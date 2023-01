El transporte sanitario comienza la huelga indefinida por unas «condiciones dignas»

Cerca de 60 profesionales del transporte sanitario urgente del sector de Alcañiz están llamados a la huelga indefinida que ha comenzado en la madrugada de este lunes en toda la comunidad autónoma de Aragón. A estos se unen otra quincena de efectivos del transporte programado (cuyo pliego está vigente desde el año 2020 y es independiente del transporte urgente», que mantendrá el 85% del servicio. El servicio urgente estará al 100%, tal como dictamina la ley, al ser un servicio básico.

Los sindicatos UGT, CSIF, Cooperación Sindical, CGT y CC.OO, apoyan la huelga de forma unánime ante el «déficit» de las condiciones laborales y salariales y la falta de un convenio colectivo que permanece «secuestrado» desde 2018. «Pedimos unas condiciones de trabajo y unos salarios dignos. Tenemos el sueldo congelado desde 2018», destacó este lunes desde la base de la capital bajoaragonesa, David Alejos, presidente del Comité de Empresa UTE Transporte Sanitario Urgente en Alcañiz. En esta base trabajan 19 profesionales. El presidente del Comité y algunos compañeros recibieron a LA COMARCA para mostrar su «inquietud», denunciar las precarias condiciones de trabajo, así como la «incertidumbre» por la situación que atraviesa el sector con el inminente cambio de pliegos.

Desde el área de influencia del Hospital del Alcañiz, que cubre a 78.000 personas, el sector del transporte sanitario lleva meses denunciando «incumplimientos» del actual pliego, con la adjudicataria Acciona, que tiene los días contados ante la entrada en vigor del nuevo contrato con Ambulancias Tenorio e Hijos este mes de febrero, ante el cual muestran una «incertidumbre total». Pero más allá del escollo levantado por el nuevo contrato, el sector lleva meses arrastrando la judicialización y consiguiente paralización del convenio colectivo, uno de los principales motivos de esta nueva huelga indefinida. El pasado 15 de febrero de 2022 se firmó un acuerdo de convenio colectivo (estaba caducado desde 2018) que puso fin a una huelga de ocho meses, pero este fue recurrido por el Gobierno de Aragón por la subida salarial entonces pactada. A su vez los sindicatos criticaron que el departamento de Sanidad se «entrometiera» en la negociación colectiva y recalcaron que el incremento suponía solo entre un 2 y 2,5% de media al año.

La Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón lo declaró nulo al entender que la empresa que dijo representar a los empresarios de ambulancias carecía de «atribuciones» para hacerlo porque había sido previamente disuelta. Un fallo que ha sido recurrido ante el Supremo. Los sindicatos consideran que el acuerdo «no se está ejecutando» y no existe «una patronal» como interlocutor.

Los sindicatos con representación en el servicio de transporte sanitario de Aragón denuncian por medio de esta huelga indefinida la inexistencia de una asociación empresarial para la negociación de un convenio regional. A su juicio el Gobierno de Aragón externaliza el servicio y «lo abandona a la suerte de empresas piratas cuya finalidad es la maximización de beneficios dejando a un lado las condiciones laborales de sus trabajadores y la calidad de los servicios a los ciudadanos», tal como recalcaron. «Tenemos que visibilizar ante la sociedad la problemática que tenemos. Entendemos que los servicios de emergencias tienen que estar al 100%, pero necesitamos que la población entienda nuestra situación y se conciencie de que tenemos unas reclamaciones que llevamos mucho tiempo intentando solucionar y estamos encallados. Ahora mismo estamos en el limbo, sin convenio ni soluciones», explicó Pedro Royo, portavoz del Sindicato Cooperación Sindical (SCS) en Teruel, quien entiende que la «única vía de solución» es la firma de un convenio y la actualización de las condiciones laborales, que ahora mismo son «precarias».

