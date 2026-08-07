Tres entidades deportivas y sociales de Caspe recibirán 38.500 euros en subvenciones

El Ayuntamiento de Caspe ha renovado tres convenios de colaboración con entidades locales con un presupuesto total de 38.500 euros. Los clubs seleccionados han sido el Club Deportivo Caspe, el Club Ciclista Caspolino y la Asociación de la Mujer Caspolina. El objetivo de los convenios es respaldar la actividad deportiva y sociocultural que desarrollan estos grupos a lo largo del año.

Una apuesta por el ciclismo

El segundo beneficiario ha sido el Club Ciclista Caspolino y ha recibido 11.000 euros de subvención. Con dicha colaboración el ayuntamiento de Caspe busca fomentar actividades deportivas entre jóvenes. Una de ellas es la Vuelta Ciclista al Bajo Aragón, que este año celebrará su 42ª edición. La ruta se realizará del 7 al 10 de agosto, como parte de las prefiestas de San Roque.

La ayuda económica permitirá sufragar parte de los gastos del funcionamiento del club, como la organización de eventos deportivos, las licencias federativas, los trofeos y los arbitrajes.

Impulso a la actividad sociocultural

La Asociación de la Mujer Caspolina y Consumidores también ha sido elegida para participar en el programa. En este caso han recibido una subvención de 1.500 euros, los cuales serán destinados a promover actividades socioculturales en el municipio.

Uno de sus actos más populares es el Encuentro Nacional de Encaje de Bolillos «Ciudad de Caspe», que este año celebrará su XXV edición. Es un evento social donde artesanos y aficionados se reúnen para compartir y exhibir sus obras.

Las tres ayudas permitirán a las entidades seguir desarrollando proyectos deportivos, culturales y sociales, las cuales, mueven cada año a cientos de vecinos en Caspe.