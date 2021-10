Tres municipios del Bajo Aragón reciben información sobre riesgos digitales

Aguaviva, La Codoñera y Foz Calanda han recibido esta semana información de utilidad sobre riesgos digitales. Los tres talleres han estado impartidos por miembros de la Asociación Las Almenas y su principal objetivo ha sido explicar cuáles son los riesgos que entraña el entorno digital, alertar sobre la existencia de los delitos informáticos y ofrecer información sobre cómo prevenirlos.

Organizadas desde la Comarca del Bajo Aragón, en estas sesiones se ha puesto el foco en la necesidad de la prevención para evitar ser víctima de uno de estos delitos. Para ello, es necesario tener claras «las implicaciones de las nuevas tecnologías, sus riesgos y también sus beneficios», tal y como ha señalado Raquel Martínez, experta en ciberseguridad. «Explicamos a qué delitos contra el Patrimonio o contra las personas podemos estar expuestos al manejar Internet y de qué forma hacerlo de manera segura», ha insistido.

En estos talleres se habló de las estafas en Internet, de cómo compartir información segura, de qué forma configurar adecuadamente una cuenta de correo o cómo proteger un perfil en cualquier red social. Y es que, «privatizar nuestra información es muy importante», ha incidido Martínez. «En la vida real tenemos muchas precauciones pero Internet ha evolucionado de una manera tan rápida que no somos conscientes de lo que podemos estar expuestos». Estos delitos ocurren en gran medida, de acuerdo a Martínez, «porque no estamos prevenidos y pensamos que no nos pueden pasar a nosotros » .

En cuanto a la forma de protegernos, depende de la clase de contenidos a los que cada uno acceda. Además, resulta crucial identificar los errores que estamos cometiendo como usuarios. «Ahora mismo es muy importante la cuestión de las adicciones a redes sociales o al juego. Dedicar excesivas horas, sufrir cambios de humor… Esos serían algunos de los indicativos que deberían alertarnos», ha explicado Martínez.