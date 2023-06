Una tormenta acompañada de abundante granizo afecta al Bajo Aragón

Una fuerte tormenta acompañada de granizo y piedra ha afectado a varias localidades del Bajo Aragón durante la tarde del martes. Sobre las 18.45, la piedra ha caído sobre Calanda y Alcañiz, dos de los municipios más afectados, cogiendo por sorpresa a los vecinos que caminaban por la calle y que se han tenido que refugiar bajo los portales. Las precipitaciones han caído con una intensidad muy fuerte y el granizo ha sido abundante alcanzando varios centímetros de diámetro. El tamaño ha sido poco más que el de un Chupa Chups, aunque ya en el suelo, las piedras se han juntado, dando como resultado unas bolas algo más grandes.

No se descartan daños en las fincas y campos de cultivo, aunque todavía es pronto para valorar posibles daños. El presidente de la D.O. Melocotón de Calanda, Samuel Sancho, ha dicho a La COMARCA que, de momento, los agricultores «no les han notificado afecciones». No tiene constancia de que en Puigmoreno, donde trabaja él, se hallan visto afectados las plantaciones. En la misma línea, el gerente de la cooperativa La Calandina, Antonio Cerdán, ha señalado que si hay alguna afección será «mínima», aunque no será hasta este miércoles, cuando los propietarios se acerquen a las fincas y lo sepan con certeza. Al cierre de esta edición digital, la tormenta había dejado 12 litros por metro cuadrado en Alcañiz en media hora.

Previsión meteorológica

La Agencia Estatal de Meteorología había alertado de tormentas acompañadas del meteoro sólido. Por ello, había activado el aviso amarillo y que finalmente fue naranja. Está previsto que este miércoles puedan producirse de nuevo tormentas generalizadas acompañadas de aparato eléctrico y de granizo en cualquier punto del Bajo Aragón Histórico.

La tormenta ha afectado a varios municipios del Bajo Aragón./ AEMET.

La tormenta de granizo se produce un año después de la supercélula que provocó un tornado el pasado 22 de junio de 2022. Este tipo de tormentas severas se producen principalmente en los meses más cálidos del año, es decir, junio, julio y agosto. La principal razón es el contraste entre el aire muy cálido y el choque de una masa continental con una humedad relativa baja y el viento procedente del Mediterráneo con mucha humedad. Este choque de masas es el que -cuando confluyen estas variables- provoca tormentas severas en el territorio.

Cabe recordar que Alcañiz fue afectada por este tipo de fenómenos meteorológicos severos en agosto de 2000 y durante el cálido verano de 2003, momento en el que se produjo la catastrófica tormenta provocada por una supercélula y cuyo granizo arrasó casi todos los tejados de la ciudad.