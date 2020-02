El último temporal agrava los daños en el yacimiento de la Loma del Regadío de Urrea

La situación del yacimiento romano de la Loma del Regadío empeora según avanza el tiempo y no se interviene en arreglar la cubierta. De hecho, los daños se han acentuado con el reciente temporal de agua, viento y nieve. Se desprendió otra lama más del tejado y el paso del agua causó unos estragos que todavía son visibles.

«Han pasado tres semanas y la humedad sigue presente, especialmente en una zona donde debió de darse mayor acumulación de lluvia y nieve y aún no se ha secado», explica una de las guías de Vida Primitiva, Eva Gil. Además de que una mancha verde que «ya salió hace tiempo» se ha agrandado, afectada está especialmente una pared de adobe. «Es una pena que se pueda echar a perder así», lamenta. No obstante, esta circunstancia no ha hecho que se deje de enseñar el espacio. Es amplio y está afectada una parte. La zona de pasarelas por donde transita el público no está en peligro aunque en días de mucho cierzo se guardan ciertas precauciones para preservar la seguridad. Este yacimiento es uno de los mejor conservados y se puede visitar durante todo el año bajo demanda.

Campaña de firmas

El verano pasado desde el Ayuntamiento de Urrea se denunció los desprendimientos de varias placas del tejado que cubre parte del yacimiento debido a que el sistema de anclaje está dando problemas con la sujeción. Tras meses sin ninguna respuesta, se inició una colecta de firmas. «Vamos a dar un margen a ver si deciden actuar y arreglar esto pero si no, las moveremos», dijo el alcalde, Joaquín Lafaja. Después del verano el yacimiento fue visitado por un técnico de DGA que elaboró su informe. Desde el Museo de Teruel, institución que tiene la competencia y que a su vez depende del Gobierno de Aragón, ya se informó con anterioridad de la situación de este Bien de Interés Cultural (BIC) al propio ejecutivo autonómico.

La última visita institucional que recibió el yacimiento fue la del diputado delegado de Cultura de la DPT, Diego Piñeiro, el 30 de diciembre. Se comprometió con trabajar con el resto de administraciones para su reparación y evitar futuros daños. Señaló que «es uno de los objetivos marcados por su departamento para 2020».