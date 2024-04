La unidad de Alcañiz solo ha cubierto una de sus ocho plazas MIR de Medicina Familiar

La unidad docente de Alcañiz tan solo ha cubierto una de las ocho plazas MIR de Medicina Familiar y Comunitaria ofertadas durante el proceso ordinario que comenzó el pasado 5 de abril y que finalizó este viernes 19. A partir del lunes, según informan fuentes del Ministerio de Sanidad, se procederá a llevar a cabo otro llamamiento extraordinario. Sin embargo, desde el sector de Alcañiz no creen que se produzca «ninguna alegría», ya que en la segunda vuelta del año pasado no se llenaron más vacantes. En 2023 también se solicitó una única plaza, frente a las cinco que se ocuparon en 2022 y las siete de 2021. La tendencia negativa preocupa a la unidad docente, que este año se dio a conocer en redes sociales en un intento de revertir la situación.

La única plaza de Alcañiz se ha adjudicado este mismo viernes a una médico extracomunitaria que trabaja en la actualidad en el centro de salud de Caspe. «Contábamos con esta compañera, ya que nos había comunicado su intención de hacer la residencia con nosotros», detalla Miguel Guiu, jefe de estudios de la unidad docente multiprofesional de Atención Familiar y Comunitaria de Alcañiz. La profesional se graduó en Medicina en su país de origen y, al igual que otros médicos extracomunitarios, fue contratada por el Gobierno de Aragón ante la escasez de sanitarios. Ahora esta médico ha decidido seguir formándose en España para obtener la especialización en Medicina Familiar y Comunitaria.

La residencia durará cuatro años. Durante los dos primeros, la profesional rotará por las diferentes especialidades del Hospital de Alcañiz (cardiología, neumología, endocrinología, traumatología…) y los dos siguientes tendrá que elegir un centro de salud: Alcañiz, Caspe, Andorra o Híjar.

«El principal perjudicado de que no se ocupen las plazas es el Sistema Público de Salud. Si ya le faltan profesionales ahora, dentro de pocos años todavía le faltarán más», lamenta Guiu. Para la unidad docente de Alcañiz que no se cubran las vacantes «tampoco es beneficioso», ya que afecta «al día a día de los residentes» y al «propio funcionamiento de la unidad». Sin embargo, ellos no pueden hacer otra cosa que no sea «seguir dándose a conocer y seguir trabajando con ilusión». Este año publicaron en Instagram un vídeo de presentación por cada uno de sus cuatro centros de salud (Alcañiz, Caspe, Andorra e Híjar) e hicieron una jornada virtual de puertas abiertas para resolver dudas, acciones que pretenden seguir llevando a cabo.

En cuanto a las 6 plazas de Enfermería Familiar y Comunitaria, que podían elegirse del 1 al 6 de abril, se han ocupado todas. «Se llenaron muy rápido, al igual que el año pasado», subraya Guiu. Es por eso que en 2025 tratarán de aumentar la oferta de residencias EIR a 8. «Por lo menos, intentaremos potenciar esta formación», señala el jefe de estudios.

22 vacantes desiertas en Aragón y 459 en toda España

La oferta de plazas MIR de 2024 ha sido la mayor de la historia de España. Sin embargo, recién terminada la adjudicación, las vacantes desiertas también alcanzan cifras récord. 473 puestos han quedado vacíos, de los cuales el 97% (459) pertenecen a Medicina Familiar y Comunitaria, que ha sacado 2.492 plazas, 37 más que las brindadas en la convocatoria de 2023. Solo Canarias, Madrid, Cantabria y la Comunidad Valenciana han completado su oferta en esta especialidad, que es la puerta de entrada al sistema sanitario.

En Aragón no se han ocupado 22 plazas. Barbastro y Calatayud no han cubierto ni una sola de sus seis plazas convocadas, mientras que en Teruel han quedado libres tres de cinco. A ellas se les suman las siete desiertas en Alcañiz. Sí que están de celebración por el lleno total Huesca (8) y Zaragoza (49), las de esta última ciudad repartidas en tres sectores: 10 en el Royo Villanova y Nuestra Señora de Gracia, 21 en el Miguel Servet y 18 en el Clínico. En total, en la comunidad se ofertaron 82 vacantes de Medicina Familiar y Comunitaria.

El escaso interés por las plazas MIR de esta especialidad en algunos sectores aragoneses ha sido recibido con «tristeza y pesimismo», ya que supone una falta de relevo generacional a medio plazo. Tras la adjudicación de este viernes, la crisis de la atención primaria se acentúa. En el conjunto de España se estima que el déficit es de unos 5.000 doctores, según las sociedades médicas.