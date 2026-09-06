Actualizado 20:42

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

06 SEP 2026|

Actualizado 20:42

Las trabajadoras de la residencia de Andorra denuncian condiciones laborales «inhumanas» y «grave falta de personal»

El Ayuntamiento sostiene que durante años se ha tenido más personal de lo que requerían los ratios y que ahora la plantilla se ajusta a lo que dicta la ley

Nolasco y Guía durante la última visita a las nuevas instalaciones de la residencia de Andorra./ M.M.R.
Nolasco y Guía durante la última visita a las nuevas instalaciones de la residencia de Andorra./ M.M.R.

Camila Ortiz Tomaselli06 09 2026

Comentar

Andorra

ActualidadGente y FamiliaInfraestructuras

"Hay una sobrecarga laboral brutal. No podemos parar apenas parar a comer, y hay tareas que no se están llevando a cabo porque no llegamos". Así de contundentes se muestran las trabajadoras de la Residencia Los Jardines de Andorra, quienes denuncian llevar meses trabajando por encima de sus posibilidades físicas y psicológicas. De hecho, adelantan que, si la situación no mejora, podría derivar en bajas laborales.

La plantilla se compone de 17 trabajadores, aunque el número real efectivo es mucho menor teniendo en cuenta diferentes bajas, lo que está provocando dificultades. En muchas ocasiones, además, los cuadrantes realizados "carecen de sentido" y las empleadas son llamadas en sus días de descanso ante la falta de personal. "Hemos llegado a ver cuadrantes con turnos en los que figuran compañeras que están de baja desde hace meses", afirman. En ese sentido, cabe señalar que dos empleadas se encuentran prácticamente en edad de jubilación, y algunas se están planteando no seguir si el ratio y el ritmo de trabajo no cambian.

La atención que deben dedicar a cada residente no puede recortarse en tiempos. "Somos sus manos, sus pies, sus oídos...Muchas veces solo con los ojos sabemos qué necesitan los residentes", defienden. No obstante, llegar a todo está siendo posible "a costa de cansacio y nuestra salud mental", denuncian las trabajadoras.

La problemática coincide con la puesta en marcha de la ampliación de la residencia, lo que supone un incremento de residentes a los que atender y que "pondrá las cosas más difíciles". En total, las instalaciones pasarán a dar servicio a en torno 48 residentes con turnos con un número limitado de auxiliares.

Durante las mañanas, por ejemplo, uno de los trabajadores debe dedicarse exclusivamente a ofrecer medicación a los residentes que la necesitan, mientras que otros tres deben dar el desayuno a todos los demás mientras gestionan a su vez otras tareas . "Hay que tener en cuenta que hay residentes que pueden requerir más de media hora de atención individual. No se llega", señalan. Como consecuencia, hay otras labores que no pueden realizar con la frecuencia adecuada, como el control periódico de peso o higiene bucal o simplemente el realizar las camas de los residentes. "Nos consta que hay familias que están recogiendo firmas porque son conocedoras de todos estos problemas", añaden.

Los trabajadores también aseguran que apenas pueden disfrutar de sus descansos. Habitualmente, emplean los veinte minutos previstos durante la jornada para registrar incidencias, terminar tareas pendientes o continuar atendiendo necesidades del centro. Asimismo, sostienen que algunos días apenas tienen tiempo para comer o incluso para ir al baño. "Son condiciones de trabajo inhumanas", reiteran.

El Ayuntamiento insiste en que "se está cumpliendo la ley"

La principal preocupación de la plantilla es que esta sobrecarga termine afectando tanto a la calidad del servicio como a la salud física y psicológica de los trabajadores. "Estamos las mismas trabajadoras para más usuarios asistidos que antes de la ampliación", lamentan. Las trabajadoras aseguran haber trasladado reiteradamente el problema al Ayuntamiento, tanto directamente como a través de reuniones y representantes sindicales, pero consideran que hasta el momento no han obtenido una solución. La dirección de la residencia también ha trasladado la situación al consistorio e incluso, ante la falta de personal, el propio director ha colaborado ocasionalmente en tareas asistenciales.

El Ayuntamiento de Andorra, por su parte, defiende que se ha atendido en más de una ocasión a las trabajadoras de la residencia y desmiente la falta de personal. "Durante tres años, antes de que se abriera la apertura, hemos estado por encima de lo que requerían los ratios. Lo necesitábamos para que se nos diera una subvención, pero ahora debemos enmarcar los ratios por servicios y cumplir la legalidad, y eso es lo que estamos haciendo", explica el alcalde, Rafa Guía, quien a su vez señala que "tenemos los mismos ratios que otras residencias de alrededor incluso con menos residentes".

Guía insiste en que siempre se ha escuchado los requerimientos de las trabajadoras y que "la residencia siempre se ha caracterizado por un buen servicio".

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Andorra acoge un Foro Económico Rural para impulsar la Sierra de Arcos en el mapa empresarial de Aragón

Empresarios, startups, inversores y expertos abordarán nuevas oportunidades en inteligencia artificial, energía y economía rural los días 18 y 19 de septiembre

Comentar

Andorra acoge un Foro Económico Rural para impulsar la Sierra de Arcos en el mapa empresarial de Aragón

Con gran ilusión y responsabilidad, las Reinas de Andorra abren sus fiestas: "¡Viva San Macario!"

FOTOGALERÍAS. La presentación de las representantes de la localidad y del pregón, a cargo de Yasmina Galve, se celebró el pasado sábado en el polideportivo municipal. La Comparsa andorrana suma...

Comentar

Con gran ilusión y responsabilidad, las Reinas de Andorra abren sus fiestas: "¡Viva San Macario!"

Caspe y Andorra encaran el estreno en Tercera Federación con la pretemporada ya superada

Los dos representantes del territorio debutan este domingo en la competición doméstica tras una pretemporada con buenas sensaciones y afrontan una liga de 34 jornadas que volverá a enfrentarles en...

Comentar

Caspe y Andorra encaran el estreno en Tercera Federación con la pretemporada ya superada

Valderrobres saca a relucir las reliquias de varias épocas en su feria de antigüedades de septiembre

FOTOGALERÍA. Durante todo el fin de semana las calles del centro de la localidad matarrañense se han llenado de puestos de ropa, complementos, alimentos y productos para el hogar

Comentar

Valderrobres saca a relucir las reliquias de varias épocas en su feria de antigüedades de septiembre

Una empresa de Barcelona gestionará durante cinco años la cafetería del nuevo Hospital de Alcañiz

La adjudicataria ha ofertado un canon de 30.000 euros más IVA, 36.300 euros con impuestos, por la explotación del servicio durante el periodo de concesión, que se establece en cinco...

2

Una empresa de Barcelona gestionará durante cinco años la cafetería del nuevo Hospital de Alcañiz

Ricardo Domingo, de la herrería de su abuelo a la joyería: «Valjunquera y esta casa me salvaron»

FOTOGALERÍA. El joyero barcelonés regresa a Valjunquera después de tres décadas de viajes y trabajo internacional y convierte la antigua herrería de su abuelo en vivienda y taller

Comentar

Ricardo Domingo, de la herrería de su abuelo a la joyería: «Valjunquera y esta casa me salvaron»
Periódico del Bajo Aragón Histórico