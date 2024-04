Tres médicos del centro de salud de Utrillas piden el traslado y DGA ya busca profesionales

Tres médicos del centro de Salud de Utrillas han solicitado el traslado voluntario a otro destino para el próximo concurso, lo que ha aumentado la «preocupación» de los colectivos sociales ante el déficit de personal que se lleva arrastrando desde hace años. Todo ello después de que este pasado mes de marzo se incorporase un médico de familia, con lo que la plantilla orgánica «está al 100%», según indican desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, al tener cubiertos los seis puestos de Atención Primaria del centro de salud comarcal, que atiende a 7.000 usuarios de 14 pueblos. No obstante, un facultativo se encuentra con unos días de vacaciones por lo que cuatro consultorios permanecen sin consultas hasta mediados de abril.

Con los próximos traslados, desde la comarca temen que la situación «se agrave». El Movimiento de Acción Rural, colectivo social que lleva años denunciando el déficit en los servicios sanitarios de la comarca, no tardó en expresar que «sus peores temores se cumplen». «Si se cumple la teoría, en los próximos días podemos quedarnos con dos médicos titulares para todo el área. Uno interino y otro de baja de larga duración en edad de jubilación. El panorama no puede ser peor. Se nos pide que no seamos negativos, pero ante esta situación la cosa pinta negra», apuntaron en un comunicado.

El colectivo indica que «todos los años» en el concurso de traslado la zona se queda «vacía y a expensas de que alguien coja alguna plaza en esta zona». «La situación no va a mejor», incidió Luis Miguel Vela, portavoz del MAR. Insisten en que «todo trabajador tiene que hacer uso de sus derechos laborales», y que el problema es «la falta de planificación», al dejarse pueblos «15 días sin visita», cada vez que un facultativo hace uso de su derecho de descanso.

Desde el Gobierno señalan que el proceso «no es definitivo» y que «puede tardar meses». No obstante, el Ejecutivo ya se encuentra «trabajando» para buscar reemplazo a los profesionales que decidan marcharse. Recuerdan, además, que los facultativos del Salud tienen derecho al traslado voluntario si así lo desean. El déficit de profesionales sanitarios es «generalizado» y se están buscando soluciones, como el plan de fidelización en el que trabaja el Ejecutivo para las áreas de difícil cobertura en el medio rural.

Desde el Ayuntamiento de Utrillas piden prudencia. Al Consistorio «le consta» que el Ejecutivo está buscando profesionales de cumplirse con las previsiones de los traslados, según indicó el alcalde Joaquín Moreno. «Esto no es para una semana ni para dos. He solicitado en varias ocasiones la contratación de más médicos. La Consejería de Salud está buscando profesionales», expresó. El primer edil recordó que el Ayuntamiento ha hecho ofrecimiento de vivienda por un precio simbólico para incentivar la llegada de profesionales, entre otras políticas municipales.