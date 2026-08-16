De transportar carbón a llevar viajeros y ser un revulsivo económico: Renace la antigua vía férrea de Andorra a Escatrón

El tren turístico que unirá Andorra con Samper de Calanda está cada vez más cerca de ser una realidad. Las primeras piezas de maquinaria ya han llegado, y con ellas la ilusión de un proyecto que recupera y pone en funcionamiento el patrimonio ferroviario del Bajo Aragón Histórico.

Entre el material trasladado se encuentra una locomotora diésel hidráulica de 1966, además de tolvas de 1972 y vagones de 1963 preparados para transportar piedra, carriles, travesías y otros elementos necesarios en las obras. Su primera función no será turística, sino facilitar la limpieza y reparación de cunetas, retirar árboles, vegetación, piedras, y alguna trinchera que necesita ser despejada.

El proyecto planea recuperar casi 30km de la línea férrea de Andorra a Escatrón, concretamente entre Samper de Calanda y las inmediaciones de la antigua central térmica de Andorra. Las gestiones han sido promovidas por Endesa, dueños de este antiguo tramo que se dedicaba exclusivamente a transportar carbón a la Central Térmica de Andorra. La Fundación del Patrimonio Ferroviario ha destinado 3,45 millones de euros para el acondicionamiento de la vía.

La propuesta contempla dos productos diferenciados. Por un lado, un tren gastronómico ambientado en los años treinta, con una capacidad de cien plazas y pensado especialmente para organizar comidas o cenas los fines de semana con productos del territorio. Por otro, un convoy histórico con locomotora de vapor y coches de madera que podrá transportar entre 200 y 300 personas. Además, también se contempla promocionar la línea como escenario para filmar películas, series o anuncios.

El proyecto inicial situaba la salida del primer tren a finales de 2026 o comienzos de 2027. Sin embargo, el calendario más reciente apunta hacia el verano de 2027, aunque la Fundación del Patrimonio Ferroviario no descarta realizar antes alguna actividad puntual.

La futura experiencia recuperará el sonido, el movimiento y la estética del ferrocarril tradicional. El objetivo es que el visitante no se limite a desplazarse entre dos puntos, sino que viaje por la historia minera e industrial de unas comarcas que encontraron en el carbón una de sus principales fuentes de riqueza. Para ello, se plantea la creación de packs de experiencias que combinen el viaje en tren con visitas a museos y otros lugares de interés.

Un vía que abre puertas a la gran pantalla

El potencial cinematográfico de la vía se volvió una realidad en otoño de 2024. El tramo de línea férrea entre Samper de Calanda y Andorra se convirtió entonces en uno de los escenarios de la tercera temporada de ‘The Walking Dead: Daryl Dixon’. En las imágenes adelantadas por el tráiler podía verse al protagonista cabalgando junto a la línea ferroviaria. Eligieron el lugar porque buscaban una combinación muy concreta de un tren, una vía aislada y un paisaje estepario.

El protagonista Daryl Dixon (Norman Reedus) a lomos de un caballo cabalgando por la vía de la línea ferroviaria de Endesa entre Samper y Andorra./ Aragón Film Commission

La Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías aportó el tren utilizado en la grabación y el campo de fútbol de Samper acogió el campamento base. Desde allí se desplazaron técnicos, especialistas, actores y personal de producción hacia los distintos escenarios, llegando hasta los 350 trabajadores. Aragón Film Comission estimó que la estancia del equipo generó un impacto cercano al millón de euros en la zona.

La Fundación del Patrimonio Ferroviario quiere aprovechar ese precedente y promocionar la línea como un escenario ferroviario permanente para películas, anuncios y otras producciones. Según explica el secretario de la Fundación del Patrimonio Ferroviario, Ramiro Ordobás, rodar en una línea integrada en la red ferroviaria ordinaria obliga a las productoras someterse a horarios, interrupciones y al paso de otros trenes. Estas esperas incrementan los costes de grabación. En el tramo entre Samper y Andorra, en cambio, no habría más circulación que la autorizada por los responsables del proyecto, lo que permitirá controlar los tiempos y disponer de mayor libertad de locomotoras, vagones, puentes, trincheras y paisajes.

Los impulsores aseguran que ya han mantenido conversaciones con grandes productoras para estudiar rodajes de anuncios, piezas promocionales y películas, aunque todavía no concretan acuerdos cerrados.

