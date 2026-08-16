El Tragamillas afronta una nueva temporada con más tecnología, fuerza y actividades colectivas

El Club Tragamillas de Alcañiz ya prepara la temporada 2026/2027 con importantes novedades en su proyecto deportivo. La entidad encara un nuevo curso con el objetivo de seguir creciendo y ofrecer una formación deportiva adaptada a todas las edades y niveles, desde la Escuela de Atletismo hasta los grupos de running, máster y triatlón.

Entre las principales novedades de este año destaca la incorporación de una plataforma digital de entrenamientos, inicialmente destinada a los grupos a partir de la categoría Sub-16. La herramienta permitirá a los deportistas consultar su planificación, registrar su actividad, sincronizar los entrenamientos con dispositivos Garmin y mantener una comunicación más directa con los entrenadores. El club apuesta así por una mayor digitalización y por un seguimiento más individualizado de cada atleta.

Las inscripciones se pueden realizar desde la primera semana de agosto a través de la página web del club, mientras que el inicio oficial de los entrenamientos está previsto para el 14 de septiembre. El grupo de fondo, no obstante, adelantará su puesta a punto y comenzará a trabajar de forma no presencial durante el mes de agosto.

La fuerza, integrada en la planificación

El Tragamillas también incorporará esta temporada un programa específico de fuerza adaptado a cada grupo y al momento de la temporada. El trabajo se integrará en la planificación anual como complemento de la preparación técnica y física, con el objetivo de mejorar el rendimiento de los deportistas y reducir el riesgo de lesiones.

La Escuela Tragamillas mantendrá sus grupos desde Sub-10 hasta Sub-23, a los que se sumarán las secciones de Máster, Running Adultos y Triatlón. Esta última continuará creciendo con entrenamientos específicos y con la posibilidad de reservar calles para los socios en la nueva piscina climatizada.

El calendario volverá a tener, además, un marcado carácter colectivo. El club organizará desplazamientos conjuntos a algunos de los crosses más destacados del calendario nacional, como Amorebieta y Atapuerca, además de participar en las pruebas de la Copa Aragón de Cross. También se estudia organizar un viaje durante la primavera para competir en una prueba de ruta.

Más servicios para los socios

La entidad también ampliará los servicios y ventajas para sus cerca de 300 socios procedentes de diferentes puntos del Bajo Aragón. Entre las novedades se encuentra la entrega de un cortavientos oficial del club como prenda técnica anual, además de nuevas prendas disponibles en la boutique deportiva y la continuidad de servicios como la licencia deportiva, el seguimiento personalizado y el apoyo en competiciones y campeonatos nacionales.

El club mantendrá asimismo las quedadas y actividades colectivas, así como la posibilidad de realizar entrenamientos online individualizados. La temporada arrancará también con una reunión informativa para las familias de la Escuela, en la que se explicarán la planificación y los objetivos del nuevo curso.

Más allá de la actividad habitual de sus grupos, el Tragamillas seguirá impulsando las pruebas deportivas que organiza y que están abiertas a toda la población. Entre ellas se encuentra la popular 10K o la tradicional Carrera del Pavo.