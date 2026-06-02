‘Umami Fluvial’ lleva a Fonda Alcalá al podio nacional de la trucha

El restaurante Fonda Alcalá de Calaceite se ha alzado con el tercer premio en la final del 59º Certamen Gastronómico de la Trucha de León gracias a su propuesta culinaria ‘Umami Fluvial’, una elaboración que convenció al jurado en una de las ediciones más competitivas de los últimos años.

El establecimiento había sido seleccionado entre los doce finalistas de un concurso que rozó el centenar de preinscripciones procedentes de toda España. La final reunió a con restaurantes que acumulan en conjunto tres y dos Estrellas Michelin y cuatro Soles Repsol, además de algunos de los proyectos emergentes más prometedores del panorama gastronómico nacional.

La propuesta presentada por Fonda Alcalá se basa en una trucha del Pirineo ahumada y marinada con aceite de humo acompañada por una salsa de engrupir salazones con anchoa y un poco de sardina a la que se le añade huevas de la propia trucha, crujientes y granos de mostaza hidratados. “Es una forma de darle una vuelta a la trucha junto con una salsa de salazones que potencie su grasa”, ha explicado Ignacio Alcalá tras recoger el premio por un plato tras el que hay un importante trabajo de investigación y desarrollo realizado en el propio restaurante.

Ignacio Alcalá y Alejandro Gil con el resto de ganadores del 59º Certamen Gastronómico de la Trucha de León / I.A.

El calaceitano ha valorado muy positivamente la experiencia de participar en un certamen de ámbito nacional y ha asegurado que el alto nivel de los participantes convirtió la final en una oportunidad para seguir aprendiendo y evolucionando. “Este tipo de concursos sirven para desarrollar técnicas, probar cosas nuevas y evolucionar recetas que luego pueden llegar al restaurante”, ha señalado.

El chef quiso además poner el acento en el trabajo colectivo que hay detrás del reconocimiento. “Yo soy la cara visible y Alejandro Gil es el que ha trabajado en el plato pero todos somos un equipo en la Fonda Alcalá, eso hay que remarcarlo”, ha afirmado.

Organizado por la Asociación de Hostelería y Turismo de León y el Ayuntamiento de la ciudad, el Certamen Gastronómico concede 500 euros y un diploma acreditativo para el tercer puesto, aunque desde Fonda Alcalá consideran que el principal valor del premio es el reconocimiento al trabajo que vienen desarrollando en los últimos años y la proyección que supone para la gastronomía turolense.

Los clientes podrán probar próximamente la receta premiada, ya lo han hecho en alguna ocasión y ahora el restaurante prevé incorporar ‘Umami Fluvial’ a su menú degustación 'Cuarta Generación'.