Torrevelilla, memoria viva de ‘Lo Chapurriáu’

Las tradiciones, anécdotas, la historia viva y, sobre todo, el habla de Torrevelilla quedarán plasmados en un documento audiovisual. Más de 30 voluntarios participaron durante todo el fin de semana en la grabación del reportaje Lo Chapurriáu. Se trata de un proyecto impulsado por el actor y polifacético artista Ferrán Rañé y por la asociación cultural C.B. de Torrevelilla con el apoyo de la consejería de Patrimonio y Lenguas de la Comarca del Bajo Aragón y el consistorio de la localidad. El objetivo de ‘Lo Chapurriáu’ es inmortalizar y preservar, en una serie de 8 o 9 capítulos de 15 minutos de duración, el habla de Torreveilla y, por extensión, de localidades vecinas del resto de la cuenca del Mezquín, en la comarca bajoaragonesa.

Los integrantes de la asociación cultural C.B. Torrevelilla fueron unos de los artífices de este documental. J.L.

Está previsto que el documental esté listo a finales del próximo mes de octubre, momento en el que se proyectará en la localidad y se presentará en la comarca del Bajo Aragón. Una vez realizado, la institución comarcal utilizará y divulgará este material en distintas jornadas culturales. De este modo las sesiones de grabación se llevaron a cabo, todas ellas, en el Museo Histórico de Torrevelilla, situado en un antiguo convento actualmente restaurado y totalmente musealizado. Las grabaciones arrancaron a primera hora del viernes y durante tres maratonianas jornadas se completaron las filmaciones en turnos de mañana, tarde y noche, finalizando el domingo a última hora. «Estamos muy ilusionados.

Se nos propuso participar en este documental y nos pareció muy bien», explicó Carmeta Pallarés, quien junto a José María Celma y Aurelia Fort protagonizaron en una mesa camilla, una de las grabaciones a última hora del viernes. «Hemos estado una hora de charla con dos vecinos más. Esperemos que haya quedado bien porque ha sido un rato muy agradable», explicó Liberto Folch, otro de los participantes. Además de los participantes iniciales, la organización avisó a más voluntarios por si alguno de los asistentes no podía participar a última hora. «Me han pedido colaboración por si algún vecino no puede asistir así que gustósamente he aceptado», explicó el codoñerano Félix Sanz.

Imagen del equipo de producción y dirección del reportaje ‘Lo Chapurriau’.

Además de vecinos de la propia localidad, lo cierto es que la grabación contó con voluntarios de La Ginebrosa, La Codoñera, La Cañada de Verich, Belmonte y La Cerollera. Los organizadores subrayaron que la colaboración de los participantes fue totalmente altruista. Sin embargo fue necesario alquilar y transportar numeroso material para la grabación.»Nos propusieron la idea y desde la comarca del Bajo Aragón decidimos sufragar la mitad de los gastos. Nos parece una idea emocionante y muy muy bonita que pensamos que dejará huella», explicó María José Gascón, consejera de Patrimonio y Lenguas de la institución comarcal.

En todas ellas se siguió un esquema a través del cual tres vecinos compartieron espacio y hablaron, siempre en el idioma local, de la temática propuesta para dicha grabación. El documental recoge conversaciones entre los distintos vecinos protagonizando situaciones cotidianas y conversaciones informales y distendidas. De este modo las temáticas que recogerán cada uno de los capítulos son: las labores de recogida de la oliva y agrícolas en general; los oficios y profesiones; la escuela y la educación; los trabajos en el hogar; las labores de elaboración de productos como el jabón y el panque antaño se realizaban fuera del hogar; los servicios públicos, haciendo hincapié en cómo eran antes de la llegada del agua corriente y la televisión, además del recuerdo del antiguo cine; la vida social antaño. Para finalizar, los últimos capítulos irán dedicados a analizar el estado de la lengua y la pérdida de hablantes que ha sufrido en las últimas décadas.

«Lancé la idea de qué podíamos hacer desde nuestras posibilidades para plasmas qué es el chapurriau. Lo comentamos con la asociación cultural y se lo planteamos a la comarca del Bajo Aragón y lo cierto es que tuvimos una muy buena acogida», explicó Rañé. El actor, así como la realizadora del documental, Gemma Blasco, e Íker Rañé descienden de Torrevelilla. Rañé ha estado por ello implicado en varios proyectos en localidades vecinas. «Mi familia materna es toda de aquí. Tengo un gran amor por esta tierra. A través de este reportaje hemos querido poner voz e imagen a las vivencias y al habla de Torrevelilla», añadió Rañé.

Pese a que la mayor parte de las grabaciones han sido protagonizadas por personas de avanzada edad, también participaron jóvenes y vecinos de mediana edad en la grabación de los últimos capítulos. «Hemos colaborado dando apoyo logístico, papeleo y facilitando el contacto con los voluntarios. Son aproximádamente 50 personas las que se han movilizado en este proyecto», explicó Mariano Laviña, presidente de la Asociación C.B. Torrevelilla.