Unanimidad de los partidos aragoneses para pedir al Gobierno que complete las plantillas de Guardia Civil en el medio rural

La Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón ha aprobado este martes con el apoyo de todos los partidos una Proposición no de Ley de la Agrupación Parlamentaria del Partido Aragonés para que DGA pida al Gobierno central que garantice la seguridad en el medio rural mediante la provisión de suficientes plazas de agentes de la Guardia Civil para dar un adecuado servicio a los municipios, barajando la posibilidad de incentivar estos puestos a fin de que sean cubiertos. Esta iniciativa ha surgido después de que la provincia de Teruel haya perdido recientemente 102 guardias civiles tras el último concurso de traslados. El global de Aragón no es mejor. Según el PAR, la comunidad tiene 3.200 plazas de las que están ocupadas 1.971 y hay cuarteles prácticamente vacíos con un solo agente. Es el caso del de Mosqueruela, con un solo guardia cuando debería contar con seis.

El portavoz del PAR en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, ha mostrado su satisfacción por la aprobación de esta iniciativa parlamentaria ya que, ha dicho, «es de justicia que nuestro medio rural cuente con los efectivos necesarios para garantizar la seguridad de las personas que viven en el mismo». Izquierdo ha insistido en que la situación actual «es insostenible» ante la falta de efectivos, cierre de cuarteles y el elevado número de núcleos urbanos, dispersos en el territorio que deben ser atendidos por las patrullas.

Por ello, ha remarcado la importancia de que se ofrezcan incentivos en las convocatorias de plazas para que estas no queden sin cubrir. «Además de garantizar la presencia de agentes en el territorio, servirán para atraer a nuevas familias a nuestros pueblos. Hablamos de una necesidad del territorio y, por ello, el Gobierno de España debe actuar con previsión y sensibilidad», ha concluido.

Asimismo, en esta iniciativa parlamentaria se insta al Gobierno de Aragón a impulsar el desarrollo reglamentario de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón. El objetivo de esta iniciativa, ha señalado Izquierdo, es «reforzar a las Policías Locales que existen en todo el territorio aragonés, potenciando la colaboración y coordinación entre ellas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para mejorar su eficiencia y, por consiguiente, la seguridad de los ciudadanos». Izquierdo ha apostado, además, por la agrupación de las Policías Locales en órganos supramunicipales como las comarcas para lo que sería necesario impulsar un cambio normativo.

Todos los grupos han aprobado la propuesta, incluso Teruel Existe, al que no se le ha aceptado una enmienda. Su diputado Joaquín Moreno ha pedido que es necesario que el gobierno ponga todas las condiciones para que los agentes y sus familias encuentren razones para trabajar en el medio rural y que no sean estos pueblos un destino marginal. «El último cuartel que se ha construido en Aragón es el de Híjar en 2009, el Estado no está invirtiendo», ha destacado el diputado utrillense, quien ha mostrado su desaprobación con que «los policías en prácticas sustituyan a profesionales titulares», lo que disminuye la capacidad efectiva real.

Por su parte, desde CHA José Luis Soro ha dicho que hay más soluciones que los incentivos económicos y de puntuación y que el informe del Justicia de Aragón sobre la seguridad decía también que no existe un estudio específico sobre delincuencia en las zonas rurales que, en su opinión, sería bueno redactar para conocer el problema y las soluciones.

Desde Vox, Daviz Arranz, reclamó más medios y un cambio en los modelos policiales. «No puede ser que haya cuarteles con pocos efectivos que solo pueden dedicarse a la atención al público y a tareas administrativas y no a la seguridad ciudadana», ha alertado.

Por parte del Grupo Socialista, el diputado Daniel Alastuey ha mostrado su apoyo a la iniciativa y ha valorado que «hay que estudiar nuevas figuras para seguir reforzando, no solo la colaboración entre cuerpos de seguridad, sino también las plantillas».

Desde el Partido Popular, la diputada Ana Marín (PP) ha calificado de «necesaria» la petición por tratarse de un texto actual que se «preocupa por un problema real» y ha recordado la proposición de su grupo de creación de una «bolsa de efectivos» para los momentos de menor personal.