Unanimidad en las Cortes para ampliar las instalaciones del IES Bajo Aragón

Con los 63 votos a favor de los presentes en el pleno de las Cortes de Aragón este jueves salió la Proposición No de Ley para pedir ampliar y modernizar el instituto de Alcañiz. Fue presentada por Aragón Existe, que considera que «ya le toca a Alcañiz, que tiene el IES más masificado de Aragón». Se aprobó por unanimidad con la inclusión de tres enmiendas presentadas por IU, PP-Vox y PSOE, y no sin la disconformidad del portavoz socialista y exalcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu. Los textos fueron enfocados a dar celeridad a las soluciones primando la modernización y ampliación de las infraestructuras en lugar de proponer un edificio nuevo, algo que requiere de una reforma del PGOU.

La portavoz del PP, Susana Gaspar, remitió a esperar a la redacción de un nuevo plan de infraestructuras 2024-2027 que recogerá las necesidades de toda la comunidad y que estará listo en el primer semestre del año próximo. «Ya lo pidió este grupo el pasado año y nos decían que sí pero nunca llegó. No se puede ir a golpe de iniciativa, de titulares y de complacer a alcaldes amigos», dijo.

Se unió el portavoz de Vox, Ángel Arranz, en las apelaciones al anterior gobierno, y más concretamente a «Urquizu y Faci, alcalde y consejero de Educación entonces» como personas que «tendrán las respuestas a las soluciones porque el problema no es nuevo sino que ha ido creciendo». Urquizu aclaró que su apoyo iba con puntualizaciones. Destacó la calidad de los dos centros, ya que «no hay un IES en Alcañiz sino que son dos», y recriminó a Aragón Existe que para ver su propuesta hecha realidad habrá que esperar al menos diez años. «Nos ha hecho una descripción del centro que parece que es un sitio en el que no se puede estar y no es así», comenzó. «Se acaba de inaugurar un edificio nuevo y falta un segundo aulario pero el millón de euros que se necesita no se ha presupuestado. Ese es el problema de este gobierno, que tiene que planificar pero no se hace nada», criticó.

Por parte del PAR, Alberto Izquierdo, mostró su acuerdo con ambas partes: «habría que hacer un edificio nuevo pero esto no resuelve lo urgente, y hay que continuar con lo ya hecho». Desde CHA dieron su apoyo pero «instando a esperar al plan y ver todas las necesidades entre las que esperemos que esté el IES de Alcañiz».

Desde Aragón Existe, Pilar Buj, aseguró que la descripción que relató la habían hecho personas que hacen uso del edificio. Le recordó a Urquizu que «las reformas estaban claras, porque son inmediatas y necesarias, pero nuestro trabajo está enfocado a ser duradero en el tiempo». El debate terminó con un intercambio de pareceres entre Urquizu y Gaspar con el micrófono ya retirado. La popular insistía en recordarle al alcañizano que «hay que trabajar con transparencia y certezas, no como antes» mientras este negaba con la cabeza pidiéndole que «no diga falsedades». Todo, ya con el portavoz del IU en la tribuna esperando a poder iniciar su exposición del siguiente punto.