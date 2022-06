Toñín Lizana estrena el disco ‘Sueños Algorítmicos’ y expone en Time Square

El alcañizano Toñín Lizana sigue exhibiendo su arte creado en inteligencia artificial y desde este lunes 20, parte de su trabajo puede verse en Nueva York. El audiovisual de Lizana forma parte de ‘Temporal Vision’, una muestra colectiva que se proyecta en las icónicas pantallas callejeras de Times Square con motivo de la celebración de la cuarta edición del gran evento NFT NYC.

Es la segunda vez en apenas seis meses, que parte de sus creaciones se muestran en Estados Unidos. La última vez fue a finales del pasado año con la presentación en California de ‘Prosthetic Reality V.2′, el primer libro físico de arte NFT con realidad aumentada y que incluye una selección de 60 obras internacionales, entre ellas, una ‘Landscapes dreamed of by an AI’, del bajoaragonés.

Tras esta incursión norteamericana en Nueva York, La India será la siguiente parada, más concretamente en el Utopian Dystopia. Se trata de un festival de arte, tecnología y diseño que se llevará a cabo en Kochi del 2 al 9 de julio donde se mostrarán algunos de los trabajos NFT de Lizana.

Continúa de esta manera la lista que toma el relevo a un año 2021 cargado de exposiciones con más de una veintena de participaciones en diversos eventos como el DesignerCon de California, Miami Art Week, Eslovenia, Italia, Lisboa, Reino Unido o la pantalla de Etopia en Zaragoza, entre otras. Como indica Lizana, en esta primera mitad del año, además de participar en la ‘Bienal latinoamericana de inteligencia artificial’ y en el ‘Entrando Espacio Cripto’, ambas celebradas en Ciudad de México, ha enfocado la participación «en exhibiciones en el metaverso, destacando la participación en el Festiverse en Decentraland, The Synergy Exhibition en Cryptovoxels o el gran evento ‘MegaCube’, donde miles de personas se reunieron en el metaverso de Decentraland para ir minando un gigantesco cubo de 100 capas donde estaban ocultas las obras».

Estreno del disco ‘Sueños Algorítmicos’ en plataformas

Continuando por la apuesta por el arte digital con inteligencia artificial, desde el 10 de junio está disponible su último trabajo. Se trata de ‘Sueños Algorítmicos’, un proyecto audiovisual creado enteramente mediante inteligencia artificial, tanto el audio -todas las canciones están hechas con iA- como el vídeo.

«La obra consta de nueve canciones de corte pausado, donde abundan las melodías pop, new age y chill out, todas ellas con sus correspondientes vídeos que nos intentarán alejar de la velocidad del mundo exterior», explica. El disco está disponible en plataformas de música como Spotify, Apple Music, Amazon, Deezer, SoundCloud y Tidal. También en Youtube, donde en el canal Una Raneta se pueden visualizar el trabajo completo con vídeo.