UGT Andorra pide reorganizar los recursos de la residencia de mayores, pero niega que las criticas por la carga laboral provengan de toda la plantilla

La representación sindical de UGT en la Residencia Los Jardines de Andorra ha emitido un comunicado de prensa con el que defienden que las críticas difundidas sobre la carga laboral del centro no provienen del conjunto de toda la plantilla, sino que se tratan de "manifestaciones realizadas por algunas trabajadoras de manera unilateral". Aun así, en el mismo escrito, reconocen que "es necesario incrementar el número de trabajadores por turno, así como realizar una distribución adecuada de las tareas y responsabilidades".

El sindicato adelanta que próximamente se mantendrá una reunión con el Ayuntamiento con el objetivo de "intentar estabilizar y reorganizar el funcionamiento de la residencia", la cual se encuentra atravesando la puesta en marcha de una ampliación que supondrá el incremento de los 31 a 47 residentes. "No consideramos adecuado que el aumento de residentes y de las necesidades del centro recaigan principalmente sobre las cuidadoras y cuidadores. En la residencia existen diferentes categorías profesionales y entendemos que debe realizarse una organización global de los recursos disponibles", han manifestado.

Pese a ello, la representación sindical critica que las declaraciones de las trabajadoras se hayan realizado "sin el consenso de toda la plantilla". Respecto a la ampliación del centro y la modificación del calendario laboral, la organización sindical explica que se celebraron reuniones entre trabajadores, Ayuntamiento y representación sindical para abordar la nueva planificación. Según UGT, la plantilla no manifestó su negativa al calendario, aunque el Comité de Empresa no dio su aprobación al detectar "errores y deficiencias" que podían dificultar su funcionamiento. Finalmente, el calendario se puso en marcha dejando constancia previa de estas cuestiones.

UGT también ha trasladado su preocupación por el elevado número de horas extraordinarias realizadas en el centro durante los últimos meses. La organización considera que una situación prolongada de jornadas adicionales "no beneficia ni a la plantilla ni a la propia Administración" y reclama aumentar el número de profesionales para adaptar los recursos humanos a las necesidades reales de la residencia.

Sobre el derecho a la desconexión digital, UGT ha reiterado que todos los trabajadores tienen derecho a respetar sus periodos de descanso y libranza, salvo las situaciones previstas legalmente. La representación sindical ha defendido este derecho "sin excepciones y con independencia de quién se encuentre en esa situación". Aun así, muestran su sorpresa ante que esta cuestión se plantee públicamente cuando "en determinadas ocasiones las propias personas que manifiestan haber recibido llamadas durante su descanso han acudido posteriormente a su puesto de trabajo".

Asimismo, la organización ha defendido que siempre ha mantenido abiertos los canales de diálogo y participación con la plantilla. Según explica, las reuniones convocadas han contado habitualmente con una amplia representación de trabajadores, "aunque en uno de los encuentros considerados especialmente relevantes únicamente participaron cinco trabajadoras". Critican que no se haya establecido un diálogo grupal "antes de trasladar determinadas cuestiones de forma individual a los medios de comunicación".