Los servicios mínimos designados por el Gobierno aragonés se realizarán al 100%, tanto en urgencia como en programado. Salvo los trabajos designados explícitamente como «servicios mínimos», todos los demás están en el «derecho de negarse a prestar servicios fuera de su jornada y horario asignado, como suplencias, jornada complementaria, o cualquier otra jornada con carácter extraordinario. De igual modo se creó una «bolsa de solidaridad» donde los trabajadores del sector pueden hacer su aporte económico y compensar así las reducciones del salario de los trabajadores del transporte programado que se adhieren a la huelga.

Nuevo pliego: «continuo interrogante»

«Incertidumbre» es la palabra que más repiten los trabajadores del transporte sanitario de Alcañiz, ya no solo por la falta de un convenio colectivo, sino también por lo que «está por venir con el nuevo pliego de transporte». El periodo de transición será de 4 meses, pero nada saben de cómo serán las condiciones con la entrada en vigor del contrato «No sabemos en qué jornada vamos a trabajar, cómo van a ser las bases, es todo un interrogante continuo», explicó el presidente del comité de Alcañiz.

Por ejemplo, en las localidades que contaban con servicios 24 horas localizados no existe ningún tipo de base, algo que se debería corregir para prestar servicio presencial. «No hemos tenido noticias de que hayan hablado con el Salud para establecer los locales donde se puedan poner las bases», destacó Alejos. Otro ejemplo de precariedad es que la base de Alcañiz, (que cuenta con una Soporte Vital Básica, una UVI Móvil y una UME presencial 24 horas todos los días del año) ni siquiera cuenta con servicio de aseo, por lo que los trabajadores tienen que utilizar los baños del centro de salud. «No vamos a permitir que no hayas bases presenciales, que la gente no tenga donde cambiarse o donde pueda pernoctar», recalcaron desde el comité.

La desactivación de la UVI Móvil de Alcañiz por las noches y sin médico los fines de semana contemplada en los nuevos pliegos ha levantado una gran movilización social en el área de influencia del hospital comarcal, que no cuenta con UCI. Las consecuencias de esta situación son temidas desde el sindicato, y ya las están viviendo desde junio de 2022. «Llevamos 20 días al mes sin médico, haciendo los traslados en la UME, con todo lo que eso conlleva, estando cuatro horas ocupada para un traslado interhospitalario que lo tendría que hacer una UVI», lamentó David Alejos. La desactivación del servicio por las noches obligará que esta situación se repita «sistemáticamente», dejando «desprotegido» a todo el sector. «La Administración está poniendo parches. Cuando falta médico en la UVI Móvil , los médicos de primaria (UME) hacen el traslado. Todo el rato son deficiencias», denuncian, acarreadas a una «permisividad constante» de la Administración competente.

«Acumulo de estrés»

Al «acumulo de estrés» que los trabajadores llevan arrastrando desde la pandemia, se une la precariedad laboral, denuncian desde el Comité de Alcañiz. Muchos de los trabajadores del sector han tenido que acudir a los servicios psicológicos ante el desgaste de la pandemia, que ha continuado por la situación del sector. «Que por fin empieces a ver la luz tras la pandemia y que después tengas que luchar contra la Administración, contra la empresa y con la incertidumbre ante la nueva contrata, es muy duro. Hay compañeros que lo están pasando verdaderamente mal».

Desde la Consejería de Sanidad, Sira Repollés, defendió este lunes que es en el contexto de esta nueva adjudicación a Tenorio e Hijos donde «se debería negociar un convenio colectivo, ya que la actual adjudicataria está de salida. «El pliego contempla una remuneración muy generosa destinada a las remuneraciones de los trabajadores del transporte sanitario, que necesariamente cubrirá todas las demandas. Estoy segura de que cuando entrará la nueva empresa llegará ese convenio», enfatizó Repollés.

Desde la Consejería de Sanidad destacaron que Ambulancias Tenorio ha sido «la empresa que ha presentado todos los requisitos legales necesarios para hacerse con el contrato de transporte sanitario». «Tenemos una serie de mecanismos de control de funcionamiento que pondremos en marcha desde el inicio del pliego y en el momento que se detecten alguna deficiencia por supuesto tendremos que subsanarla o en su caso rescindir el contrato. De momento la empresa cumple el 100% de las condiciones», recalcó la Sira Repollés.