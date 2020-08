UAGA recurrirá judicialmente las medallas a los mandos responsables del operativo para detener al Ruso

UAGA-COAG recurrirá judicialmente en los próximos días la concesión de condecoraciones por parte del Ministerio del Interior a los mandos de la Guardia Civil en Teruel y Alcañiz que estuvieron al frente del operativo para detener a Igor el Ruso y que terminó con los asesinatos del ganadero José Luis Iranzo y los guardias civiles Victor Romero y Víctor Caballero.

“Es un acto de dignidad. Por José Luis y su familia, por la pérdida tan grande que ocasionaron; y por la Guardia Civil y sus compañeros Víctor y Tote. Fueron asesinados por un criminal pero también por una sinrazón, la falta de políticas en el medio rural. No se pueden conceder ahora unas medallas a alguien que lo ha hecho mal porque va contra la lógica y humilla no solo a las víctimas y sus familias sino a todo el medio rural por la dejadez a la que nos sometieron desde el día 5 y hasta el del triple crimen. Es imposible olvidar”, afirma el secretario general de UAGA, José María Alcubierre.

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón –que también está personada en el procedimiento judicial contra el Ruso como acusación popular- presentará un recurso contencioso administrativo ante el Juzgado Central de lo contencioso Administrativo en Madrid impugnando tres de las 18 medallas concedidas por Interior a los tres principales responsables de la Benemérita en la provincia de Teruel: la Cruz de Plata al capitán de la Compañía de Alcañiz, Horacio Requena; y la Cruz con distintivo blanco al teniente coronel jefe de la comandacia de Teruel, José Rafael Soler; y el capitán de la Policía Judicial de Teruel, Carlos Banda.

Desde UAGA-COAG entienden que no se puede reconocer públicamente mediante unas condecoraciones a unos altos mandos que no valoraron el riesgo ni activaron un dispositivo eficaz para atrapar a una persona que disparó a matar sin mediar palabra a dos personas en un masico de Albalate. “No se puede premiar la inacción, la falta de recursos y la escasa investigación. Esa inacción tiene unos culpables, que son los políticos y la escala de mandos de la Guardia Civil de entonces pero se extiende también a los actuales”, precisa Alcubierre, quien pone sobre la mesa que en dos años y medio, con gobiernos de todos los colores, no se hayan unido las causas ni se investigue más allá de los asesinatos en sede judicial, la falta de respuesta a las 87 preguntas que los Amigos de Iranzo han planteado en numerosas ocasiones y la “falta de empatía” por solucionar los problemas del medio rural como la seguridad. “Los responsables actuales van a ser cómplices porque conocen lo que se hizo para poder mejorar ahora la seguridad en el medio rural y, sobre todo, darles dignidad a las víctimas”, apunta Alcubierre.

Consideran que ni el día del intento de homicidio en Albalate, el 5 de diciembre de 2017, ni en los posteriores, en los que las denuncias por robos a masicos con el mismo modus operandi evidenciaban que el criminal seguía en la zona, no se adoptaron las medidas necesarias para evitar los asesinatos de Iranzo, Romero y Caballero el 14 de diciembre. “El Ministerio del Interior está premiando con unas medallas manchadas de sangre a los responsables de un operativo que consistió en no avisar a la población del peligro que estaba corriendo, no activar a los cuerpos especiales tras dos intentos de asesinato y no analizar ninguna de las pruebas del tiroteo de Albalate hasta después del triple crimen de Andorra”, aseguran desde UAGA.

Según el reglamento de la Guardia Civil, ambas condecoraciones se entregan, entre otros, por hechos que supongan “méritos relevantes” aunque, sin embargo, en la orden firmada por el ministro Fernando Grande-Marlaska, no se especifica ni el servicio ni el motivo por el que concede las citadas medallas.