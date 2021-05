Tímida llegada al territorio de turistas procedentes de otras comunidades autónomas e importante llegada de aragoneses. El visitante del resto de Aragón ha continuado siendo el turista mayoritario en el territorio durante la primera jornada en la que, al decaer el estado de alarma, se recupera la libertad de movimientos entre todo el país y finalizan por ello las restricciones de entrada y salida en la comunidad de Aragón. De este modo y pese a que los hosteleros califican el fin de semana como de «bueno», los visitantes llegaron de forma escalonada y en su gran mayoría procedentes de la ciudad de Zaragoza. El hecho de que el primer día sin estado de alarma haya caído en domingo y las malas previsiones meteorológicas, no han favorecido la llegada de visitantes de otras comunidades autónomas.

Sin embargo el decaimiento del estado de alarma sí que se ha notado, principalmente, en la llegada de segundos residentes, especialmente jubilados procedentes de Barcelona. Muchas de las viviendas que permanecían cerradas prácticamente desde el mes de octubre, han reabierto durante este fin de semana después de que, al fin, se haya permitido regresar a sus moradores. En oficinas de turismo como la de La Fresneda a última hora de la mañana del domingo habían tenido en torno a 20 consultas. Tan solo 4 de ellas lo han sido de visitantes catalanes, principalmente de Barcelona, el resto lo han sido de turistas del resto de Aragón, principalmente Zaragoza.

Los grupos familiares y de amigos de Zaragoza y del resto de Aragón han sido mayoritarios en localidades como La Fresneda. J.L.

Los hosteleros, sin embargo, esperan que el turismo procedente de otras comunidades autónomas, principalmente Cataluña y Comunidad Valenciana, se reactive de cara al próximo fin de semana y especialmente el fin de semana del 23 de mayo al ser festivo en la vecina comunidad catalana. os primeros cambios que está notando el turístico turolense tras el fin del Estado de Alarma. Los empresarios turísticos se muestran satisfechos con las previsiones de cara a los próximos días cuando previsiblemente se note en mayor medida la libre circulación entre las comunidades. «He hablado con bastantes hosteleros y hoteleros y me han comentado que ha sido un fin de semana normal, en la línea de los anteriores. Lo que sí que hemos notado ha sido un cierto aumento de las reservas, en torno a un 15%», ha explicado Roche Murciano, presidente de Teruel Empresarios Turísticos.

Son tres las principales comunidades autónomas emisoras de turistas, que escogen a la provincia como destino. «Valencia, Cataluña, Madrid son las comunidades de las que más nos nutrimos. Esperamos que poco a poco volvamos a la normalidad con la entrada de las reservas«, matiza Murciano. Escogen principalmente las zonas más turísticas como el Matarraña, Maestrazgo o Sierra de Albarracín. Sin embargo el presidente ha lamentado los episodios de concentraciones de gente en las grandes ciudades celebrando sin ninguna medida de seguridad el fin del Estado de Alarma.

En localidades como Valderrobres y Beceite se ha registrado una afluencia comedida pero constante de turistas principalmente zaragozanos y del resto de Aragón. J.L.

Teme que estos comportamientos afecten de nuevo al sector. «Este tipo de episodios no nos convienen. Nosotros desde la hostelería marcamos todos los parámetros, el problema es cuando jóvenes o no tan jóvenes no toman medidas y entonces vienen los contagios, que nos afectan a todos». Murciano también ha valorado muy positivamente el anuncio de Javier Lambán sobre la posibilidad en los próximos días de ampliar el horario de la hostelería de 22.00 a 00.00. «Los que son restauradores veían que estaban dando muy pocas cenas, esto va a conllevar a que facturen más con la posibilidad de ampliar el horario de atención».