UAGA pide zona catastrófica para el olivar del Bajo Aragón, Matarraña y Belchite

El sindicato UAGA pide al Gobierno de Aragón que solicite al Ejecutivo Central, zona catastrófica para el olivar del Bajo Aragón, Matarraña y Belchite. Cinco días después del paso de la borrasca Filomena por Aragón, en un primer balance, UAGA informa de que los daños se localizan principalmente en el olivar y en los invernaderos de hortaliza.

En lo que se refiere a los árboles, el peso de la nieve ha provocado la rotura de muchas ramas, aproximadamente el 50% del volumen del árbol. En el caso de los árboles adultos esta rotura implica la merma en la cosecha durante 4-5 años (hasta que broten de nuevo las ramas y sean productivas), y en el caso de las plantaciones jóvenes, puede suponer la muerte del árbol. También se han registrado daños en las instalaciones de riego, tanto por congelación como por rotura debido a la caída de las ramas.

En las Comarcas del Matarraña y el Bajo Aragón a esa afección del 50%, se le suma el destrozo que había provocado la borrasca Gloria el año pasado y que también se cuantificó en un 50%. Por lo tanto, hay muchas parcelas en las que los árboles han quedado completamente destrozados. En esta zona tampoco había terminado la cosecha, así que está por ver qué ocurrirá con las olivas (si se caerán al suelo o aguantarán hasta que se puedan cosechar). «Son dos borrascas seguidas y la verdad es un problema muy grande porque muchas familias de la zona dependen directa o indirectamente del olivar y merma mucho los recursos económicos de la zona», ha recalcado David Andreu, secretario provincial de UAGA.

También en los municipios de Belchite (mayoritariamente) y de Codo se han visto afectadas entre 1.000 y 1.200 hectáreas de olivar tradicional de secano. Además, en Belchite todavía quedaba pendiente de recoger un 25% decosecha, algo que ya se da por perdido también. UAGA alerta de que la presente cosecha de olivas no era buena, de ahí que los agricultores confiasen en que, al tratarse de un cultivo “vecero”, la próxima campaña sería mucho mejor.

El sindicato agrario recuerda que el olivar es un cultivo tradicional en estas comarcas y que supone un importante complemento económico para muchas familias que se dedican a la agricultura. Sin embargo, como consecuencia de la borrasca Filomena, la renta de estas explotaciones agrícolas queda comprometida durante los próximos 4-5 años. Por ese motivo la organización agraria reclama al Gobierno de Aragón que solicite a la Administración Central la declaración de zona catastrófica. «Se ha mermado mucho el potencial productivo del secano para los próximos años, y los agricultores notarán un perjuicio muy importante en los ingresos», ha destacado Andreu.

De momento el sindicato agrario no ha recibido ninguna respuesta por parte del Ejecutivo autonómico en cuanto a su petición. «Hay que estar pendientes y presionar para ver si nos conceden las medidas que corresponden». El secretario provincial ha recordado además que las ayudas en el caso de la borrasca Gloria no fueron suficientes para paliar el enorme destrozo que sufrieron en esa ocasión las explotaciones agrarias y ganaderas del territorio. «Se concedieron unos préstamos blandos al 0,30% de interés, sin comisiones, con un mínimo de 6.000 euros y un máximo de 40.000 euros a devolver en cinco años. Muy pocos agricultores se pudieron acoger a esas ayudas ya que la Administración del Gobierno de Aragón pedía una póliza con agroseguro. El olivarero, es un sector que tiene muy poco índice de aseguramiento, por lo que fueron unas ayudas que no sirvieron para muchos agricultores».

Invernaderos

Se han producido importantes afecciones en las instalaciones de invernaderos dedicados a la producción hortícola ubicados en el término municipal de Zaragoza (en Peñaflor, Montañana, Santa Isabel y Cogullada) y alrededores (Cuarte de Huerva y Cadrete).

Los invernaderos que se han derrumbado como consecuencia del peso de la nieve acumulada son los conocidos como “tipo Capilla” o “tipo Almería”, unas infraestructuras de cubierta plana, que pueden ser de plástico o de malla (para que entre y salga el aire). Como consecuencia del desplome de estas estructuras, la producción de borraja y acelga ha quedado casi destruida por completo.

En cuanto a la hortaliza que se cultiva en exterior, el temporal tan apenas ha afectado a la producción de coliflor, col de hoja o brócoli. Sin embargo, sí que puede haber daños en la borraja o acelga, así que habrá que esperar a ver cómo evolucionan esos cultivos en los próximos días. En ese sentido, los hortelanos calculan que habrán perdido en torno al 40-50% de la producción de hortaliza de invierno, principalmente borraja y acelga.

UAGA indica que en el caso de los agricultores que se dedican a la producción hortícola, tanto en exterior como bajo cubierta, es muy raro que dispongan de un seguro que les cubra estos siniestros porque las condiciones económicas de esas pólizas hacen inviable su contratación. En ese sentido, la organización agraria manifiesta que seguirá trabajando para logar un seguro que dé cobertura a los titulares de explotaciones familiares, una herramienta fundamental para garantizar el futuro de los hortelanos.

Ganadería

Las explotaciones ganaderas también han sufrido las consecuencias de la borrasca. Debido a la gran cantidad de nieve, los ganaderos de gran parte del territorio aragonés han tenido problemas para acceder a las instalaciones, para llevar agua y alimento a los animales. Además, en muchos casos se les han congelado y roto las tuberías de las granjas o naves.

Tampoco hay que olvidar el importante incremento en los gastos que padecen los ganaderos de extensivo al tener que alimentar de forma extra a sus ovejas y vacas con pienso y paja. Para poder sacar los animales a pastar y que los gastos no se disparen, es imprescindible que la nieve y el hielo desparezcan cuanto antes. Los apicultores también calculan mermas importantes en las colmenas, lo que conduce a una reducción en la próxima cosecha de miel.

Otras producciones

Respecto a la incidencia del temporal de nieve y las bajas temperaturas de estos días en el resto de producciones, UAGA manifiesta que hasta dentro de unas semanas no se podrá conocer si ha habido afecciones.

En el caso de los frutales, en las comarcas de Cinca Medio y Bajo Cinca, los agricultores están preocupados por la evolución de las plantaciones de caquis y granadas, unos árboles que no están habituados a estas temperaturas tan bajas. En las Comarcas de Calatayud y Valdejalón también están pendientes de saber si los cerezos acusarán este temporal de frío.

En el caso del cereal, la siembra de trigo y otros cereales de invierno podría resentirse en la Comarca de Daroca y en la provincia de Teruel, donde durante varios días las temperaturas han estado por debajo de los 20 grados. En estas zonas, la nieve no es un problema, pero sí que lo es la aparición de placas de hielo.

Para terminar, UAGA agradece y destaca la importante labor realizada, desde la mañana del día 9 de enero por todos los agricultores de Aragón. Ellos fueron los encargados, con sus tractores y palas, de retirar la nieve y despejar las calles y vías de acceso en los pueblos y facilitar de esta manera la movilidad de todos los vecinos.