Además, el atractivo por rodajes genera interés posterior en los espectadores por visitar las localizaciones. El paso de ‘The Walking Dead’ ya ha colocado la vía en producciones de alcance internacional y plantea al proyecto como referente para promocionarse ante la industria audiovisual y los aficionados al denominado ‘turismo de pantalla’.

Una propuesta única en España

Los promotores defienden que no existe actualmente en España otra iniciativa ferroviaria comparable por su escala y planteamiento. Ramiro Ordobás reconoce que hay pequeñas experiencias en vías estrechas y trenes turísticos consolidados, pero diferencia el proyecto bajoaragonés por su uso exclusivo de una antigua línea de mercancía y la combinación de viajes históricos, gastronomía, excursiones territoriales y actividad cinematográfica.

En España hay viajes turísticos en trenes de época como el ‘Transcantábrico’ o el ‘Al Ándalus’, pero son viajes de varios días vinculados al turismo de lujo, con precios que superan los 10.000 euros. La intención de la Fundación es situarse en el extremo contrario, ofrecerán billetes similares a los de una actividad turística convencional y mantendrán el tren gastronómico dentro de unos precios accesibles. El propósito es que la experiencia pueda llegar a un público amplio y que todo el mundo interesado en este tipo de actividades las pueda disfrutar sin gastarse una gran cantidad de dinero.

Los primeros datos publicados sobre este proyecto señalaban que esta clase de turismo ferroviario es poco habitual en España, aunque cuenta con mayor tradición en otros países europeos. A ello se suma que los visitantes podrán viajar por primera vez en una infraestructura concebida exclusivamente para trasladar carbón y mercancías, una particularidad histórica.

Gran impacto económico y turístico en el territorio

Más allá del propio viaje, la fundación pretende que el tren funcione como nexo entre recursos turísticos que actualmente se visitan de forma separada. La propuesta contempla crear paquetes de fin de semana o de varios días que combinen el recorrido ferroviario con lugares de interés como el Museo Minero de Andorra, las Grutas de Cristal o el Balneario de Ariño. Al llegar al final de la línea, unos autocares estarían esperando a los pasajeros para llevarlos hacia estos espacios y regresar después al tren o a sus alojamientos.

El trazado se encuentra a una hora de Zaragoza y a dos horas y media del puerto de Tarragona, lo que puede favorecer la captación de visitantes. Además, existen servicios ferroviarios de pasajeros en Samper y, especialmente, en La Puebla de Híjar, así como conexiones en Caspe y su comarca. Esta red permitirá diseñar paquetes en los que parte del desplazamiento se pueda realizar en transporte público.

Las previsiones de empleo varían según la fase que se tome como referencia. El convenio de cesión recoge la creación de 51 puestos de trabajos hasta 2029, de los cuales 29 serían para mano de obra local y un 10% se reservaría para mujeres desempleadas de la zona. Ordobás habla de alrededor de 15 empleos en una primera fase de explotación del tren. Durante los trabajos iniciales, la contratación estará más vinculada a perfiles ferroviarios especializados, mientras que la incorporación de los demás trabajadores se producirá principalmente cuando comience la actividad turística.

Al impacto directo se sumaría el movimiento generado en alojamientos, bares, comercios, restaurantes, servicios turísticos y empresas de transporte. Los pasajeros deberán comer, alojarse o contratar actividades en Samper y Andorra principalmente, pero también en otras localidades del entorno, especialmente cuando adquieran paquetes de varios días. La propia experiencia del rodaje de ‘The Walking Dead’, con un impacto estimado de un millón de euros durante su estancia en el Bajo Aragón Histórico, muestra la capacidad de las actividades audiovisuales para movilizar proveedores y establecimientos locales.

La Fundación afirma que existen estudios económicos y que sus resultados son favorables, pero aún no hay una previsión completa de visitantes, gastos medio o retorno anual dado que la fecha prevista de su inicio no es próxima. Tampoco se ha concretado el coste total del proyecto, ya que a los 3,45 millones destinados al acondicionamiento y a las nuevas infraestructuras habrá que añadir el valor del material móvil. Como referencia, uno de los coches de viajeros esta valorado en medio millón de euros.

El impacto definitivo dependerá, por tanto, de la frecuencia de los viajes, la política de precios, la duración de las estancias y la capacidad para integrar alojamientos, restauración y recursos turísticos. Los datos serán más claros cuando se recupere la vía y lleguen los primeros viajeros.