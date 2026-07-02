El único tramo en obras de la A-68 será 11 millones más caro tras cuatro años de retrasos

Cuatro años de obras después, el coste de las obras de la A-68 entre El Burgo y Fuentes de Ebro, el único tramo de la autovía en el que se trabaja actualmente, costará 10,85 millones más de euros. Este sobrecoste eleva la inversión total de la obras en el tramo de unos 18 kilómetros hasta superar los 85 millones de euros. El aumento se debe a fundamentalmente, a necesidades técnicas surgidas durante la ejecución de la obra, mejoras de seguridad vial, adaptación a las condiciones climáticas y geotécnicas de la zona, reposición de servicios afectados y medidas de integración ambiental.

Los cambios en el proyecto suponen incorpora actuaciones como plantaciones adicionales para compensación de emisiones de CO₂, mejoras en caminos agrícolas, refuerzos en firmes y mezclas bituminosas adaptadas a las altas temperaturas y contrastes térmicos, cimentaciones especiales por condicionantes geotécnicos, reposición de servicios afectados como fibra óptica, alumbrado, y canalizaciones, así como medidas adicionales de seguridad vial, señalización, cerramientos, drenaje, protección de taludes y conservación de estructuras.

Lo que no detalla el MITMA es cuando estará lista la retahíla de mejoras pendientes, que ya adelantó El Periódico de Aragón el domingo. Según fuentes consultadas por este diario, los trabajos podrían prolongarse durante todo el 2027. Cabe recordar que cuando se licitó el proyecto, las obras estaban previstas para entrar en servicio durante el verano de 2023.

Sin noticias quedan los seis tramos pendientes que afectan al Bajo Aragón Histórico. En este caso el Ministerio de Transportes del Gobierno de España no ha respondido a las preguntas planteadas por este diario sobre si existen novedades en el proceso. Ninguno de los tramos entre Quinto y Las Ventas de Valdealgorfa ha sido contemplado en los Presupuestos Generales. Solo la existencia de una partida en el proyecto de 2026 confirmaría la intención de continuar las obras, pero esta circunstancia todavía no se ha dado.

Una prioridad para el PSOE de Teruel

Aunque el Ministerio no haya podido asegurar si habrá o no partidas consignadas en el borrador de presupuestos de 2026 para los tramos pendientes, los representantes socialistas de la provincia de Teruel sostienen que la obra es una prioridad para el partido en la provincia. El propio Herminio Sancho, diputado en el Congreso y el cargo socialista turolense que más cerca se encuentra del Ministerio de Puente, defiende que la ejecución de los trabajos pendientes y su inclusión en el proyecto de presupuesto ha sido una cuestión que han exigido al Ejecutivo central. «Para nosotros, ahora mismo es la infraestructura más prioritaria, pero la realidad es que la carretera está avanzando y todo lo que se ha hecho en el tramo entre Quinto y Fuentes se ha hecho con este Gobierno y todo lo que ya está construido no se puede deshacer», explica el primer edil de Mezquita de Jarque.

Sostiene, además, que «todo el avance que veamos de la carretera, lo veremos con un Gobierno del PSOE» y reivindica el desdoblamiento entre Zaragoza y Fuentes y las mejoras de la carretera en Morella como legado del PSOE. «Nunca se ha dejado de trabajar en la carretera, claro que nos gustaría que todo fuera más rápido, pero lo importante es que no se para».

Abandono absoluto según el PP

No comparten la visión desde el PP, el diputado de Teruel en el Congreso, Alberto Herrero, sostiene que circular por el tramo en obras «deja claro la paralización y el retraso absoluto en las obras». «Al pasar lo único que se ven son líneas amarillas y dos máquinas que siempre están paradas y así llevamos desde el 2018», apunta el primer edil. Denuncia también que el Gobierno Central «no está preocupado por los problemas reales de los aragoneses».

