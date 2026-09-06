Las trabajadoras de la residencia de Andorra denuncian condiciones laborales «inhumanas» y «grave falta de personal»

"Hay una sobrecarga laboral brutal. No podemos parar apenas parar a comer, y hay tareas que no se están llevando a cabo porque no llegamos". Así de contundentes se muestran las trabajadoras de la Residencia Los Jardines de Andorra, quienes denuncian llevar meses trabajando por encima de sus posibilidades físicas y psicológicas. De hecho, adelantan que, si la situación no mejora, podría derivar en bajas laborales.

La plantilla se compone de 17 trabajadores, aunque el número real efectivo es mucho menor teniendo en cuenta diferentes bajas, lo que está provocando dificultades. En muchas ocasiones, además, los cuadrantes realizados "carecen de sentido" y las empleadas son llamadas en sus días de descanso ante la falta de personal. "Hemos llegado a ver cuadrantes con turnos en los que figuran compañeras que están de baja desde hace meses", afirman. En ese sentido, cabe señalar que dos empleadas se encuentran prácticamente en edad de jubilación, y algunas se están planteando no seguir si el ratio y el ritmo de trabajo no cambian.

La atención que deben dedicar a cada residente no puede recortarse en tiempos. "Somos sus manos, sus pies, sus oídos...Muchas veces solo con los ojos sabemos qué necesitan los residentes", defienden. No obstante, llegar a todo está siendo posible "a costa de cansacio y nuestra salud mental", denuncian las trabajadoras.

La problemática coincide con la puesta en marcha de la ampliación de la residencia, lo que supone un incremento de residentes a los que atender y que "pondrá las cosas más difíciles". En total, las instalaciones pasarán a dar servicio a en torno 48 residentes con turnos con un número limitado de auxiliares.

Durante las mañanas, por ejemplo, uno de los trabajadores debe dedicarse exclusivamente a ofrecer medicación a los residentes que la necesitan, mientras que otros tres deben dar el desayuno a todos los demás mientras gestionan a su vez otras tareas . "Hay que tener en cuenta que hay residentes que pueden requerir más de media hora de atención individual. No se llega", señalan. Como consecuencia, hay otras labores que no pueden realizar con la frecuencia adecuada, como el control periódico de peso o higiene bucal o simplemente el realizar las camas de los residentes. "Nos consta que hay familias que están recogiendo firmas porque son conocedoras de todos estos problemas", añaden.

Los trabajadores también aseguran que apenas pueden disfrutar de sus descansos. Habitualmente, emplean los veinte minutos previstos durante la jornada para registrar incidencias, terminar tareas pendientes o continuar atendiendo necesidades del centro. Asimismo, sostienen que algunos días apenas tienen tiempo para comer o incluso para ir al baño. "Son condiciones de trabajo inhumanas", reiteran.

El Ayuntamiento insiste en que "se está cumpliendo la ley"

La principal preocupación de la plantilla es que esta sobrecarga termine afectando tanto a la calidad del servicio como a la salud física y psicológica de los trabajadores. "Estamos las mismas trabajadoras para más usuarios asistidos que antes de la ampliación", lamentan. Las trabajadoras aseguran haber trasladado reiteradamente el problema al Ayuntamiento, tanto directamente como a través de reuniones y representantes sindicales, pero consideran que hasta el momento no han obtenido una solución. La dirección de la residencia también ha trasladado la situación al consistorio e incluso, ante la falta de personal, el propio director ha colaborado ocasionalmente en tareas asistenciales.

El Ayuntamiento de Andorra, por su parte, defiende que se ha atendido en más de una ocasión a las trabajadoras de la residencia y desmiente la falta de personal. "Durante tres años, antes de que se abriera la apertura, hemos estado por encima de lo que requerían los ratios. Lo necesitábamos para que se nos diera una subvención, pero ahora debemos enmarcar los ratios por servicios y cumplir la legalidad, y eso es lo que estamos haciendo", explica el alcalde, Rafa Guía, quien a su vez señala que "tenemos los mismos ratios que otras residencias de alrededor incluso con menos residentes".

Guía insiste en que siempre se ha escuchado los requerimientos de las trabajadoras y que "la residencia siempre se ha caracterizado por un buen servicio".