque su nombre no figuraba en las quinielas sobre los posibles sucesores de José Luis Bancalero, tras anunciar que no repetiría en el cargo esta legislatura. Sanz Barea (Corella, Navarra, 1961) es ingeniero industrial por la Universidad de Zaragoza, graduado en Programa de Dirección General por el IESE de la Universidad de Navarra y máster en Catastro y Urbanismo por la Universidad de Jaén. Ha realizado cursos específicos en telecomunicaciones en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y en el ámbito de la sanidad pública en la Universidad de Deusto.

Pertenece al Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, escala de Titulados Superiores de Informática, desde 1989. Durante la última legislatura ha sido director gerente de AST (Aragonesa de Servicios Telemáticos), aunque con anterioridad ha ocupado responsabilidades como director gerente del Servicio Aragonés de Salud (2014-2015) y del Servicio Navarro de Salud (2011-2013), director gerente de la sociedad pública Trabajos Catrastales S.A. (2007-2011), consejero delgado de la sociedad pública Obras Públicas y Telecomunicaciones de Navarra S.A. (2007-2009), director general para la Sociedad de la Información del Gobierno de Navarra (2003-2007) y director general de Transportes y Telecomunicaciones del Gobierno de Navarra (1996-2003).

Entre los años 1989 y 1996 fue jefe del Centro de Proceso de Datos del Gobierno de Aragón y, desde el año 2015 desempeñó el cargo de Jefe del Servicio de Tecnologías de Información e Infraestructuras de Justicia en el Gobierno de Aragón.

Eva Valle: Economía, Competitividad y Empleo

Eva Valle Maestro (Zaragoza, 1974) era uno de los nombres confirmados del nuevo Gobierno de Aragón. Así lo anunció Jorge Azcón en plena campaña electoral, cuando alabó su currículum "espectacular" para ocupar la Consejería de Economía, Competitividad y Empleo, un Departamento clave para mantener la competitividad.

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza, pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Fue economista del Estado, trabajó en el Banco Mundial y el Banco de España y fue directora de la Oficina Económica durante la presidente de Mariano Rajoy (2016-2018). Ha sido directora ejecutiva y alterna por España, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México en el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial. También ha trabajado como directora general de Relaciones Institucionales, Europeas y Transparencia del Banco de España. Ha ocupado diversos puestos en la Dirección General de Política Económica del Ministerio de Economía y Hacienda y ha sido asesora del Secretario de Estado de Energía y Pyme.

Entre 2004 y 2009 fue asesora del director ejecutivo por España en el Fondo Monetario Internacional y, posteriormente, subdirectora general adjunta de Asuntos del Sistema Monetario Internacional en el Ministerio de Economía y Hacienda. En enero de 2012 fue nombrada directora del Departamento de Economía Internacional de la Presidencia del Gobierno, y desde septiembre de 2013 era directora general de la Secretaría Técnica de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y de Asuntos Económicos Internacionales de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno. Su último destino ha sido su plaza como funcionaria de la Dirección General de Tesoro y Política Financiera en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Arancha Simón: Agricultura, Ganadería y Alimentación

Arancha Simón es la nueva consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, convirtiéndose así en la primera mujer que ocupa este cargo a lo largo de las distintas legislaturas de la Comunidad. Simón, de 46 años de edad y natural de Zaragoza, formó parte de la candidatura por Huesca de la lista del partido de Abascal a las elecciones anticipadas a las Cortes de Aragón. Su posición, como segunda en la lista le garantizó uno de los catorce sillones que la formación de extrema derecha consiguió en aquellos comicios anticipados. Antes, en 2015, la ahora responsable de la política agraria de la Comunidad concurrió a las elecciones bajos las siglas de la ya desaparecida UPyD.

Técnico superior especialista en Explotaciones Agropecuarias por la Escuela de Capacitación Agraria de Huesca, es especialista en gestión de regadíos con más de 20 años de trayectoria profesional en el sistema de Riegos del Alto Aragón. Desarrolló su carrera profesional en la gestión operativa de grandes comunidades de regantes y participó en la dirección de obra del Embalse de Montearagón (2004). Es actualmente alumna del Máster de Postgrado en Derecho de Aguas de la Universidad de Granada, en su IV Edición.

En la pasada legislatura, que comenzó también con un acuerdo entre populares y voxistas, la consejería también estuvo en manos de la formación verde, ocupada por Ángel Samper, hasta la ruptura del pacto entre ambas formaciones que supuso la marcha del Ejecutivo de la formación verde.

Luis Biendicho: Medio Ambiente y Turismo

Letrado de la comunidad autónoma de Aragón desde 1999. Fue secretario de la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno de Aragón entre los años 2006 y 2007. Posteriormente, ejerció como director de la asesoría jurídica del Grupo Aramón Montañas de Aragón entre 2007 y 2015. También dirigió el Área Legal de Corporación Empresarial Pública de Aragón y letrado coordinador de Empresas Públicas de la Dirección General de Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón, entre 2015 y agosto de 2023, unas funciones que retomó a partir de agosto de 2024.

Formó parte del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón como secretario general técnico, desde agosto de 2023 a julio de 2024.

Alejandro Nolasco: Vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia

Alejandro Nolasco Asensio (Pamplona, 1991) vuelve a ser vicepresidente de la comunidad autónoma, cargo que ya ocupó en la anterior legislatura durante once meses entre agosto de 2023 y julio de 2024, aunque entonces lo hizo en calidad de vicepresidente primero. Además, será el encargado de poner en marcha la nueva consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, una de las principales novedades del acuerdo de gobernabilidad.