En este caso, él mismo como uno de los diputados de la comisión de Transportes en el Congreso y como ya ha hecho en otras ocasiones, ya ha registrado una batería de preguntas para que el ministerio pueda dar explicaciones sobre en qué punto se encuentra la carretera y sus tramos pendientes. Aun así, las explicaciones no llegarían como pronto hasta el próximo mes de octubre. «Hay mucho retraso en la comisión, llevamos sin debatir una propuesta desde enero porque hemos tenido las comparecencias por el accidente de Adamuz», reconoce el popular.

Una visión muy similar aporta el PP de Aragón. El portavoz de Fomento aseguró este jueves que presentarán una iniciativa parlamentaria para exigir al Ministerio plazos, transparencia y cumplimientos con la A-68. «La realidad es clara, la A-68 se ha convertido en el ejemplo más de cómo el Ministerio de Transportes está gestionando las infraestructuras estratégicas de esta Comunidad. Retrasos, sobrecostes, incumplimientos y ausencia total de explicaciones. Es la muestra del descrédito y la prueba del desinterés del Gobierno de España», afirmó Romero.

El diputado popular señaló que la mala gestión del Ministerio tiene consecuencias muy negativas para los aragoneses. «Aragón sigue esperando, esperan los trabajadores que utilizan esta vía cada día, esperan los transportistas que recorren uno de los principales corredores logísticos del país, esperan las empresas que generan riqueza y empleo y esperan los vecinos que ven cómo pasan los años, cambian los ministros y se repiten las promesas, pero las obras nunca terminan».

«Lo más grave», según el PP, es que «el Ministerio no cumple con sus promesas». El Ministerio «ni siquiera cumple su propia palabra». «En diciembre de 2024 acordó con el Gobierno de Aragón celebrar reuniones de seguimiento cada seis meses. Un año y medio después, y pese a las reiteradas solicitudes del Departamento de Fomento, esa reunión no se ha vuelto a convocar», lamentó.

Los alcaldes buscan el consenso

Los sobrecostes y la incertidumbre respecto al proyecto de la A-68 llegan al mismo tiempo que la plataforma de alcaldes afectados por la N-232 despierta de un letargo que se ha prolongado durante más de 18 meses. Una conversación casual entre el CEO de Dorna -empresa que dirige el mundial de MotoGP- y Miguel Ángel Estevan, alcalde de Alcañiz, en la que el primero animaba al segundo a hacer ruido para conseguir la puesta en marcha de una infraestructura vital para el desarrollo económico y social del Bajo Aragón Histórico derivó en una primera reunión en la que solo cinco de los tres ediles implicados estuvieron presentes. Se envió un acta con una decena de propuestas para poner en marcha y ahora queda por determinar cuáles podrán desarrollarse.

La reunión dio lugar a una gran diversidad de líneas de acción: recogida de firmas, mociones en los ayuntamientos y comarca, concentraciones, manifestaciones e incluso una reunión con el ministro. Ninguna de estas actuaciones se pondrá en marcha hasta contar con la unanimidad de todos los representantes de la plataforma. Estevan asegura que movimientos que solo incluyan a la parte de los alcaldes que aglutina a los populares serían «un fracaso» y reitera que la intención es que el movimiento sea apolítico. «No queremos que haya enfrentamientos porque eso no construye una carretera. Sabemos que, si no vamos unidos, no vamos a conseguir nada, tendría muy poco recorrido», añade el alcalde.

Dispuestos a dialogar

Una semana y media después de la primera reunión, los alcaldes que no asistieron defienden que su intención es encontrar un momento para que a la reunión puedan acudir todos los implicados. Sostienen que el interés general es que la carretera esté terminada lo antes posible, pero que para ello se necesita encontrar un acuerdo común. En la misma línea piden cautela y tomarse el tiempo necesario para valorar los pasos a seguir. Recuerdan que la plataforma que se creó en 2016 contaba con más de 120 asociaciones implicadas y con una junta directiva que piden rescatar para que pueda aportar las necesidades de todos los colectivos.