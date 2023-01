El transporte sanitario programado secunda la huelga ante la congelación de los salarios

El transporte sanitario programado, además del urgente, se une a la huelga indefinida convocada por los sindicatos UGT, CSIF, SCS, CGT y CC.OO; que contará con unos servicios mínimos. Los trabajadores de este área del sector sanitario de Alcañiz, al igual que sus compañeros del 061, se movilizan para pedir «un convenio digno» que lleva 5 años paralizado y denunciar la «precariedad laboral» de este servicio esencial para la población.

Los trabajadores han querido mostrar su «malestar» frente a las puertas del Hospital de Alcañiz, base desde la que operan. «En los últimos 11 años solo hemos tenido una subida de 39 euros. El convenio lleva 5 años congelado, es un problema tanto del transporte programado como del transporte urgente. Ante la situación de crisis con la subida de los precios, no nos queda más que reclamar un convenio digno para nosotros como para los compañeros del 061″, explica Eduardo Prat, uno de los trabajadores.

En total, operan una docena de efectivos del transporte programado desde el Hospital de Alcañiz, que sumados a los trabajadores del Hospital de Teruel, alcanzan una treintena en la provincia de Teruel. Un número «insuficiente», tendiendo en cuenta la gran dispersión y la distancia entre las poblaciones de la provincia de Teruel, recalcan. Los servicios que se realizan desde el transporte programado abarcan un gran abanico ya sea traslados a consulta o para rehabilitaciones, tratamientos de diálisis, oncología o radioterapia, así como el transporte de pruebas diagnósticas, altas de urgencias o de planta, entre otros. El servicio supone también el principal nexo entre el Hospital Comarcal con los demás hospitales de Zaragoza y otros centros de especialidades.

La actividad del transporte programado sufrirá afecciones con la aplicación de la huelga, aunque se garantizarán unos servicios mínimos como es el caso de diálisis, tratamientos oncológicos, altas o algunas pruebas funcionales. Las consultas de rehabilitación serán las que más se verán afectadas, además de otros servicios que no sean imprescindibles.

De momento la plantilla de Alcañiz está realizando el 100% de los servicios. Los representantes sindicales han enviado un escrito a DGA con sus requerimientos, pero si no se llegará a un acuerdo en 10 o 15 días se harán efectivos los paros. Esto afectará a pacientes que llevan esperando incluso más cuatro meses una consulta, una resonancia o un TAC. Se trata de personas que no tienen movilidad, las cuales se verán condicionadas por la paralización de los traslados y servicios funcionales que no entran dentro de los servicios mínimos. Cabe recordar que en el caso del transporte sanitario urgente se mantendrá el servicio en un 100%, dado el carácter de personal esencial de los equipos de emergencias.

El hecho de que no haya una misma empresa gestora en el transporte programado y urgente, dificultan los «acuerdos puntuales», denuncian desde el sector del transporte programado. Mientras el transporte urgente empezará este mes de febrero un nuevo contrato con Ambulancias Tenorio, al programado aún le queda dos años de gestión con Transalud. «Entre que entra Ambulancias Tenorio, se forma la mesa de las dos empresas y se ponen a negociar, a nuestra empresa ya le queda un año. Esto dificulta mucho que haya un convenio. Es una de las pocas autonomías en que esto sucede», destacan los afectados.

Tanto los trabajadores del transporte sanitario urgente como del programado, han secundado la manifestación celebrada este sábado en Zaragoza, para mostrar el descontento del sector.