Actualizado 19:02

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

16 JUN 2026|

Actualizado 19:02

El Tragamillas y La Cordada dejan su huella en la Gran Maratón Montañas de Benasque

Los dos clubes alcañizanos completan una destacada participación en una de las pruebas de montaña más exigentes del Pirineo aragonés, con decenas de corredores en las distancias de 42, 28 y 19 kilómetros

Algunos corredores de La Cordada en la Gran Maratón Montañas de Benasque / La Cordada
Algunos corredores de La Cordada en la Gran Maratón Montañas de Benasque / La Cordada

Jesús Burgos16 06 2026

Comentar

Alcañiz

AtletismoDeporte

La Gran Maratón Montañas de Benasque volvió a reunir este fin de semana a centenares de corredores en uno de los escenarios más espectaculares del Pirineo aragonés. Entre ellos estuvieron los atletas del Club Tragamillas y del Club de Montaña La Cordada de Alcañiz, que desplazaron a una amplia representación de deportistas para afrontar las diferentes distancias de una prueba marcada por la dureza del recorrido y el desnivel acumulado.

La carrera reina, de 42 kilómetros y 2.700 metros de desnivel positivo, llevó a los participantes por los valles de Estós y Literola antes de coronar el pico Estibafreda, a 2.700 metros de altitud. En esta distancia destacó la actuación de Luis Cascales, corredor presente en ambas entidades, que finalizó en la posición 113 de la clasificación general. En las filas de La Cordada también sobresalió Carmelo Burguete, que completó el recorrido junto a Cascales en un tiempo de 7 horas y 4 minutos. Javier Querol y Eva Jiménez también lograron finalizar la exigente prueba.

La distancia de 28 kilómetros concentró buena parte de la participación de ambos clubes. En el Tragamillas, Manu Alejos fue el mejor clasificado con una meritoria 55ª posición, pese a sufrir una pérdida de recorrido cuando luchaba por mejorar puestos. Muy cerca finalizaron Luis Lizana, 57º, y Eduardo Puchol, que cruzó la meta en el puesto 100. También completaron la prueba Javi Royo y Ángel Alcaraz.

Por parte de La Cordada destacaron Javier Martín, Javier Lizana, David Estopiñán e Ignacio Inglés, todos ellos completando el recorrido en poco más de cuatro horas. Además, Laura Clavería y Jorge Peralta volvieron a sobresalir en la modalidad por parejas mixtas, firmando una notable actuación que les permitió concluir entre los mejores clasificados de su categoría.

En la distancia corta, de 19 kilómetros y 740 metros de desnivel positivo, el Tragamillas contó con la participación de Teresa Lahoz, Maite Ferrer y Mapi Pérez, mientras que La Cordada estuvo representada por María Jesús Pérez, Manuel Izaguerri y Andrea Espinal.

Buenas sensaciones para el Tragamillas también en la pista

Más allá de la montaña, el Club Tragamillas también tuvo representación este fin de semana en el Campeonato de Aragón de Clubes Sub-16 al aire libre. El equipo femenino finalizó en novena posición en una competición marcada por las numerosas bajas, aunque volvió a demostrar su capacidad de esfuerzo y compromiso.

Las corredoras del Club Tragamillas en el Campeonato de Aragón Sub-16 / Club Tragamillas
Las corredoras del Club Tragamillas en el Campeonato de Aragón Sub-16 / Club Tragamillas

Entre las actuaciones más destacadas figuraron las marcas personales de Noa Ceperuelo en longitud, con un salto de 4,40 metros, y en los 100 metros lisos, donde paró el crono en 13,81 segundos. También mejoró su registro Sara Robres en la velocidad. Por su parte, Telma Clemente rozó el podio con una cuarta posición tanto en los 1.000 metros como en salto de altura.

La nota más desafortunada llegó en los 1.500 metros obstáculos, donde Ana Alejos sufrió una caída en la ría cuando peleaba por las posiciones de cabeza, viéndose obligada a abandonar la prueba.

Tras este intenso fin de semana de competición, el Tragamillas ya mira hacia su próximo objetivo. Dentro de dos semanas afrontará el Campeonato de Aragón de Trail Corto en la Desértica de Belchite, una cita en la que espera contar con una amplia representación en todas las categorías.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

El nuevo Hospital de Alcañiz ya se encuentra operativo al 100% tras completar su traslado

Las extracciones de sangre se efectúan desde este martes en las nuevas instalaciones. Cerca de 73.000 ciudadanos que dependen de este sector sanitario reciben toda la asistencia hospitalaria en el...

1

El nuevo Hospital de Alcañiz ya se encuentra operativo al 100% tras completar su traslado

Los alumnos del CRA de Torrevelilla conocen la fruta de Aragón en unos talleres de hábitos saludables

La acción, promovida por DGA, forma parte de un programa que combina formación y práctica sobre alimentación y conocimiento del campo

Comentar

Los alumnos del CRA de Torrevelilla conocen la fruta de Aragón en unos talleres de hábitos saludables

El fútbol base brilla en Zaragoza: Doblete del Alcañiz CF femenino, título del prebenjamín del CD Caspe y copa autonómica para el Caspe FS

El conjunto alevín del CD Caspe asciende a Primera. El fin de semana se cerró con la tanda de penaltis que dejó sin premio al cadete del Alcañiz CF y...

Comentar

El fútbol base brilla en Zaragoza: Doblete del Alcañiz CF femenino, título del prebenjamín del CD Caspe y copa autonómica para el Caspe FS

Polideportivo Andorra firma un final de temporada con oros nacionales y autonómicos en natación y salvamento

El equipo alevín femenino domina los relevos en el Open Rescue de Alicante, mientras que Macarena García y Sergio Guiu brillan en el Campeonato de Aragón Absoluto Open

Comentar

Polideportivo Andorra firma un final de temporada con oros nacionales y autonómicos en natación y salvamento

El Chiprana culmina la remontada en Jaca y logra un histórico ascenso a Regional Preferente

El conjunto supera una durísima eliminatoria frente al Jacetano, que llegó a acariciar el salto de categoría. Los chipranescos reaccionan a tiempo y se llevan el encuentro

1

El Chiprana culmina la remontada en Jaca y logra un histórico ascenso a Regional Preferente

Izan Edo firma logra la séptima plaza en el Campeonato de Europa de Triatlón

El deportista protagoniza una espectacular remontada en Tarragona y roza el top cinco continental tras remontar más de treinta posiciones durante la prueba

Comentar

Izan Edo firma logra la séptima plaza en el Campeonato de Europa de Triatlón
Periódico del Bajo Aragón Histórico