Con esta cartera se buscará, fundamentalmente, eliminar las leyes, normativas o procedimientos duplicados o redundantes para simplificar la actividad administrativa en todas las áreas de la DGA.

Nolasco es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense y graduado en Filosofía por la UNED. Es también escritor y dirigió su bufete de abogados en Teruel. Desde agosto de 2023 a julio de 2024 fue vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia del Gobierno de Aragón.

Carmen Susín: Educación, Ciencias y Universidades

La oscense Carmen Susín Gabarre (Huesca, 1975), licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, se convierte en la tercera mujer al frente de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, de las dos legislaturas del Partido Popular (PP) presididas por Jorge Azcón. En la anterior legislatura estuvo precedida en este cargo por Claudia Pérez Forniés y posteriormente por Tomasa Hernández, ninguna de las cuales continúa en el nuevo organigrama.

Más conocida como Mamen Susín, era una de las apuestas seguras en el nuevo Ejecutivo autonómico en esta segunda etapa de la alianza entre PP y Vox tras una gestión al frente del área de Bienestar Social y Familia muy bien valorada y en la que ha tenido que hacer frente a crisis y enfrentamientos con el Gobierno central relacionados, principalmente, con la política de inmigración, como la llegada de migrantes a Canarias y entre ellos menores solos.

Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, Susín es diplomada tanto en estudios avanzados en Derechos humanos y libertades fundamentales como en especialización en contabilidad y auditoría de las administraciones públicas. Además, cuenta con un Máster en liderazgo. Diputada autonómica en las Cortes desde la VII Legislatura hasta la actualidad, es vicesecretaria de Administraciones Públicas del Partido Popular de Aragón.

Octavio López: Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial

Octavio López Rodríguez (Zaragoza, 1962) continúa en el Gobierno de Aragón y, aunque se haya producido la entrada de Vox, conserva sus atribuciones. El que es el consejero más veterano del Ejecutivo de Jorge Azcón seguirá al frente de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial. Esto es, mantiene la gestión de los Proyectos de Interés General Autonómico, los PIGA, la figura utilizada para autorizar y acelerar la implantación de actividades de gran impacto territorial, económico o social. Sin ir más lejos, uno de estos proyectos en la ampliación de los centros de datos de Amazon Web Services.

Secretario de Administración Local por oposición, titular en propiedad de la plaza de secretario en la Comarca de Los Monegros. Tiene estudios en Derecho, es gerente diplomado en Cooperativas y diplomado por ESADE en Dirección Pública Local. Es coordinador de Presidencia del PP-Aragón desde diciembre de 2021 hasta la actualidad.

Ejerció como jefe de gabinete de la Alcaldía de Zaragoza desde junio de 2019 hasta junio de 2023, periodo en que fue consejero asesor de la Sociedad Pública Mercazaragoza (también entre 1995 y 1999). Fue senador del PP por la provincia de Zaragoza entre 2011 y 2019, diputado autonómico entre 2003 y 2005 y secretario general del PP Aragón entre 2012 y 2017, con distintas responsabilidades a nivel orgánico en los últimos años.

Roberto Bermúdez de Castro: Hacienda, Interior y Administración Pública

Roberto Bermúdez de Castro se mantiene al frente de la Consejería de Hacienda, Interior y Administración Pública, donde se enfrenta al reto de elaborar un nuevo presupuesto de coalición que deberá incluir los primeros pasos de la ambiciosa rebaja fiscal pactada entre PP y Vox.

Licenciado en Administración y Gestión de Empresas por la Universitat Oberta de Catalunya y Diplomado en Empresariales (UOC), acumula una amplia experiencia política. En la pasada legislatura fue consejero de Hacienda y Administración Pública, para posteriormente serlo de Hacienda, Interior y Administración Pública.

Fue consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz del Gobierno de Aragón de 2011 a 2015, consejero de MotorLand Aragón de 2011 a 2015 y presidente de ARAMON de 2013 a 2015. Ejerció como Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales entre 2016 y 2018 en el Ministerio de la Presidencia. Fue consejero de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales desde 2017 hasta 2018 y adjunto a la presidencia y director de Relaciones institucionales en La Liga desde 2018 hasta enero de 2023.

Mar Vaquero: Vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura

Mar Vaquero (San Sebastián, 1970) continuará siendo una de las piezas fuertes dentro del Gobierno de Aragón. Aunque cede la cartera de Economía a Eva Valle, ejercerá de vicepresidenta segunda y consejera de Presidencia y Justicia, responsabilidades a las que suma Cultura. También conserva su papel de portavoz y el control en las áreas de tecnología e innovación. Al respecto, ha tenido un papel importante en la atracción de este tipo de empresas a la Comunidad y en la organización, por ejemplo, del reciente congreso ‘The Wave’, con el que se afianza las aspiraciones de Aragón de ser un referente en el sector.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y, desde 1995, colegiada en el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, Vaquero es Diplomada en Derecho Laboral (CEF, Madrid) y Máster en Comercio Exterior, Cooperación y Relaciones Internacionales (Euro in UE).

Ha sido alcaldesa de María de Huerva de 2007 a 2019 y diputada autonómica del Partido Popular desde el año 2011. Ha desempeñado la Portavocía del Grupo Popular en las Cortes de Aragón y ha sido secretaria general del Partido Popular de Aragón de 2017 a 2021.